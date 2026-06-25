வெனிசுலாவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் - சரிந்த கட்டடங்கள்; அதிக உயிரிழப்புகளுக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக அச்சம்!
தலைநகர் கராகஸ் மட்டுமல்லாமல், பல இடங்களும் நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், நிவாரண மற்றும் மீட்பு பணிகளில் அரசு துரிதமாக செயல்பட்டு வருவதாக உள்துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 25, 2026 at 9:30 AM IST
கராகஸ்: வெனிசுலாவின் தலைநகரான கராகஸில் உள்ளூர் நேரப்படி புதன்கிழமை மாலை 6 மணியளவில் ஒரு நிமிடத்திற்குள் இரண்டு இடங்களில் அடுத்தடுத்து சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டன. இதனால் அடுக்கடுக்காக கட்டடங்கள் சரிந்து விழுந்திருக்கும் நிலையில், உயிர்ச்சேதங்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது.
வெனிசுலா நாட்டின் யராகுய் மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள சான் ஃபெலிப் பகுதியில் புதன்கிழமை மாலை (இந்திய நேரப்படி இன்று அதிகாலை) 7.1 ரிக்டர் என்ற அளவில் ஒரு சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து அடுத்த 39 விநாடிகளுக்குள்ளாகவே 7.5 ரிக்டர் என்ற அளவில் முந்தைய நிலநடுக்கத்தை விட மேலும் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.
இரண்டாவது நிலநடுக்கத்தால் 10 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்திருக்க 44% வாய்ப்பும், ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்திருக்க 30% வாய்ப்பும் இருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது. இருப்பினும், இறப்பு மற்றும் சேதங்கள் குறித்த விவரங்கள் எதுவும் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை.
இந்த நிலநடுக்கம் குறித்து அறிவித்துள்ள அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம், முதல் நிலநடுக்கமானது கராகஸ் நகருக்கு மேற்கே சுமார் 168 கி.மீ தொலைவில் மையப்புள்ளி கொண்டு, 22 கி.மீ ஆழத்தில் உருவானதாகவும், அடுத்து ஏற்பட்ட 2வது நிலநடுக்கமானது மோரோனுக்கு தென்மேற்கே 16 கி.மீ தொலைவில், 10 கி.மீ ஆழத்தில் ஏற்பட்டதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறது.
வெனிசுலா தலைநகரான கராகஸிலும் நேற்று மாலை 6 மணியளவில் (உள்ளூர் நேரப்படி) நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டதாக தெரிவித்திருக்கிறது. மேலும் அங்கு கட்டடங்கள் சரிந்து விழுந்திருப்பதாகவும், மக்கள் இடிபாடுகளில் சிக்கியுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.
சாலைகளும் கடுமையாக சேதமடைந்திருக்கும் நிலையில், தலைநகர் முழுவதும் புழுதி மூடியிருந்ததாகவும், அதற்கு நடுவே பொதுமக்கள் அனைவரும் தங்களது செல்லப்பிராணிகளை கட்டி பிடித்தபடி, நடுக்கத்துடன் அமர்ந்திருந்ததாகவும் தெரிவித்திருக்கிறது.
தவிர, அங்கு எரிபொருள் விநியோகம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், உயிர்ச்சேதங்களை தவிர்க்க மக்கள் உடனடியாக தங்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறுமாறு அந்நாட்டு உள்துறை அமைச்சர் அறிவித்துள்ளார்.
மேலும், நிலநடுக்கத்தில் காயமடைந்த மக்களை மருத்துவமனைகளுக்கு அழைத்து செல்வதற்கு ஏற்ற வகையில், அவசர கால வாகனங்களுக்கு வழியமைத்து கொடுக்குமாறு பொதுமக்களுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
தலைநகர் கராகஸ் மட்டுமல்லாமல், பல இடங்களும் நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், நிவாரண மற்றும் மீட்பு பணிகளில் அரசு துரிதமாக செயல்பட்டு வருவதாகவும், குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்குமாறும் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
தென் அமெரிக்கா மற்றும் கரீபியின் புவித்தட்டுகளுக்கு இடையே வெனிசுலா அமைந்திருப்பதால் அங்கு இதுபோன்ற நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுவது அரிதானதாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நூற்றாண்டிலேயே வெனிசுலாவை தாக்கிய நிலநடுக்கங்களில் இது தான் மிகவும் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கமாகும்.