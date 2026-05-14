அரசு முறை பயணமாக சீனா சென்ற டிரம்ப்; ஜின்பிங்குடன் முக்கிய ஆலோசனை

2017ஆம் ஆண்டு சீனாவுக்கு தனது மனைவி மெலன்னாவுடன் சென்றிருந்த டிரம்ப், கிட்டத்தட்ட ஒரு தசாப்தத்திற்கு பிறகு தற்போது மீண்டும் அங்கு சென்றிருக்கிறார்.

பெய்ஜிங் வந்திறங்கிய டிரம்ப்பை வரவேற்கும் சீனா துணை அதிபர் ஹான் ஜெங் (AFP)
Published : May 14, 2026 at 2:58 PM IST

பெய்ஜிங்: அரசு முறை பயணமாக சீனா சென்றுள்ள அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், இரு நாடுகளுக்கு இடையே நிலவி வரும் பிரச்சினைகள் குறித்து சீனத் தலைவர் ஜின்பிங்குடன் விவாதிக்க உள்ளார்.

2017ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு 3 நாள் அரசு முறை பயணமாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் சீனாவிற்கு சென்றுள்ளார். நேற்று மாலை சீனாவின் தலைநகரான பெய்ஜிங்கிற்கு சென்ற டிரம்ப்பிற்கு சிவப்பு கம்பளம் போடப்பட்டு, வெள்ளை சீருடை அணிந்த 300 சீன இளைஞர்கள் சீன, அமெரிக்க கொடிகளை அசைத்தவாறு ஒருமித்த குரலில் வெல்கம் என்று முழங்க, சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

டிரம்ப்புடன் டெஸ்லா நிறுவனர் எலான் மஸ்க், ஆப்பிள் சிஇஓ டிம் குக், டிரம்ப்பின் மகன் மற்றும் மருமகள் ஆகியோர் உடன் சென்றுள்ளனர்.

இன்று காலை சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங்கை காலை 10 மணியளவில் சந்தித்தார் டிரம்ப். இரு தலைவர்கள் பங்கேற்ற பிரம்மாண்ட நிகழ்ச்சியானது கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இரு நாட்டு தலைவர்களும் வர்த்தக போர், சுங்க வரி நீட்டிப்பு, தைவான் பிரச்சினை உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து கலந்துரையாடினர்.

மேலும், சீனாவின் அரிய மண் ஏற்றுமதி, சீனாவின் ஏ.ஐ மேம்பாட்டிற்கு தேவைப்படும் அமெரிக்காவின் செகண்டக்டர் சிப்கள் வர்த்தகம் தொடர்பாகவும் கலந்தாலோசிக்கப்பட்டன. குறிப்பாக, அமெரிக்கா - ஈரான் போர் குறித்தும், விவசாயம், போயிங் விமானங்கள் உள்ளிட்டவை குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டன.

இரு நாடுகளுக்கிடையேயான வர்த்தகம் தவிர, ஈரான் போர் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் பிரச்சினை குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது. சீனா பயணத்திற்கு முன்பு பேட்டியளித்த டிரம்ப், ஈரான் விவகாரத்தில் சீனாவுடைய உதவி தேவைப்படாது என தான் நம்புவதாக கூறியிருந்தார்.

அதேசமயம், சீனாவில் அமெரிக்க நிறுவனங்களை அனுமதிக்க ஜின்பிங்கிடம் கோரிக்கை வைக்கவிருப்பதாக அவர் கூறியிருந்தார். இது தொடர்பாக பேசிய அவர் “திறமையான அமெரிக்கர்கள் மாயாஜாலத்தை நிகழ்த்தும் வகையில் சீன கதவுகளை திறக்குமாறு ஜின்பிங்கிடம் வலியுறுத்த இருக்கிறேன். அமெரிக்காவுடன் இணைந்து பணியாற்ற சீனாவும் தயாராக உள்ளது” என்று தெரிவித்திருந்தார்.

கடந்த ஆண்டு அமெரிக்க அதிபராக இரண்டாவது முறை பதவியேற்ற டொனால்டு டிரம்ப், முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் சீனப் பொருட்கள் மீது அதிரடியாக வரிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்தார். இது இரு நாடுகளுக்கிடையே வர்த்தக போருக்கு வழிவகுத்தது. பின்னர், கடந்த அக்டோபர் மாதம் தென் கொரியாவில் நடைபெற்ற சந்திப்பின்போது டிரம்ப்பும் ஜின்பிங்கும் சமாதான பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்ட நிலையில், 100 சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக இருந்த வரியானது சற்று குறைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

