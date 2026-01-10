ETV Bharat / international

கிரீன்லாந்தை கைப்பற்ற கடினமான பாதையை தேர்ந்தெடுக்கவும் அமெரிக்கா தயங்காது - டிரம்ப் பகிரங்க மிரட்டல்

கிரீன்லாந்தை இப்போது அமெரிக்கா கைப்பற்றாவிட்டால், சீனா அல்லது ரஷ்யா அதை கைப்பற்றிவிடும்; இதனை அமெரிக்கா அனுமதிக்காது என டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்தார்.

வாஷிங்டனில் நிருபர்களிடம் பேசும் டொனால்டு டிரம்ப்
வாஷிங்டனில் நிருபர்களிடம் பேசும் டொனால்டு டிரம்ப் (AP)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 10, 2026 at 12:58 PM IST

வாஷிங்டன்: கிரீன்லாந்தை எப்படியாவது கைப்பற்றியே தீருவது என விடாப்பிடி காட்டி வரும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், தற்போது மிரட்டலான ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதாவது, கிரீன்லாந்தை கைப்பற்றப் போவது உறுதி எனக் கூறியுள்ள டிரம்ப், அது எளிதான வழியில் செய்வதா அல்லது கடினமான வழியில் செய்வதா என்பதை மட்டுமே தீர்மானிக்க வேண்டும் எனக் கூறியுள்ளார்.

டென்மார்க் நாட்டின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கிரீன்லாந்து தீவினை தன்வசம் கொண்டு வர, அமெரிக்கா நீண்டகாலமாக முயற்சித்து வருகிறது. ஆனால், டென்மார்க் தனது நட்பு நாடு என்பதாலும், நேட்டோவில் உறுப்பினராக இருப்பதாலும் அமெரிக்கா இந்த விஷயத்தில் சற்று தயக்கம் காட்டி வந்தது.

ஆனால், அண்மைக்காலமாக ஆர்ட்டிக் பகுதியில் ரஷ்யா, சீனாவின் ஆதிக்கம் அதிகமாக இருப்பதாக கருதும் அமெரிக்கா, கிரீன்லாந்தை கைப்பற்றப் போவதாக அண்மையில் பகிரங்கமாக அறிவித்துள்ளது.

'சுட்டுவிட்டு தான் பேசுவோம்'

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், இதனை கடந்த வாரம் அறிவித்த போதே, டென்மார்க் இதற்கு கடுமையாக எதிர்வினை ஆற்றியிருந்தது. இதுகுறித்து அந்நாட்டு பிரதமர் மெட்டே பிரெடெரிக்சன் கூறுகையில், "கிரீன்லாந்தை கைப்பற்றும் எண்ணத்துடன் யாரேனும் அங்கு நுழைந்தால், டென்மார்க் ராணுவ வீரர்கள் அவர்களை சுடுவார்கள். அதன்பிறகே பேசுவார்கள். இதற்காக, அவர்கள் யார் உத்தரவுக்கும் காத்திருக்க மாட்டார்கள்" எனக் கூறினார்.

ஆனால், டென்மார்க்கின் மிரட்டலை ஒரு சிறு பொருட்டாக கூட அமெரிக்கா எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. இதையடுத்து, டென்மார்க் பிரதமரின் குரல் சிறிது பம்மியது. அவர் நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில், "நேட்டோ கூட்டமைப்பில் டென்மார்க்கும் உள்ளது. நேட்டோ உறுப்பினர் மீது வேறு நாடுகள் படையெடுத்து வந்தால், நேட்டோ நாடுகள் எதிர் தாக்குதல் நடத்தும். ஆனால், இப்போது அமெரிக்காவே கிரீன்லாந்தை கைப்பற்ற முயன்றால், நேட்டோவுக்கு அர்த்தமே இருக்காது. நேட்டோ கூட்டமைப்பு உடைந்துவிடும்" எனத் தெரிவித்தார்.

'எந்த பாதையையும் தேர்ந்தெடுப்போம்'

இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்களை நேற்று சந்தித்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், டென்மார்க்குக்கு பகிரங்க மிரட்டல் விடுத்தார்.

கிரீன்லாந்தை அமெரிக்கா வசம் கொண்டு வர முதலில் 'டீல்' (ஒப்பந்தம்) ஒன்றை பேசுவேன். அங்குள்ள மக்களுக்கு பணம் கொடுப்பது கூட எங்களுக்கு பிரச்சினை இல்லை. இது அமெரிக்கா கொடுக்கும் எளிதான வழி. இதற்கு அவர்கள் ஒத்துவரவில்லை என்றால், கடினமான வழியை அமெரிக்கா தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியிருக்கும். அது, கிரீன்லாந்து மக்களுக்கு விருப்பமா, இல்லையா என்பதை பற்றி எல்லாம் எங்களுக்கு கவலை இல்லை.

இயற்கை வளங்கள் நிறைந்த கிரீன்லாந்தை கைப்பற்றுவது அமெரிக்காவின் பாதுகாப்புக்கு முக்கியமானது. அங்கு ரஷ்யாவும், சீனாவும் தங்கள் ராணுவங்களை குவித்து வருகின்றன. இதனை அமெரிக்கா வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்காது. கிரீன்லாந்தை சீனாவோ அல்லது ரஷ்யாவோ கைப்பற்ற நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம். இப்போது கிரீன்லாந்தை நாங்கள் கைப்பற்றாவிட்டால், அந்த இரு நாடுகளும் கைப்பற்றி விடும்" என டிரம்ப் கூறினார்.

இதனிடையே, டிரம்ப்பின் இந்த அறிவிப்பால் கிரீன்லாந்து, டென்மார்க் மட்டுமல்லாமல், ஒட்டுமொத்த ஐரோப்பிய நாடுகளுமே கடும் அதிருப்தி அடைந்திருக்கின்றன. டென்மார்க்கின் இறையாண்மைக்கு அமெரிக்கா மதிப்பளிக்க வேண்டும் என பிரான்ஸ், பிரிட்டன் உள்ளிட்ட ஐரோப்பிய நாடுகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன.

