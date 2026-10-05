9/11 பாணி தாக்குதல் சதி: பென் குரியன் விமான நிலையத்தை குறி வைத்த 'ஃப்ளைதுபாய்' இணை விமானி
ஐக்கிய அரபு அமீரக புலனாய்வு அமைப்புகள் நடத்திய தீவிர விசாரணையில், 29 வயதான ஓமனை சேர்ந்த ஹமாம் அல்-ஹம்மாமியின் சதித்திட்டம் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
By IANS
Published : October 5, 2026 at 2:04 PM IST
டெல் அவிவ்: துபாயிலிருந்து இஸ்ரேல் நோக்கிப் பறந்து கொண்டிருந்த 'ஃப்ளைதுபாய்' பயணிகள் விமானத்தில் இந்திய கேப்டனை தாக்கிய ஓமன் நாட்டு இணை விமானி ஹமாம் அல்-ஹம்மாமி, அமெரிக்காவின் 9/11 இரட்டைக்கோபுரத் தாக்குதல் பாணியில் இஸ்ரேலின் பிரதான 'பென் குரியன்' சர்வதேச விமான நிலைய முனையத்தின் மீது விமானத்தை மோதி தகர்க்கப் பெரும் சதித் திட்டம் தீட்டியிருந்தது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
ஐக்கிய அரபு அமீரக புலனாய்வு அமைப்புகள் நடத்திய தீவிர விசாரணையில், 29 வயதான ஓமனை சேர்ந்த ஹமாம் அல்-ஹம்மாமியின் சதித்திட்டம் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
விமானத்தின் தலைமை கேப்டனான இந்தியாவின் ஸ்மித் மச்சரை கொலை செய்து விட்டு, விமானத்தை வழக்கம் போல டெல் அவிவ் நோக்கி இயக்குவது போலக் கட்டுப்பாட்டு அறைக்குக் காட்ட வேண்டும். விமானம் வழக்கம் போலத் தரையிறங்குவதற்கான அனுமதியை பெற்று, ரன்வேயை நெருங்கும் கடைசி சில விநாடிகளில் – அதாவது இஸ்ரேலிய பாதுகாப்புப் படையினர் அல்லது வான் பாதுகாப்பு ஏவுகணைகள் அதனை தடுத்து நிறுத்த அவகாசமே இல்லாத இறுதி நொடியில் – விமான நிலைய முனைய கட்டடத்தின் மீதோ அல்லது அங்கு நின்றிருக்கும் பிற விமானங்கள் மீதோ அதிவேகமாக மோத ஹம்மாமி திட்டமிட்டிருந்தது தெரிய வந்துள்ளது.
இதற்காகவே இஸ்ரேல் எல்லைக்கு மிக அருகில் உள்ள ஜோர்டான் வான்பரப்பில் விமானம் பறந்த போது, வெறும் 10 நிமிட இடைவெளி இருக்கும் வேளையில் காக்பிட்டில் தாக்குதலை அரங்கேற்றியிருப்பதும் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
ஒருவேளை பென் குரியன் விமான நிலையத்தை தகர்க்க முடியாமல் போனால், இஸ்ரேலின் ராணுவத் தலைமையகத்திற்கு மிக அருகில் உள்ள டெல் அவிவின் புகழ் பெற்ற 'அஸ்ரிலே கோபுரங்கள்' எனப்படும் பிரம்மாண்ட வானளாவிய கட்டிடங்கள் மீது மோதவும் திட்டமிட்டிருந்தது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
அல்லது ஜோர்டானில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ முகாம் மீது மோதவும் ஹம்மாமி தரவுகளைச் சேகரித்து வைத்திரு்ததும் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
இதற்காகவே, 'ஃப்ளைதுபாய்' விமான நிறுவனத்தை திட்டமிட்டு தேர்ந்தெடுத்து, கடந்த எட்டு மாதங்களுக்கு முன்பே வேலைக்குச் சேர்ந்துள்ளார். கடந்த ஜூன் மாதம் இஸ்ரேலுக்கு விமானத்தை இயக்கிய போது அங்குள்ள பாதுகாப்பு உத்திகளையும் ரகசியமாக உளவு பார்த்துள்ளார். கடந்த ஜூலை மாதமே இந்த தாக்குதலை நடத்த முயன்ற போது, சக ஊழியர் ஒருவர் அலர்ட் ஆனதால் இறுதி நேரத்தில் திட்டத்தை கைவிட்டதாக விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
கடந்த செப்டம்பர் 30 அன்று நடுவானில் பறந்து கொண்டிருந்த போது, அவசர கால கோடாரியால் இந்திய கேப்டன் ஸ்மித் மச்சரை இந்த ஓமன் இணை விமானி வெறித்தனமாக தாக்கினார். 30 விநாடிகளுக்குள் விமானம் 14,000 அடிகள் மிக வேகமாக கீழ்நோக்கிச் சரிந்து மரண விளிம்பிற்கு சென்றது.
உடலில் பலத்த காயங்களுடன் ரத்தம் சொட்டச் சொட்டப் போராடிய இந்திய கேப்டன் ஸ்மித் மச்சர், தனது இறுதி மூச்சு வரை போராடிக் காக்பிட் கதவை உள்ளிருந்து திறந்தார். உடனே உள்ளே பாய்ந்த ஊழியர்களும், இஸ்ரேலியப் பயணிகளும் சேர்ந்து இணை விமானியை பிடித்து கட்டுப்படுத்தினர்.
174 பயணிகளின் உயிர்களைத் தனது அசாத்திய துணிச்சலால் காப்பாற்றிய இந்திய கேப்டன் ஸ்மித் மச்சருக்கு இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு ஆகியோர் தங்களின் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துகளையும், நன்றியையும் தெரிவித்துள்ளனர்.
தற்போது ஐக்கிய அரபு அமீரக காவலில் உள்ள இணை விமானியிடம் சர்வதேசப் புலனாய்வு அமைப்புகள் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றன.