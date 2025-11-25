ஆதிக்க சங்கிலிகளை தகர்த்தெறிந்த இரும்பு மனிதன் பிடல் காஸ்ட்ரோ! ஒரு கலகக்காரனின் கதை!!
ஆதிக்கம் செலுத்துவது எவ்வளவு பெரிய சக்தியாக இருந்தாலும், எதிர்க்கும் துணிச்சல் இருந்தால், அதை உடைத்தெறியலாம் என்கிற காஸ்ட்ரோவின் வைர வரிகள், இன்றும் எங்கோ மூலையில் அடக்குமுறைக்கு எதிராக போராடும் புரட்சியாளர்களுக்கு உத்வேகம் தந்து கொண்டிருக்கிறது.
Published : November 25, 2025 at 7:02 AM IST
உலக வல்லரசுகளை மிரட்டி பணிய வைக்கும் அமெரிக்காவையே ஆட்டிப் படைத்த பெயர். உலக கம்யூனிச வரலாற்றில் தவிர்க்கவே முடியாத பெயர். முதலாளித்துவ சக்திகள் இன்றும் உச்சரிக்க பயப்படும் ஒற்றை பெயர். ஆம்., அதுதான் பிடல் காஸ்ட்ரோ.
"அடக்குமுறைக்கு பணிந்து உயிர் வாழ்வதை விட, எதிர்த்து நின்று சாவது எவ்வளவோ மேல்" என்கிற புரட்சி மந்திரத்தை ஆழமாய் பதித்துச் சென்ற சுயமரியாதைக்காரன் பிடல் காஸ்ட்ரோவின் நினைவு தினம் (நவ.25) இன்று. வாழ்க்கை முழுவதும் கலகங்களை சந்தித்த அந்த கலகக்காரனை பற்றி சுருக்கமாக இங்கு பார்ப்போம்.
பிடல் காஸ்ட்ரோ இளமை பருவம்
உலக வரைப்படத்தில் அமெரிக்காவின் அருகில் ஒரு புள்ளியை போன்று இருக்கும் க்யூபாவில் 1926ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி பிறந்தார் பிடல் காஸ்ட்ரோ. இவரது தந்தையான ரஸ் காஸ்ட்ரோ மிகப்பெரிய பண்ணை உரிமையாளர். அவரது கரும்பு தோட்டங்களில் நூற்றுக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வேலை பார்த்து வந்தனர். அப்படிப்பட்ட செல்வ செழிப்பான குடும்பத்தில் பிறந்தவர்தான் பிடல் காஸ்ட்ரோ.
ஆனால், 1930-களில் க்யூபாவில் ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடி, ரஸ் கஸ்ட்ரோவின் தொழிலையும் பாதித்தது. இதனால் பிடல் காஸ்ட்ரோவும், அவரது சகோதர சகோதரிகளும் உறவினர் ஒருவரின் வீட்டில் தங்கி படிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. அங்கேயே தனது பள்ளிப்படிப்பை நிறைவு செய்த காஸ்ட்ரோ, மேல்படிப்புக்காக பெலன் கல்லூரியில் சேர்ந்தார்.
அரசியலில் குதித்த காஸ்ரோ
அதன் பின்னர், அவர் சேர்ந்த ஹவானா சட்டப் பல்கலைக்கழகம் தான் அவரது வாழ்வில் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியது. அங்குதான் அவரது அரசியல் பாதைக்கு அடித்தளம் போடப்பட்டது. க்யூபாவின் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஆதரவாகவும், ஜோஸ் மார்ட்டி என்ற க்யூப புரட்சியாளரின் கொள்கையின் படி இயங்கி வந்த ஆர்ட்டோ டார்ச்சோ என்ற கட்சிக்கு ஆதரவாகவும் மாணவர்கள் இரு குழுக்களாக செயல்பட்டு வந்தனர்.
முதலாளித்துவத்தை மிக தீவிரமாக எதிர்க்கும் ஆர்ட்டோ டார்ச்சோ கட்சிக்கு ஆதரவாளராக பிடல் மாறினார். பிடலின் வேகமும், துடிப்பும், பேச்சும் மாணவர்களை கவர்ந்திழுத்தது. அடுத்த ஆண்டு நடைபெற்ற கல்லூரி தேர்தலில் ஆர்ட்டோ டார்ச்சோ கட்சி வெற்றி பெற்றது. இதனால் கல்லூரியில் பிரபலம் ஆனார் காஸ்ட்ரோ.
