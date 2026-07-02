வீடியோ: நியூயார்க் எம்பயர் ஸ்டேட் உச்சியில் காதலை வெளிப்படுத்திய ஜோடி கைது
2024ஆம் ஆண்டு வெளியான நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஆவணப்படமான ‘ஸ்கைவாக்கர்ஸ்: ஒரு காதல் கதை’யில் நடித்த ஜோடி நியூயார்க் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
Published : July 2, 2026 at 11:54 AM IST
நியூயார்க்: உலக பிரசித்தி பெற்ற எம்பயர் ஸ்டேட் கட்டடத்தின் ஆன்டனாவின் மீது ஏறி திருமண முன்மொழிவு செய்த மலையேற்ற காதல் ஜோடியை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.
கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வெளியான ஆவணப்படம் ‘ஸ்கைவாக்கர்ஸ்: ஒரு காதல் கதை’. இந்த ஆவணப்படமானது ஏஞ்சலா நிக்கோலவ் மற்றும் இவான் பீர்கஸ் ஆகிய ரஷ்ய மலையேற்ற வீரர்களின் சாகசங்கள் மற்றும் அவர்களுக்கிடையே மலர்ந்த காதலை மையமாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்டிருந்தது. அதில், காதல் ஜோடி இருவரும் உயரமான கட்டடங்களில் அனுமதியின்றியும், கட்டுமானம் நடைபெறும் இடங்களில் தொழிலாளர்கள் போல நடித்து உள்ளே செல்வதும் காட்டப்பட்டிருந்தது.
இந்த காதல் ஜோடி தான் தற்போது எம்பயர் ஸ்டேட் கட்டடத்தின் ஆன்டனாவின் மீது ஏறிய குற்றத்திற்காக கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கருப்பு நிற உடையில், முகமூடி அணிந்தபடி, பாதுகாப்பு கயிறுகள் எதுவும் இல்லாமல், நியூயார்க்கின் மிக உயர்ந்த கட்டடங்களில் ஒன்றான எம்பயர் கட்டடத்தின் உச்சிக்கு ஏறி, ஒரு விளிம்பில் நின்று முத்தமிட்டு, மோதிரம் மாற்றியுள்ளனர்.
BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper's antenna reading, " when the power of love beats the love of power, the world knows peace."— Fox News (@FoxNews) July 1, 2026
as of now it's unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK
அவர்கள் கையில், ‘அன்பின் வலிமையானது அதிகாரத்தின் மீதான அன்பை வீழ்த்தும்போது உலகிற்கு அமைதி தெரியும்’ என்ற எழுத்துகள் அச்சிடப்பட்ட பேனரை வைத்திருந்தனர். மான்ஹாட்டன் நகரத்தின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள 1,452 அடி (443 மீட்டர்) உயரத்தில் அமைந்துள்ள கட்டடத்தின் உச்சியில் நின்று ஒரு காதல் ஜோடி முத்தமிடுவதை அறிந்த அதிகாரிகள், ஹெலிகாப்டர் மூலம் மேலே பறந்து, இந்த காட்சிகளை வீடியோவாக காட்சிப்படுத்தினர்.
சிறிது நேரம் ஆன்டனாவின் உச்சியில் நின்று தங்களது காதலை பரிமாறிக்கொண்ட இருவரும், தாங்கள் கொண்டுசென்ற பேனரை கையில் பிடித்தபடி, மெல்ல அங்கிருந்து கீழே இறங்கினர். வலைபின்னல் போன்று அமைத்திருந்த பாதை வழியாக கவனமாக இறங்கி, ஒருவழியாக ஒரு அகலமான இடத்தை அடைந்தனர். அங்கு மீண்டும் இருவரும் கட்டியணைத்து முத்தமிட்டபடி, அதை வீடியோவாக பதிவுசெய்தனர். மேலும் மோதிரம் அணிந்தபடி, கைகளை நீட்டி புகைப்படமும் எடுத்தனர்.
The two suspects accused of climbing the Empire State Building and unfurling a massive banner are escorted by police during a perp walk in New York City.— Fox News (@FoxNews) July 2, 2026
Authorities say Netflix stars Angelina Nikolau and Ivan Kuznetsov scaled the iconic skyscraper before hanging the banner from… pic.twitter.com/5Bv6lPKR1R
|இதையும் படிங்க: 'இளைஞர்களின் எதிர்காலத்திற்காக பேச்சுவார்த்தையை தொடங்குங்கள்' | மோடி, ஷெபாஸ் ஷெரீப்புக்கு பிரபலங்கள் கடிதம்
அதற்குள், காவல்துறை அதிகாரிகள் அவர்களை கைது செய்ய ஏணி வழியாக ஏறினர். ஒரு அதிகாரி அவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்க, அவர்கள் கீழே அழைத்து வரப்பட்டனர். சில நொடிகளில் கீழே இறங்கிவந்த காதல் ஜோடி காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
இருப்பினும், ஏஞ்சலினா நிக்கோலாவ் மற்றும் இவான் பீர்கஸ் குஸ்டென்சோவ் ஆகிய இருவரையும், திருட்டுத்தனம், ஆபத்தை விளைவிக்கும் செயல்களில் ஈடுபடுதல் உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளின் பேரில் கைது செய்தனர். 102 தளங்களைக் கொண்ட எம்பயர் கட்டடத்தில் பொதுமக்களுக்கு அனுமதி இல்லாத இடத்தில் எப்படி இந்த ஜோடி நுழைந்தது என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.