ETV Bharat / international

டிரம்ப்பை கொலை செய்ய ஈரான் சதி திட்டம்? இஸ்ரேல் உளவுத்துறை கொடுத்த அதிர்ச்சி தகவல்

அமெரிக்கத் தலைவரான என்னை ஒழித்துக்கட்ட விரும்புகிறார்கள் என்று அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் பேசியிருப்பது உலக அரசியல் தலைவர்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப்
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் (கோப்புப்படம்/AP)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 10, 2026 at 3:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

வாஷிங்டன்: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப்பை கொலை செய்ய ஈரான் சதித் திட்டம் தீட்டி வருவதாக இஸ்ரேல் உளவுத்துறைத் தகவல் கொடுத்திருக்கிறது என்று அமெரிக்க ஊடகங்களில் செய்தி வெளியாகி உள்ளது.

அமெரிக்கா - ஈரான இடையே கடந்த பிப்ரவரி 28 -ம் தேதி தொடங்கிய போரானது, 110 நாட்களுக்கு பிறகு முடிவுக்கு வருவதாக இரு நாடுகளும் அறிவித்தன. மேலும் இரு நாடுகளிடையே போர் நிறுத்தம் குறித்த ஒப்பந்தமும் கையெழுத்தானது. ஆனால், ஹார்மூஸ் நீரிணையில் மற்ற நாட்டு கப்பல்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியதாகக் கூறி, அமெரிக்கா ஈரான் மீத மீண்டும் தாக்குதலை நடத்தியது.

இதனைத் தொடர்ந்து, இரு நாடுகளுக்கிடையேயான போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் ரத்தானதாக டிரம்ப் அறிவித்தார். மேலும், ஈரான் இதுபோன்று தாக்குதல்களை நடத்தினால் மிக மோசமான விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

இதனிடையே தனது நாட்டின் மீதான பதிலடியாக அமெரிக்காவின் நட்பு நாடுகளான குவைத், பஹ்ரைன் மற்றும் கத்தார் மீது ஈரான் வான்வெளி தாக்குதலை நடத்தியது. இப்படி கடந்த சில நாட்களாக இரு நாடுகளும் மாறி மாறி தாக்குதல் நடத்தி வரும் நிலையில், போர் மீண்டும் தொடங்கியிருக்கிறது.

இந்த போரானது மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்கிற அச்சம் நிலவி வரும் நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்பை கொலை செய்ய ஈரான் திட்டம் தீட்டி வருவதாக இஸ்ரேல் உளவுத்துறை தகவல் கொடுத்திருப்பதாக அமெரிக்க ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன.

ஜூலை 7, 8 ஆகிய நாட்களில் துருக்கியில் நடைபெற்ற நேட்டோ உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக டிரம்ப் சென்றிருந்தார். மாநாடு முடிந்து அங்கிருந்து திரும்பும்போது, எப்போதும் பயணிக்கிற விமானத்திற்கு பதிலாக ஒரு பழைய விமானத்தைப் பயன்படுத்தினார். இது அரசியல் வட்டாரத்தில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியது.

நேட்டோ உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்று தாயகம் திரும்பிய பிறகு ஏர் ஃபோர்ஸ் ஒன் (Air Force One) விமானத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், "அமெரிக்கத் தலைவரான என்னை ஒழித்துக் கட்ட விரும்புகிறார்கள். நான் எல்லா பட்டியல்களிலும் இருக்கிறேன்" என்று தெரிவித்திருந்தார்.

இதையும் படிங்க: சென்னையில் பிக் பேஷ் கிரிக்கெட் திருவிழா: மெல்போர்ன் மைதானத்தில் பிரதமர் மோடி - அல்பானீஸ் வரலாற்று அறிவிப்பு!

கத்தார் பரிசளித்த புதிய ஜெட் விமானத்தை பிரிட்டன் வரை பயன்படுத்தியிருந்த டிரம்ப், பின்னர் தனது பழைய விமானத்தையே பயன்படுத்தினார். இதுகுறித்து நியூயார்க் டைம்ஸ் இதழில் வெளியான செய்தியில், "அமெரிக்க ரகசிய சேவை அமைப்பின் வேண்டுகோளின்படி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக விமானம் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது" என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

TAGGED:

இஸ்ரேல் உளவுத்துறை
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப்
US IRAN WAR
NATO SUMMIT
AIR FORCE ONE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.