தீவிர அரசியலுக்குள் நுழைந்த பிறகுதான், காஸ்ட்ரோவுக்கு முதலாளித்துவம் என்றால் என்ன, பாட்டாளி மக்களை அது எவ்வாறு சுரண்டுகிறது, க்யூபா உள்ளிட்ட நாடுகளில் அமெரிக்கா செய்து வரும் ஆதிக்க அரசியலின் பின்னணி ஆகியவை பற்றிய தெளிவான அறிவு கிடைத்தது. அமெரிக்காவுக்கு எதிரான புரட்சியாளனாக காஸ்ட்ரோ மாறிய தருணமும் அதுதான்.
அந்த காலக்கட்டத்தில், க்யூபாவை பாடிஸ்டா என்பவர் ஆட்சி செய்து வந்தார். பெயரளவில் மட்டும்தான் அவர் க்யூபா அதிபராக இருந்தார். உண்மையில், அமெரிக்காதான் க்யூபாவை ஆட்சி செய்து வந்தது. க்யூபா தொழிலாளர்களையும், மக்களையும் சுரண்டி அமெரிக்க ஏதாதிபத்தியம் கொழுத்து வளர்ந்து கொண்டிருந்தது.
அதே சமயத்தில், தான் சேர்ந்திருந்த கட்சியான ஆர்ட்டோ டார்ச்சோவும், அமெரிக்காவை நேரடியாக எதிர்க்க பயப்படுவதை உணர்ந்தார் பிடல். உடனே கட்சியில் இருந்து வெளியேறிய பிடல், அதிபர் பாடிஸ்டா அரசை எதிர்க்க தயாரானார். ஆயுத புரட்சியை கையில் எடுத்தார்.
ஆனால், எடுத்த எடுப்பிலேயே காஸ்ட்ரோவுக்கு காலம் கைக்கொடுக்கவில்லை. ஆம், இளங்கன்று பயமறியாது என்பதை போல தனக்கு ஆதரவாக திரண்ட வெறும் 50 பேருடன் மொன்கடாவில் உள்ள ராணுவ மையத்தை தாக்க தயாரானார் காஸ்ட்ரோ. குறைவான காலத்தை நிர்ணயித்துக் கொண்டு அவர்களுடன் சேர்ந்து ஆயுதப்பயிற்சியை காஸ்ட்ரோ எடுத்தார்.
அதன் பின்னர், திட்டமிட்டப்படி 1953ஆம் ஆண்டு ஜூலை 26ஆம் தேதி ராணுவத் தளத்தை தாக்கியது காஸ்ட்ரோ தலைமையிலான புரட்சிப் படை. ஆனால், பெரும் படையுடன் இருந்த க்யூப ராணுவத்தின் துப்பாக்கி ரவைகள், புரட்சி படையினரை சிதற செய்தன. பலர் துப்பாக்கி குண்டுகளுக்கு பலியாகினர். சிலர் கைது செய்யப்பட்டனர். பிடல் காஸ்ட்ரோவும், 5 சகாக்களும் ராணுவத்தினரின் பிடியில் இருந்து தப்பினர்.
ஆனால், அடுத்த சில தினங்களிலேயே பிடல் காஸ்ட்ரோவும், அவரது சகாக்களும் பிடிபட்டனர். அவர்களுக்கு 15 ஆண்டு சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. பின்னர் நடந்த க்யூபா தேர்தலில், அமெரிக்காவின் ஆசியால் மீண்டும் அதிபரானார் பாடிஸ்டா. மறுபடியும் சர்வாதிகாரம் தொடர்ந்தது.
அமெரிக்காவுக்கு சிம்ம சொப்பனமான பிடல்!
இதனால் கடும் கோபமடைந்த மக்கள், ஆங்காங்கே கிளர்ச்சியில் ஈடுபட தொடங்கினர். பிடல் காஸ்ட்ரோவை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்ற முழக்கம் கியூபா முழுவதும் எதிரொலிக்க தொடங்கியது. மக்கள் புரட்சி கட்டுக்கடங்காமல் சென்றதால் வேறு வழியில்லாமல் பிடல் காஸ்ட்ரோவை விடுதலை செய்ய ஒப்புக்கொண்டது பாடிஸ்டா அரசு.
