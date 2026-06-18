ETV Bharat / international

Breaking | முடிவுக்கு வந்தது அமெரிக்கா-ஈரான் போர்: முழுமையாக திறக்கப்படும் ஹார்முஸ் நீரிணை

சுமார் 110 நாள்கள் நடைபெற்ற இந்த போரால் பல நாடுகளின் வணிகங்கள் பெரிதாக பாதிக்கப்பட்டது.

அமைதி ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்ட அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப்
அமைதி ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்ட அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் (ANI Photo)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 18, 2026 at 7:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

பாரிஸ்: பிரான்ஸ் நாட்டின் வெர்சாய் நகரில் வைத்து அமெரிக்கா-ஈரான் இடையிலான போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், ஈரான் குடியரசுத் தலைவர் மசூத் பெசெஷ்கியன் ஆகியோர் அமைதி ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர்.

சுமார் 110 நாள்கள் நடைபெற்ற இந்த போரால், உலக பொருளாதாரமே ஆட்டம் கண்டது. ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடி வைத்திருந்ததால், கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகத்தில் தடை ஏற்பட்டு, அத்தியாவசிய பொருள்களின் விலை விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு உயர்ந்தது.

இந்நிலையில், அமெரிக்காவும், ஈரானும் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளதால், விரைவில் ஹார்முஸ் நீரிணை திறக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த நடவடிக்கையை பிரான்ஸ் குடியரசுத் தலைவர் இம்மானுவேல் மேக்ரூன் வரவேற்றுள்ளார். ஹார்முஸ் நீரிணையை திறக்கவும், அமைதியை நிலைநாட்டவும் இந்த ஒப்பந்தம் உதவியாக இருக்கும் என்று வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

STRAIT OF HORMUZ OPEN
அமெரிக்கா ஈரான் போர்
DONALD TRUMP
AMERICA IRAN PEACE TREATY
US IRAN WAR END

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.