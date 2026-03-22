வங்கதேச இந்துக்களை பாகிஸ்தான் இனப்படுகொலை செய்ததாக அறிவிக்க வேண்டும்; அமெரிக்க எம்.பி. தீர்மானம்
கடந்த 1971இல் பாகிஸ்தான் போர்க்குற்றத்தில் ஈடுபட்டு, வங்கதேசத்தில் இனப்படுகொலையை நிகழ்த்தியது என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கண்டனம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கிரெக் லேண்ட்ஸ்மேன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : March 22, 2026 at 9:47 PM IST
வாஷிங்டன்: கடந்த 1971ஆம் ஆண்டு நடந்த வங்கதேச விடுதலைப் போரின்போது, வங்கதேசத்தில் பாகிஸ்தான் அரசு இனப்படுகொலை நிகழ்த்தியுள்ளதாக அமெரிக்க எம்.பி. ஒருவர் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை தெரிவித்து, இதுதொடர்பாக அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் தீர்மானமும் கொண்டு வந்துள்ளார்.
அமெரிக்காவின் ஓஹியோ மாகாணத்தை சேர்ந்த ஜனநாயகக் கட்சியை சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கிரெக் லேண்ட்ஸ்மேன்.
இவர், அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் பிரதிநிதிகள் சபையில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக தீர்மானம் ஒன்றை வெள்ளிக்கிழமை கொண்டு வந்தார். அந்த தீர்மானத்தில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:
கடந்த 1971 மார்ச் 25ஆம் தேதி இரவு, கிழக்கு பாகிஸ்தானில் (வங்கதேசத்தின் அப்போதைய பெயர்), வங்கதேச அரசியல் தலைவர் ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மானையும், அவருடைய ராணுவத்தினரயும் பாகிஸ்தான் அரசு கைது செய்து சிறையில் அடைத்தது. பாகிஸ்தான் ராணுவமும், ஜமாத்-இ-இஸ்லாமி அமைப்பின் சித்தாந்தத்தால் ஈர்க்கப்பட்ட குழுவினரும் இரவு முழுவதும் தாக்குதல்களை நடத்தினர்.
இதுகுறித்து, டாக்காவில் உள்ள அமெரிக்க தூதர் ஆர்ச்சர் பிளட், அமெரிக்க அரசுக்கு மார்ச் 28ஆம் தேதி கடிதம் ஒன்றை எழுதி இருந்தார். அந்த கடிதத்தில், வங்கமொழி பேசாத முஸ்லிம்கள், பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் ஆதரவுடன் திட்டமிட்டு ஏழை மக்களையும் வங்க மொழி பேசுபவர்களையும், இந்துக்களையும் கொல்கிறார்கள் என எழுதியுள்ளார்.
இது, வங்கதேசத்தின் உள்விவகாரமாக இருந்தபோதிலும், இது இனப்படுகொலை என்றும், இதை அமெரிக்க அரசு கண்டிக்கவில்லை என்றும் ஆர்ச்சர் பிளட் அதிருப்தி தெரிவித்திருந்தார்.
பாகிஸ்தான் ராணுவமும் அதன் ஆதரவு பெற்ற இஸ்லாமிய குழுக்களும் வங்கதேச அரசியல் தலைவர்கள், தொழில் துறையினர், மாணவர்கள் ஆகியோரை பாரபட்சமன்றி கொன்று குவித்துள்ளது. ஆயிரக்கணக்கான பெண்களை மிரட்டி பாலியல் அடிமைகளாகவும் வைத்திருந்தது.
படுகொலைகள், கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை, மதமாற்றம், நாட்டில் இருந்து வெளியேற்றுவது என அழித்தொழிப்பு வேலைகள், சிறுபான்மை இந்துக்களை குறிவைத்து நடத்தப்பட்டது என்று அந்த தீர்மானத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் பிரதிநிதிகள் சபையில் கொண்டு வந்துள்ள இந்த தீர்மானத்தை ஆதரித்து, கடந்த 1971இல் பாகிஸ்தான் போர்க்குற்றத்தில் ஈடுபட்டு, இனப்படுகொலையை நிகழ்த்தியது என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கண்டனம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கிரெக் லேண்ட்ஸ்மேன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
அவருடைய தீர்மானம், வெளிநாட்டு விவகாரங்களுக்கான நாடாளுமன்ற குழுவின் பரிசீலனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.