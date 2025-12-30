ETV Bharat / international

வங்கதேச முன்னாள் பிரதமர் காலிதா ஜியா காலமானார் - உலக தலைவர்கள் இரங்கல்

காலிதா ஜியா மறைவுக்கு பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

வங்கதேச முன்னாள் பிரதமர் காலிதா ஜியா (கோப்புப்படம்)
வங்கதேச முன்னாள் பிரதமர் காலிதா ஜியா (கோப்புப்படம்) (PTI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 30, 2025 at 9:33 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

டாக்கா: உடல்நலக் குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த வங்கதேச முன்னாள் பிரதமர் பேகம் காலிதா ஜியா (80) சிகிச்சை பலனின்றி இன்று காலமானார்.

வங்கதேசத்தின் முன்னாள் பிரதமரும், வங்கதேச தேசியவாத கட்சியின் (பிஎன்பி) தலைவருமான பேகம் காலிதா ஜியா, நுரையீரல் தொற்று காரணமாக கடந்த நவம்பர் 23ஆம் தேதி டாக்காவில் உள்ள எவர்கேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். 80 வயதான அவர், இதய நோய், நீரிழிவு நோய், மூட்டுவலி, கல்லீரல் சுருக்க நோய் மற்றும் சிறுநீரக பிரச்சனை உள்ளிட்ட பல்வேறு உடல் உபாதைகளால் நீண்ட காலமாக அவதிப்பட்டு வந்தார்.

இந்நிலையில், இன்று அதிகாலை காலிதா ஜியா உயிழந்ததாக வங்கதேச தேசியவாத கட்சி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக அக்கட்சி வெளியிட்டுள்ள செய்தியில், "ஃபஜ்ர் தொழுகைக்குப் பிறகு காலை 6 மணியளவில் காலிதா ஜியா காலமானார். அவரது ஆத்மா சாந்தியடைய நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம். அவரது ஆன்மா சாந்தியடைய அனைவரும் பிரார்த்திக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வங்கதேசத்தில் வரும் பிப்ரவரி மாதம் பொதுத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், காலிதா ஜியாவின் இழப்பு வங்கதேச தேசியவாத கட்சிக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முன்னதாக, பல ஆண்டுகளாக லண்டனில் வசித்து வந்த காலிதா ஜியாவின் மகனும், பின்பி தலைவருமான ரஹ்மான் சமீபத்தில் வங்கதேசத்திற்கு திரும்பிய நிலையில், இந்த மரணம் நிகழ்ந்துள்ளது.

கடந்த 2007ஆம் ஆண்டில் ரஹ்மான் கைது செய்யப்பட்டு டாக்கா சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். நீண்ட சட்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு விடுதலையான அவர், லண்டனில் குடியேறினார். கடந்த ஆண்டு ஷேக் ஹசீனாவின் அரசாங்கம் அகற்றப்பட்ட பிறகு, அவாமி லீக் ஆட்சிக்காலத்தில் அவர் மீது தொடரப்பட்ட அனைக்கு வழக்குகளிலும் இருந்தும் அவர் விடுவிக்கப்பட்டார். இதைத்தொடர்து அவர் நாடு திரும்பிய நிலையில், இந்த துயர சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது.

உயிரிழந்த பேகம் காலிதா ஜியா உடல் அடக்கம் மற்றும் இறுதிச் சடங்கு தொடர்பாக விரைவில் அறிவிப்பு வெளியாகும் என வங்கதேச தேசியவாத கட்சி அறவித்துள்ளது. காலிதா ஜியா மறைவுக்கு பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர். காலிதா ஜியா மரணத்தை தொடர்ந்து பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை அந்நாட்டு போலீசார் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

TAGGED:

FORMER BANGLADESH PRIME MINISTER
BEGUM KHALEDA ZIA
BANGLADESH
காலிதா ஜியா
FORMER BANGLADESH PRIME MINISTER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.