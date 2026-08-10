வரலாற்றிலேயே மிக வெப்பமான ஜூன் - ஜூலை மாதங்களை அனுபவித்த மேற்கு ஐரோப்பா - என்ன காரணம்?
இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதி அல்லது 2027ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் உலக சராசரி வெப்பநிலை புதிய உச்சத்தை எட்டும் என கோப்பர்நிக்கஸ் இயக்குநர் கார்லோ புவன்டெம்போ கூறுகிறார்.
Published : August 10, 2026 at 1:01 PM IST
பாரிஸ்: காலநிலை மாற்றம் காரணமாக வறட்சி மற்றும் காட்டுத்தீ என வரலாற்றிலேயே மிக வெப்பமான ஜூன் - ஜூலை மாதங்களை மேற்கு ஐரோப்பா அனுபவித்ததாக ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் புவி வெப்பமயமாதல் கண்காணிப்பு அமைப்பு தெரிவித்திருக்கிறது.
உலகிலேயே மிக வேகமாக வெப்பமடையும் கண்டம் ஐரோப்பா. கோடை காலம் தொடங்கியதிலிருந்து முதல் இரண்டு மாதங்களுக்கு வெப்ப அலைகள் சுட்டெரிக்கும். இதனால் அங்கு கடுமையான வறட்சி நிலவும். ஆனால் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் இந்த ஆண்டு ஐரோப்பாவில் உச்சபட்ச வெப்பநிலை பதிவாகி இருக்கிறது.
கடந்த ஆண்டு வரை வரலாற்றிலேயே 2022ஆம் ஆண்டு தான் அதிகபட்ச வெப்பநிலை பதிவாகி இருந்தது. ஆனால் இந்த ஆண்டு ஜூன் - ஜூலை மாதங்களில் சராசரி வெப்பநிலை 21.62 டிகிரி செல்ஷியஸ் என்ற புதிய உச்சபட்சத்தை எட்டியிருப்பதாக கோப்பர்நிக்கஸ் காலநிலை மாற்ற சேவை தெரிவித்திருக்கிறது.
2022ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் மண் ஈரப்பதத்தின் அளவும் கணிசமாக குறைந்திருப்பதாகவும் கோப்பர்நிக்கஸ் தெரிவித்திருக்கிறது. வெப்பமும் வறட்சியும் ஒன்றைவிட ஒன்று அதிகமாகும்போது, காலநிலை மாற்றம் எவ்வாற் வெப்பத்தை தீவிரமாக்குகிறது என்பதற்கு இந்த ஆண்டு ஓர் தெளிவான எடுத்துக்காட்டு என்று கூறியுள்ளார் ஐரோப்பிய மத்திய கால வானிலை முன்னறிவிப்பு மையத்தில் பணிபுரியும் சமந்தா பர்கஸ்.
மேற்கு மற்றும் பிரான்ஸ், ஸ்பெயின், ஆஸ்திரியா மற்றும் ஹங்கேரி உள்ளிட்ட மத்திய ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஜூலை மாதத்தில் கடும் வறட்சி நிலவியது. அதேபோல், ஐரோப்பிய ராச்சியம், அயர்லார்ந்து மற்றும் ஐஸ்லாந்தில் ஒரு பகுதியிலும் வறண்ட வானிலையே நிலவியது. இதனால் நதி நீர்வரத்து மிகவும் குறைந்து, செயின், ரைன் மற்றும் டனூப் ஆகிய நதிகள் பாதிக்கப்பட்டன. இதனால் பல்வேறு ஐரோப்பிய நாடுகளில் போக்குவரத்து, நீர்பாசனம், எரிசக்தி உற்பத்தி உள்ளிட்டவை பாதிப்படைந்துள்ளன.
மேலும், கடும் வெப்பத்தால் ஐரோப்பாவில் மிக மோசமான காட்டுத்தீ விபத்துகளும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன. கடந்த மாதங்களில் பிரான்ஸ், ஸ்பெயின் நாடுகளில் வரலாற்றிலேயே மிக மோசமான காட்டுத்தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இங்கு மட்டுமல்லாமல், ஐரோப்பாவின் பிற நாடுகளிலும், அமெரிக்காவின் வடவேற்பு பகுதியிலும் கனடாவிலும் கூட காட்டுத்தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டன.
வெப்பம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு
ஐரோப்பாவை சுற்றிய பகுதிகளில் ஏற்பட்டு வரும் கடல் வெப்ப அலைகள் மற்றும் பசிபிக் பெருங்கடலில் உருவாகி வருகிற எல் நினோ தாக்கங்களால் உலக பெருங்கடல்களிலும் இந்த ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில் வெப்பநிலை உச்சத்தை எட்டியதாக கோப்பர்நிக்கஸ் கூறியிருக்கிறது. இதற்கு முன்பு 2023இல் உச்சபட்ச கடல் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை பதிவான நிலையில், இந்த ஜூலையில் அதைவிட அதிகமாக 20.96 டிகிரி செல்ஷியஸ் என்ற உச்ச வெப்பநிலை பதிவாகி இருக்கிறது.
இதுகுறித்து கோப்பர்நிக்கஸ் இயக்குநர் கார்லோ புவன்டெம்போ கூறுகையில், “மிகப்பெரிய எல் நினோவை எதிர்கொண்டு வருகிறோம். இதன் தாக்கம் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் இருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. வெப்பநிலையை அதிகரிக்கிற எல் நினோவானது பசிபிக் பகுதியில் வெப்பநிலையை தற்காலிகமாக உயர்த்தும். மேலும் உலகம் முழுவதும் வறட்சி மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கின் தீவிரத்தை அதிகரிக்கும் மோசமான காலநிலை மாற்றமாகும்.
இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதி அல்லது 2027ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் உலக சராசரி வெப்பநிலை புதிய உச்சத்தை எட்டும். கடல்கள் வெப்பமானால் அது நிலப்பரப்பிலும் புயல்கள், மழை போன்ற பாதிப்புகளை தீவிரப்படுத்தும். கடலிலுள்ள பவளப்பாறைகளை வெளுக்க செய்துவிடும்” என்று அவர் கூறினார்.