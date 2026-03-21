முதலீட்டாளர்களை நஷ்டம் அடைய செய்த வழக்கு: எலான் மஸ்க்குக்கு பல கோடி டாலர் அபராதம் விதித்த நீதிமன்றம்

ட்விட்டரை தான் வாங்கப் போவதில்லை என்ற தவறான தகவலை கூறி, பங்குகளின் விலையை பல மடங்கு குறைத்து, தங்களை நஷ்டத்தில் தள்ளியதாக எலான் மஸ்க் மீது முதலீட்டாளர்கள் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

எலான் மஸ்க்
எலான் மஸ்க் (AP)
Published : March 21, 2026 at 2:53 PM IST

சான் பிரான்சிஸ்கோ: ட்விட்டர் பங்குகளின் விலையை தனது சமூகவலைதள பதிவுகளின் மூலம் வெகுவாக குறைத்து, முதலீட்டாளர்களை நஷ்டப்படுத்தியதற்கு எலான் மஸ்க் தான் காரணம் என தீர்ப்பளித்த நீதிமன்றம், அவருக்கு பல கோடி டாலர் அபராதம் விதித்துள்ளது.

உலகின் மிகப்பெரிய பணக்காரரான எலான் மஸ்க், கடந்த 2022-ம் ஆண்டு ட்விட்டரை வாங்கினார். அதற்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பு, ட்விட்டரை தான் வாங்கவுள்ளதாக அவர் பதிவிட்டார். இதையடுத்து, பல முதலீட்டாளர்கள் அதன் பங்குகளை அதிக அளவில் வாங்கி குவித்தனர். இதற்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் ட்விட்டரில் பல போலி கணக்குகள் உள்ளதாகவும், எனவே ட்விட்டரை வாங்கும் திட்டம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் (Temporarily on hold) எலான் மஸ்க் பதிவிட்டார்.

மஸ்க் மீது குற்றச்சாட்டு

எலான் மஸ்க்கின் இந்த பதிவால் ட்விட்டரின் பங்குகளின் விலை பல மடங்கு குறைந்தது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த முதலீட்டாளர்கள் பலர், தாங்கள் வாங்கிய ட்விட்டர் பங்குகளை விற்றுள்ளனர். ஆனால், யாரும் எதிர்பாராத விதமாக, 2022-ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ட்விட்டரை 44 பில்லியன் டாலருக்கு வாங்கிய மஸ்க், நிறுவனத்தின் பெயரை எக்ஸ் (X) என மாற்றினார்.

இதனிடையே, ட்விட்டரை தான் வாங்கப் போவதில்லை என்ற தவறான தகவலை கூறி, பங்குகளின் விலையை பல மடங்கு சரிய வைத்து, தங்களை நஷ்டத்தில் தள்ளியதாக எலான் மஸ்க் மீது முதலீட்டாளர்கள் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

'மஸ்க் தான் காரணம்'

இந்த வழக்கு கலிபோர்னியாவில் உள்ள சான் பிரான்சிஸ்கோ அமர்வு முன்பு கடந்த 3 வாரங்களாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்த போது, இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், "தனது இரு ட்வீட்டுகள் மூலம் முதலீட்டாளர்களை தவறாக வழிநடத்தியதற்கு மஸ்க்தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும். குறிப்பாக, ட்விட்டரை வாங்கும் முடிவு தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதாக அவர் வெளியிட்ட பதிவு முக்கியமான ஒன்று. அதே சமயத்தில், முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் மஸ்க் இந்த பதிவை போட்டதாக தெரியவில்லை.

இதையும் படிங்க : கச்சா எண்ணெய் விலை குறையுமா? இரான் கப்பல்களுக்கு அனுமதி; ஒருபடி இறங்கி வந்த டிரம்ப்!

கணக்கிடப்படும் நஷ்ட ஈடு

இதையடுத்து, முதலீட்டாளர்களுக்கு நஷ்ட ஈடாக ஒரு பங்குக்கு 3 முதல் 8 டாலர்களை எலான் மஸ்க் தர வேண்டும் என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். அந்த வகையில், எலான் மஸ்க் சுமார் 2.1 பில்லியன் டாலர் வரை செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இந்நிலையில், இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யவுள்ளதாக எலான் மஸ்க் தரப்பு தெரிவித்துள்ளது.

