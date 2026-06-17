ஈரான் போரில் 2,000 இலக்குகளை தாக்க அமெரிக்காவுக்கு உதவி: ஸ்டார் பட்டியலில் எலான் மஸ்கின் ‘குரோக் ஏஐ’
ஜூன் 15 அன்று ஈரான் போர் தொடர்பாக அமெரிக்க அரசு நடத்திய செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில், ராணுவத்தில் குரோக் ஏஐ பயன்படுத்தப்பட்டது உறுதியானது.
Published : June 17, 2026 at 4:08 PM IST
சான் பிரான்சிஸ்கோ: ஈரான் மீது குண்டுகளை வீச, எலான் மஸ்கின் குரோக் செயற்கை நுண்ணறிவை (Grok AI) அமெரிக்கா பயன்படுத்தியதாக அந்நாட்டு அரசு தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.
ஈரான் மீது நடத்திய தாக்குதல் தொடர்பாக அமெரிக்க அரசு விளக்கம் அளித்திருக்கும் நிலையில், போரில் அமெரிக்காவுக்கு எலான் மஸ்க்கின் xAI நிறுவனம் உதவியது தெரியவந்துள்ளது. முன்னதாக, அமெரிக்காவின் ராணுவ செயல்பாடுகளுக்கு ஆந்த்ரோபிக் நிறுவனத்தின் ‘கிளாட் ஏஐ’ பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது.
கைவிடப்பட்ட கிளாட்
இந்நிலையில், பிப்ரவரி 27 அன்று, அரசு தொடர்பான அனைத்து துறைகளில் இருந்தும், ‘கிளாட் ஏஐ’ பயன்பாட்டை நீக்க அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் அதிரடியாக உத்தரவிட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து, அந்நாட்டின் பாதுகாப்பு நிறுவனமான ‘பென்டகன்’, ராணுவம் சார்ந்த அனைத்து தளங்களில் இருந்து 6 மாதத்திற்குள் ‘கிளாட் ஏஐ’ பயன்பாட்டை நீக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்தது.
இந்தத் தடையை எதிர்த்து ஆந்த்ரோபிக் நிறுவனம் அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்துள்ளது. இந்நிலையில் தான், ஓபன் ஏஐ, கூகுள், மைக்ரோசாப்ட், ஸ்பேஸ் எக்ஸ் போன்ற பல முன்னணி ஏஐ நிறுவனங்களுடன் ‘பென்டகன்’ புதிய ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டது.
பிராஜெக்ட் மேவன்
அந்த வகையில் தான், பென்டகனின் மிக ரகசியமான ஏஐ மூலம் இயங்கும் இலக்கு நிர்ணயம் செய்யும் திட்டமான 'பிராஜெக்ட் மேவன்' (Project Maven) திட்டத்தில் குரோக் ஏஐ இணைக்கப்பட்டது.
இதன் வாயிலாக ஈரான் மீது அமெரிக்கா தொடுத்த அதிரடி ‘ஆபரேஷன் எபிக் ஃபியூரி’ (Operation Epic Fury) நடவடிக்கையின்போது, சுமார் 96 மணிநேரத்திற்குள் 2,000 இலக்குகளை கண்டறிய எலான் மஸ்க் நிர்வகிக்கும் குரோக் ஏஐ உதவியதாக அமெரிக்க அரசு தெரிவித்துள்ளது.
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ராணுவ செயல்பாடுகளில் அமெரிக்க ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை நம்பி, பொதுமக்கள் அதிகம் வாழும் பகுதிகள் குறிவைக்கப்படுவதாக சர்ச்சைகளும் ஒருபுறம் வெடித்துள்ளது.
போரின்போது பொதுமக்கள் மீது அதிகபடியான தாக்குதல் நடப்பதற்கு ஏஐ போன்ற செயற்கை நுண்ணறிவு தளங்கள் தான் காரணம் எனக்கூறி, அதன் பயன்பாட்டிற்கு அமெரிக்காவில் எதிர்ப்பு குரல்கள் வலுத்து வருகின்றன. ஆனால், இதன் துல்லியத்தன்மை அமெரிக்காவின் பாதுகாப்பிற்கு மிகவும் அவசியம் என ‘பென்டகன்’ கருத்து தெரிவித்துள்ளது.