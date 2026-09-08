இந்து அமைப்பினர் வந்த போது பெண் ஊழியர்கள் வெளியேற்றம்- போராட்டத்தால் ஈபிள் கோபுரம் மூடல்
சுவாமிநாராயண் சன்ஸ்தா(பிஏபிஎஸ்) அமைப்புடன் தொடர்புடைய 100 பேர், பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரீசில் உள்ள உலகப் புகழ்பெற்ற ஈபிள் கோபுரத்திற்கு சனிக்கிழமை வருகை தந்தனர்.
Published : September 8, 2026 at 6:54 PM IST
பாரீஸ்: பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரீஸ் நகரில் உள்ள ஈபிள் கோபுரத்திற்கு இந்து அமைப்பினர் வருகையின் போது பெண் ஊழியர்கள் வெளியேற்றப்பட்ட சம்பவத்தை அடுத்து, நடந்த போராட்டத்தால் ஈபிள் கோபுரம் மூடப்பட்டது.
சுவாமிநாராயண் சன்ஸ்தா (பிஏபிஎஸ்) அமைப்புடன் தொடர்புடைய 100 பேர், பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரீசில் உள்ள உலகப் புகழ் பெற்ற ஈபிள் கோபுரத்திற்கு சனிக்கிழமை வருகை தந்தனர். அப்போது அங்கு பணியில் இருந்த பெண் ஊழியர்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர். இந்த சம்பவத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அங்குள்ள பணியாளர்கள் நேற்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால், ஈபிள் கோபுரம் நேற்று மூடப்பட்டடது.
இது குறித்து தொழிற்சங்க பிரதிநிதி டயான் டவோயின், பிரெஞ்சு தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பேட்டியில், "கடந்த சனிக்கிழமை, ஒரு குழுவினர் கடந்து சென்ற போது பெண் ஊழியர்கள் தங்கள் பணி இடங்களிலிருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்டனர்" என்று தெரிவித்தார்.
இந்த சம்பவத்தை அடுத்து, ஈபிள் கோபுரத்தை நிர்வகிக்கும் எஸ்.இ.டி.இ. நிறுவனம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. அந்த நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தாங்கள் வரும் போது பெண்கள் இருக்க வேண்டாம் என்று இந்து அமைப்பினர் கோரிக்கை விடுத்தனர். அந்த கோரிக்கையை ஏற்றிருக்ககூடாது" என்று தெரிவித்துள்ளது.
இதற்கிடையே, பாரிஸில் உள்ள பிஏபிஎஸ் கோயில் சார்பில், ஈபிள் கோபுரத்தில் பெண் ஊழியர்களுக்கு ஏற்பட்ட சிரமத்திற்கும் மனவேதனைக்கும் மன்னிப்பு கேட்பதாக தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து கோயில் நிர்வாகம், எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "ஈபிள் கோபுரத்தில் பணியாற்றும் பெண் ஊழியர்கள் எழுப்பிய பிரச்சனையை நாங்கள் புரிந்து கொள்கிறோம். அவற்றை மிகவும் தீவிரமாக எடுத்துக் கொள்கிறோம்.
எங்களுக்குத் தெரிந்தவரை, எந்த நேரத்திலும் யாருக்கும் ஈபிள் கோபுரத்திற்குள் நுழைய அனுமதி மறுக்கப்படவில்லை. இருப்பினும், இந்தச் சூழலால் மனவேதனை அல்லது சிரமத்திற்கு ஆளானவர்களிடம் மனதார மன்னிப்பு கோருகிறோம். பரஸ்பர மரியாதை, பிறருக்குச் சேவை செய்வது போன்றவற்றை நிறைவேற்றுவதில் நாங்கள் ஆழ்ந்த ஈடுபாடு கொண்டுள்ளோம். பெண் ஊழியர்கள் எழுப்பியுள்ள கவலையை நாங்கள் மதித்து, அவற்றை மிகவும் தீவிரமாக எடுத்துக் கொள்கிறோம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.
ஈபிள் கோபுரத்தில் கடந்த சனிக்கிழமை நடந்த சம்பவத்திற்கு மூத்த அரசியல் தலைவர்களும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். பாரீஸ் மேயர் இம்மானுவேல் கிரிகோர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ஈபிள் கோபுரத்தில் ஆண் - பெண் பாகுபாடின்றி சுதந்திரமாக நடமாடவும் செயல்படவும் கூடிய சூழல் இருக்க வேண்டும். இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தப்படும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இதே போல், பிரான்ஸ் நாடாளுமன்றத்தின் தேசிய அவையின் தலைவரான யேல் பிரவுன்-பிவெட்டும் இந்த சம்பவத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். "வெளிநாட்டுப் பார்வையாளர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக பெண்கள் வெளியேற வேண்டும் என்று கூறப்படுவதை ஒருபோதும் ஏற்கமாட்டேன்" என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.