அதன்படி, 19 மாத சிறைவாசத்துக்கு பிறகு வெளியே வந்த பிடல் காஸ்ட்ரோ, கியூபாவின் புரட்சி நாயகனாக மாறியிருந்தார். மக்களின் புரட்சி வேட்கையை புரிந்து கொண்ட பிடல், பாடிஸ்டா ஆட்சியை கவிழ்க்க தக்க தருணத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார். அதன்படி, மெக்சிகோவுக்கு 1955ஆம் ஆண்டு தனது புரட்சிப் படையுடன் சென்ற பிடல் காஸ்ட்ரோ, அங்கு கொரில்லா தாக்குதல் முறையை கற்றுத் தேர்ந்தார். அங்குதான் அவருக்கு தன்னிகரற்ற போராளி ஒருவரின் நட்பு கிடைத்தது. அது வேறு யாருமல்ல. எர்னஸ்டோ ரஃபேல் குவேரா (எ) சேகுவேரா.
அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்தையே ஆட்டம் காண செய்ய வேண்டும் என்ற பெரு வேட்கையுடன் இருந்த சேகுவேரா, பிடல் காஸ்ட்ரோவின் புரட்சிக்கு உறுதுணையாக இருப்பதாக வாக்கு கொடுத்தார். அதன் பின்னர் நடந்தது எல்லாம் வரலாறுதான்.
சேகுவேராவின் வழிகாட்டுதல்படி, க்யூபாவுக்கு திரும்பிய பிடல் காஸ்ட்ரோவின் புரட்சிப் படை தனது கொரில்லா தாக்குதல் முறையை கையாண்டு, லாப்லைட்டா பகுதியில் உள்ள ராணுவ முகாமை அதிரடியாக கைப்பற்றியது. பிடலின் புரட்சிக்கு கிடைத்த முதல் வெற்றி இது. ஒருபுறம், பிடல் காஸ்ட்ரோ தலைமையிலான படையும், மறுபுறம் அவரது தம்பி ரா காஸ்ட்ரோ தலைமையிலான படையும் ராணுவத்தினரை சிதறடித்துக் கொண்டிருக்க, க்யூபாவுக்கு அடியெடுத்து வைத்த சேகுவேரா தலைமையிலான கொரில்லா படையினர், அதிபர் பாடிஸ்டா படைகளை நாலாபுறமும் விரட்டி அடித்தனர்.
பிடல் காஸ்ட்ரோவின் புரட்சி படை, அதிபர் பாடிஸ்டா படைகளை துவம்சம் செய்வதை பார்த்த அரசுக்கு எதிரான மக்கள் இயக்கங்களும் அதனுடன் சேர்ந்து கொண்டன. க்யூபாவின் முக்கிய நகரங்கள் பிடலின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்து கொண்டிருந்தன. எப்படியும் தனது அரசு வீழப்போகிறது என்பதை உணர்ந்த பாடிஸ்டா, புரட்சியாளர்களின் கையில் சிக்குவதை தவிர்க்க இரவோடு இரவாக நாட்டை விட்டு தப்பியோடினார்.
ஆட்சியை கைப்பற்றிய காஸ்ரோ
1959ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 16ஆம் தேதி தலைநகர் ஹவானாவுக்கு வந்தடைந்த பிடல் காஸ்ட்ரோ, கியூபாவின் அதிபராகவும், ராணுவத் தளபதியாகவும் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். க்யூப புரட்சியை நனவாக்கிய நண்பன் சேகுவேராவுக்கு தொழில்துறை அமைச்சர் பதவியை வழங்கினார் பிடல்.
பிடல் காஸ்ட்ரோவின் இந்த பெரும் மக்கள் புரட்சியை பிரம்மிப்புடன் பார்த்து அதிர்ந்து நின்றது அமெரிக்கா. அதிபர் பிடல் காஸ்ட்ரோ ஆட்சியில் குழந்தைகளுக்கு இலவச கல்வி வழங்கப்பட்டது. இலவச மருத்துவ சேவை அளிக்கப்பட்டது. அரசு மருத்துவமனைகள் பன்னாட்டு தரத்துக்கு உயர்த்தப்பட்டன.
கம்யூனிசத்தின் உண்மையான அர்த்தத்தை க்யூப மக்கள் ருசிக்க தொடங்கினர். அடுத்துதான், பிடலின் அதிரடி தொடங்கியது. ஆம், க்யூபாவின் ஆட்சி அதிகாரம்தான் குறி; நம்மை தொட பயப்படுவான் என நினைத்த அமெரிக்க முதலாளித்துவத்துக்கு சம்மட்டி அடி கொடுக்க தொடங்கினார் பிடல் காஸ்ட்ரோ. க்யூபாவில் உள்ள அமெரிக்க சர்க்கரை ஆலைகள் கைப்பற்றப்பட்டன. நிலங்கள் பிடுக்கப்பட்டு அரசுடைமை ஆக்கப்பட்டன. அமெரிக்க வங்கிகள் நாட்டுடைமை ஆக்கப்பட்டன.
