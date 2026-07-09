ஈரான் முன்னாள் உச்ச தலைவர் அலி கமேனியின் பிரம்மாண்ட இறுதி ஊர்வலம்: லட்சக்கணக்கானோர் அஞ்சலி
தலைநகர் தெஹ்ரானில் தொடங்கிய கமேனியின் இறுதி ஊர்வலத்தில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் கலந்து கொண்டனர். பின்னர் அவரது உடல், நேரடியாக ஈராக்கில் உள்ள நஜாப், கர்பாலா ஆகிய புனித நகரங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.
Published : July 9, 2026 at 10:29 PM IST
தெஹ்ரான்: ஈரானின் இரும்பு மனிதன் என்ற அழைக்கப்பட்ட அந்நாட்டின் முன்னாள் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனியின் உடல் இன்னும் சில மணிநேரங்களில் தகனம் செய்யப்படவுள்ளது.
அவரது இறுதி ஊர்வலத்தில் லட்சக்கணக்கான ஈரான் மக்கள் கலந்துகொண்டு கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் நடத்திய ஏவுகணை தாக்குதலில் அயதுல்லா அலி கமேனி கொல்லப்பட்டார். கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 28ஆம் தேதி அவர் கொல்லப்பட்டதாக அமெரிக்கா அறிவித்தது. முதலில், இதனை மறுத்து வந்த ஈரான் அரசாங்கம், பிறகு கமேனியின் மரணச் செய்தியை அறிவித்தது.
ஈரானை பல ஆண்டுகளாக ஆட்சி செய்து கமேனியின் மரணம், அந்நாட்டு மக்களை பெரும் சோகத்தில் தள்ளியது. அந்த சமயத்தில், போர் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியதால், அவரது இறுதிச் சடங்கை ஈரான் அரசு தள்ளி வைத்தது.
இதனிடையே, சுமார் 4 மாதங்களுக்கு பிறகு அண்மையில் அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான நிலையில், கமேனியின் இறுதிச்சடங்கை பிரம்மாண்டமாக நடத்த ஈரான் அரசு முடிவு செய்தது. அதன்படி, இன்று வியாழக்கிழமை (ஜூலை 9) அவரது இறுதி ஊர்வலம் நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டு, ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.
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இந்த சூழலில், நேற்று மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே போர் மூண்டது. இருந்தபோதிலும், அறிவித்தபடி, அயதுல்லா அலி கமேனியின் இறுதி ஊர்வலம் இன்று தொடங்கியது. இதற்காக இன்று ஈரான் முழுவதும் அரசு விடுமுறை விடப்பட்டது.
தலைநகர் தெஹ்ரானில் தொடங்கிய கமேனியின் இறுதி ஊர்வலத்தில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் கலந்து கொண்டனர். பின்னர் அவரது உடல், நேரடியாக ஈராக்கில் உள்ள நஜாப், கர்பாலா ஆகிய புனித நகரங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.
இறுதி ஊர்வலம் செல்லும் வழிநெடுக, ஏராளமான மக்கள் திரண்டு வந்து கமேனிக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, அவரது உடல் தற்போது மீண்டும் ஈரானுக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது. பின்னர், அவரது சொந்த ஊரான மஷாத்தில் இந்திய நேரப்படி வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை (ஜூலை 10) கமேனியின் உடல் தகனம் செய்யப்படவுள்ளது.
4 மாதங்களாக உடல் எங்கே வைக்கப்பட்டிருந்தது?
இஸ்லாமிய முறைப்படி, ஒருவர் மரணித்த சில நாட்களிலேயே உடல் அடக்கம் செய்யப்பட வேண்டும். ஆனால், கமேனி உயிரிழந்து 4 மாதங்களுக்கு பிறகே அவரது உடல் தகனம் செய்யப்படவுள்ளது. இந்த விவகாரம் பெரும் சர்ச்சையை எழுப்பியது.
இஸ்லாமிய ஷரியத் சட்டப்படி, உடலை ரசாயனங்கள் தடவி பதப்படுத்தி வைக்கக் கூடாது. அப்படியிருக்கையில், கமேனியின் உடல் 4 மாதங்களாக பாதுகாக்கப்பட்டது எப்படி என்ற கேள்வி எழுந்தது.
இந்நிலையில், கமேனியின் உடலில் ரசாயனம் ஏதும் தடவாமல், மிக குளிரூட்டும் குளிர்பதனக் கிடங்களில் அவரது உடலை உறைநிலை வைத்து பாதுகாத்ததாக ஈரான் அரசு உயரதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.