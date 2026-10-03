விமானம் ஓட்ட தடை விதிக்கப்பட்டவர் 'ஃப்ளைதுபாய்' காக்பிட்டுக்குள் நுழைந்தது எப்படி? அதிர்ச்சியில் வளைகுடா நாடுகள்!
ஓமனில் தடை செய்யப்பட்டவர், 'ஃப்ளைதுபாய்' நிறுவனத்தில் எவ்வாறு பணியில் சேர்ந்தார்? அவரை வேலைக்கு எடுக்கும் போது முறையான பின்னணி சரிபார்ப்பு ஏன் செய்யப்படவில்லை? என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.
Published : October 3, 2026 at 10:48 AM IST
டெல் அவிவ்: துபாயில் இருந்து இஸ்ரேல் நோக்கி பறந்து கொண்டிரந்த 'ஃப்ளைதுபாய்' பயணிகள் விமானத்தை நடுவானில் கவிழ்க்க முயன்றதாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள துணை விமானி, ஏற்கனவே தீவிரவாதச் சிந்தனை காரணமாக அவரது சொந்த நாடான ஓமனில் விமானங்கள் ஓட்ட தடை விதிக்கப்பட்டவர் என்ற அதிர வைக்கும் தகவல் தற்போது புலனாய்வில் வெளி வந்துள்ளது.
கடந்த புதன்கிழமை (செப்டம்பர் 30, 2026), துபாயில் இருந்து இஸ்ரேலின் டெல் அவிவ் நகருக்கு 174 பயணிகளுடன் 'ஃப்ளைதுபாய் FZ1073' விமானம் பறந்து கொண்டிருந்தது. ஜோர்டான் வான் பரப்பில் சென்று கொண்டிருந்த போது, துணை விமானி திடீரென கத்தியால் முதன்மை விமானியான இந்தியாவை சேர்ந்த ஸ்மித் மச்சரை குத்திவிட்டு, விமானத்தின் கட்டுப்பாட்டை தன் கையில் எடுத்தாகக் கூறப்படுகிறது.
இதன் காரணமாக, கட்டுப்பாட்டை இழந்த அந்த விமானம் 30 விநாடிகளில் சுமார் 14,000 அடிகள் மிக வேகமாக கீழ்நோக்கிச் சரிந்து பெரும் விபத்துக்குள்ளாகும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது.
உடலில் பலத்த காயங்களுடன் ரத்தம் வெளியேறிய நிலையிலும், இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சர் அசாதாரண துணிச்சலுடன் போராடி காக்பிட் கதவை திறந்தார்.
உடனடியாக உள்ளே நுழைந்த ஊழியர்களும் இஸ்ரேலியப் பயணிகளும் சேர்ந்து அந்த துணை விமானியை மடக்கிப் பிடித்தனர். பின்னர் விமானம் சவூதி அரேபியாவின் தபூக் நகரில் அவசரமாகத் தரையிறக்கப்பட்டு பயணிகள் காப்பாற்றப்பட்டனர்.
தற்போது தீவிரமடைந்துள்ள சர்வதேச விசாரணையில், சம்பந்தப்பட்ட ஓமன் நாட்டு துணை விமானி தீவிரவாதக் கருத்துகளாலும், தீவிரவாத சித்தாந்தப் போதனைகளாலும் ஈர்க்கப்பட்டவர் என்பது தெரிய வந்துள்ளது.
இதன் காரணமாக ஓமன் நாட்டின் விமானப் போக்குவரத்துத் துறை, பாதுகாப்பு காரணங்களை முன்னிட்டு அவர் விமானம் ஓட்டுவதற்கு தடை விதித்திருந்தது.
ஆனால், ஓமனில் தடை செய்யப்பட்ட அந்த நபர், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் 'ஃப்ளைதுபாய்' நிறுவனத்தில் எவ்வாறு பணியில் சேர்ந்தார்? அவரை வேலைக்கு எடுக்கும் போது முறையான பின்னணி சரிபார்ப்பு ஏன் செய்யப்படவில்லை? என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.
இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு இது குறித்து கூறுகையில், 'இந்த துணை விமானி தீவிரவாதப் போதனைக்கு ஆளானவர். இந்த சம்பவத்தின் பின்னணியில் பயங்கரவாத குழுக்கள் இருக்கிறதா? என்பது குறித்து விசாரித்து வருகிறோம். இதற்குக் காரணமானவர்கள் உரிய விலையை கொடுத்தாக வேண்டும்' என எச்சரித்துள்ளார்.
மேலும், புலனாய்வில் அந்த துணை விமானி தனது சமூக வலைதளப் பக்கங்களில் 'யூதர்களைக் கொல்ல வேண்டும்' எனப் பதிவிட்டிருந்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் மூத்த அரசியல் ஆலோசகர் அன்வர் கர்காஷ், இந்தத் தாக்குதலை, 'மிகவும் ஆபத்தான பயங்கரவாத செயல்' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.