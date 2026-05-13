பாகிஸ்தான் மத்தியஸ்தம் செய்வதை நம்பாதீர்கள் - அமெரிக்க குடியரசு கட்சி செனட்டர் விமர்சனம்
ஈரான் - அமெரிக்கா மற்றும் பிற தரப்பினரிடையே பாகிஸ்தான் மத்தியஸ்தம் செய்வது குறித்து மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று கிரஹாம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 13, 2026 at 12:10 PM IST
வாஷிங்டன்: ஈரான் விமானங்கள் தனது விமான தளங்களை பயன்படுத்த பாகிஸ்தான் அனுமதித்ததாகவும், எனவே பாகிஸ்தானின் மத்தியஸ்தத்தை நம்ப வேண்டாம் என்றும் குடியரசு கட்சி செனட்டர் விமர்சித்துள்ளார்.
அமெரிக்கா - ஈரான் ஆகிய நாடுகளுக்கிடையே பிப்ரவரி 28 ஆம் தேதி தொடங்கி கடுமையான போர் நடைபெற்றது. இதனால் உலகளாவிய வர்த்தகம் மற்றும் பொருளாதாரம் கடுமையான விளைவுகளை எதிர்கொண்டதன் பேரில் இரு நாடுகளும் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டுமென உலக நாடுகள் தொடர் கோரிக்கைகளை விடுத்த நிலையில், இரு நாடுகளும் போரை தற்காலிகமாக நிறுத்தியுள்ளன.
ஆனாலும், போரை நிரந்தரமாக நிறுத்துவது குறித்து இதுவரை முடிவு எட்டப்படாத நிலையில், இது குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் தோல்வியிலேயே முடிந்திருக்கின்றன. இந்த அமைதி பேச்சுவார்த்தையை பாகிஸ்தான் முன்னின்று மத்தியஸ்தம் செய்து வந்தது. இதனிடையே, பாகிஸ்தான் ஈரானுக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக புகார்கள் எழுந்தன.
If this reporting is accurate, it would require a complete reevaluation of the role Pakistan is playing as mediator between Iran, the United States and other parties.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 11, 2026
இந்நிலையில், அமெரிக்க - ஈரான் ஆகிய நாடுகளுக்கிடையே போர் நடைபெற்ற போது, அமெரிக்காவின் தாக்குதல்களிலிருந்து தங்களது விமானங்களை பாதுகாப்பதற்காக ஈரான், அவற்றை பாகிஸ்தான் விமான தளங்களில் நிறுத்தி வைக்க அனுமதி அளித்ததாக செய்திகள் பரவி வருகின்றன. பாகிஸ்தானின் இந்த செயலுக்கு குடியரசு கட்சியின் செனட்டர் கிரஹாம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறார்.
நேற்று (மே 12) ஈரான் போர் மற்றும் அமெரிக்க பாதுகாப்பு நிதி நிலைமை அறிக்கை தொடர்பான கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் தெற்கு கரோலினாவின் செனட்டரான லிண்ட்சே கிரஹாம், பாகிஸ்தானின் அமைதி பேச்சுவார்த்தை முன்னெடுப்பு மீதான விமர்சனத்தை முன்வைத்தார். அவர் பேசுகையில், “எனக்கு பாகிஸ்தான் மீது கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கை இல்லை. அமெரிக்காவின் தாக்குதல்களிலிருந்து ஈரானிய விமானங்களை பாதுகாப்பதற்காக, பாகிஸ்தான் விமான தளங்களில் அவற்றை நிறுத்த அனுமதி அளிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. இந்த தகவல்கள் உண்மையாகும் பட்சத்தில் நாம் மத்தியஸ்தம் செய்ய வேறு யாரையாவது தேட வேண்டும்” என்றார்.
BREAKING: Sen. Lindsey Graham unloads on Pakistan after reports claim the Middle East mediator allowed Iran to use their bases to park military aircraft.— Fox News (@FoxNews) May 12, 2026
முன்னதாக, சிபிஎஸ் செய்தி நிறுவனமானது, அமெரிக்க வான்வெளி தாக்குதலின் போது ஆர்.சி 130 உள்ளிட்ட பல்வேறு ஈரானிய விமானங்கள், பாதுகாப்பிற்காக பாகிஸ்தானில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக செய்தி வெளியிட்டிருந்தது. இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் கருத்து தெரிவித்திருந்த கிரஹாம், “இந்த செய்தி உண்மையெனில், ஈரான் - அமெரிக்கா மற்றும் பிற தரப்பினரிடையே பாகிஸ்தான் மத்தியஸ்தம் செய்வது குறித்து மறு பரிசீலனை செய்யவேண்டும்” என்று தெரிவித்திருந்தார்.
கிரஹாமின் இந்த கருத்துக்கு, பாதுகாப்பு செயலாளர் பீட் ஹெக்ஸெத் மற்றும் கூட்டுப்படை தலைமை தலைவர் டான் கெய்ன் ஆகியோர் மறு கருத்து தெரிவிக்க விரும்பவில்லை என்று கூறிவிட்டனர்.
அமெரிக்காவின் இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலளித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள பாகிஸ்தான் வெளியுறவு அலுவலகம், அமெரிக்க - ஈரான் அமைதி பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கியபோது போர் நிறுத்தம் செய்யப்பட்ட சமயத்தில் ஈரானிய விமானங்கள் பாகிஸ்தானுக்கு வந்தது. ஆனால் அதற்கும் பாதுகாப்பு அளித்ததாக கூறப்படுவதற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று விளக்கம் அளித்திருக்கிறது.