மிரண்டு போன அமெரிக்கா, தனது வழக்கமான ஆயுதத்தை கையில் எடுத்தது. கியூபாவின் சர்க்கரை இறக்குமதிக்கு தடைவிதித்தது அமெரிக்கா. கியூபாவின் சர்க்கரையை வாங்க வேண்டாம் என தனது நட்பு நாடுகளுக்கும் கட்டளையிட்டது. இது, கியூபாவின் பொருளாதாரத்தை சற்று ஆட்டி பார்த்தது. அந்த சமயத்தில், அமெரிக்காவுக்கு எதிரான சக்தியாக உருவாகி வந்த சோவியத் ரஷ்யா, க்யூபாவில் தேங்கி கிடந்த சர்க்கரைகளை பெரும் விலை கொடுத்து வாங்கியது. இதனால் மீண்டும் கியூப பொருளாதாரம் ராக்கெட் வேகத்தில் மேலெழுந்தது.
விட்டு விடுமா அமெரிக்கா? தொடர்ந்து பல வழிகளில் க்யூபாவுக்கு குடைச்சலை கொடுத்தது. ஆனால், இரும்பு நெஞ்சம் படைத்த பிடல் காஸ்ட்ரோ எதற்கு அசைந்து கொடுக்கவில்லை. அமெரிக்காவின் ஒவ்வொரு தந்திரத்தையும் முறியடித்தார். வல்லரசு நாடுகளே தம்மை கண்டு அஞ்சி நடுங்கும் நிலையில், தனது அருகிலேயே அதுவும் ஒரு சிறு புள்ளியை போல இருந்து கொண்டு கியூபா பதிலடி கொடுத்து வருவதை அமெரிக்காவால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை.
638 கொலை முயற்சியில் இருந்து தப்பிய தலைவன்!
இதற்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கும் பிடல் காஸ்ட்ரோவை தீர்த்துக்கட்ட முடிவு செய்தது. அமெரிக்க உளவுத்துறையான சிஐஏவுக்கு (Central Intelligence Agency) இதற்கான உத்தரவு பறந்தது. சிஐஏ குறிவைத்தால் இரை தப்பாது என்பதுதான் அன்று வரை எழுதப்படாத நியதியாக இருந்தது. ஆனால், சிஐஏவுக்கே தண்ணீர் காட்டினார் பிடல் காஸ்ட்ரோ. ஆம், சிஐஏவின் 638 கொலை முயற்சிகளில் இருந்து தப்பினார் பிடல் காஸ்ட்ரோ.
பிடல் காஸ்ட்ரோ பிடிக்கும் சுருட்டில் விஷ சுருட்டு மாற்றி வைக்கப்பட்டது; காலணியின் விஷம் தெளிக்கப்பட்டது; காதலியை வைத்து கொலை செய்ய திட்டமிட்டது; கேக், ஐஸ்கிரீமில் விஷம் வைக்கப்பட்டது; பிடல் உரையாற்றிய மேடைக்கு கீழே சக்திவாய்ந்த குண்டு வைக்கப்பட்டது. இவை எல்லாவற்றில் இருந்தும் தப்பினார் பிடல். உலக வரலாற்றில் ஒரு நாட்டின் தலைவர் மீது நடந்த அதிகபடியான கொலை முயற்சி பிடலுக்கு எதிரானது தான்.
இவ்வாறு, அமெரிக்காவின் அனைத்து கொலை முயற்சிகளில் இருந்தும் தப்பிய பிடல் காஸ்ட்ரோ, தனது 90 வயது வரை கியூபாவின் அதிபராகவே இருந்து இயற்கையான முறையில் 2016ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 25ஆம் தேதி மரணம் அடைந்தார். இப்போது வரை கியூபாவில் அதிபர்கள் மாறினாலும், பிடலே ஆட்சி நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார். ஆம், அவர் வகுத்துக் கொடுத்த கொள்கைகளின் படியே ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆதிக்கம் செலுத்துவது எவ்வளவு பெரிய சக்தியாக இருந்தாலும் சரி; எதிர்க்கும் துணிச்சல் இருந்தால், அடிமைச் சங்கிலியை உடைத்தெறியலாம் என்கிற பிடல் காஸ்ட்ரோவின் வைர வரிகள், இன்றும் உலகில் எங்கோ மூலையில் அடக்குமுறைக்கு எதிராக போராடும் புரட்சியாளர்களுக்கு உத்வேகம் தந்து கொண்டிருக்கின்றன.