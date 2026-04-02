பிரிட்டிஷ் கடற்படையால் தகர்க்கப்பட்ட டேனிஷ் போர்க்கப்பல்: 225 ஆண்டுகளுக்குப் பின் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பாகங்கள்

கடல்சார் தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் கடந்த ஆண்டு இறுதியில், டான்ப்ரோஜ் கப்பல் தகர்க்கப்பட்ட இடத்தை மையமாக வைத்து ஆய்வை தொடங்கினர்.

டான்ப்ரோஜ் கப்பலில் இருந்து மீட்கப்பட்ட உலோகச் சின்னம்
டான்ப்ரோஜ் கப்பலில் இருந்து மீட்கப்பட்ட உலோகச் சின்னம் (AP)
Published : April 2, 2026 at 5:06 PM IST

கோபன்ஹேகன் (டென்மார்க்): பிரிட்டிஷ் கடற்படையால் தகர்க்கப்பட்ட டேனிஷ் போர்க்கப்பலின் பாகங்களை 225 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கடல்சார் தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

டென்மார்க் தலைநகர் கோபன்ஹேகன் அருகே கடற்பகுதியில் கடலுக்கு கீழே 15 மீட்டர் அதாவது 49 அடி ஆழத்தில், மண்ணில் புதைந்த நிலையில் 19-ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த 'டான்ப்ரோஜ்' என்ற டேனிஷ் கப்பலின் பாகங்களை ஆய்வாளர்கள் எடுத்தனர்.

அந்த பகுதியில் பல மாதங்களாக கடலுக்கு அடியில் அகழ்வாராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வரும் டென்மார்க்கின் வைக்கிங் கப்பல் அருங்காட்சியகம், 1801-ம் ஆண்டு கோபன்ஹேகன் போர் நடந்து சரியாக 225 ஆண்டுகள் ஆனதையொட்டி, தனது ஆய்வு முடிவை இன்று வெளியிட்டது.

"இது டேனிஷ் தேசிய உணர்வின் ஒரு முக்கிய பகுதி" என்று அருங்காட்சியகத்தின் கடல்சார் தொல்லியல் ஆய்வுத் துறை தலைவர் மோர்டன் ஜோஹன்சன் கூறினார். மேலும், "டேனிஷ் போர் குறித்து நிறைய வரலாற்றுக் குறிப்புகள் உள்ளன. ஆனால் பிரிட்டிஷ் போர்க் கப்பல்களால் அங்குலம் அங்குலமாக தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டும், டேனிஷ் போர் கப்பல் கட்டுக்குலையாமல் கம்பீரமாக கடைசி வரை எப்படி நின்றது என்பது இந்த தலைமுறையினருக்கு தெரியாது. ஒரு வீரம் செறிந்த வரலாற்றின் சில பகுதிகளை அந்த கப்பலின் பாகங்களை பார்ப்பதன் மூலம் இன்றைய தலைமுறையினர் தெரிந்து கொள்ளலாம்" என்று ஜோஹன்சன் கூறினார்.

வைக்கிங் கப்பல் அருங்காட்சியகத்தால் செப்டம்பர் 15, 2015 அன்று வழங்கப்பட்ட புகைப்படம்
வைக்கிங் கப்பல் அருங்காட்சியகத்தால் செப்டம்பர் 15, 2015 அன்று வழங்கப்பட்ட புகைப்படம் (AP)

கொடூரமான கோபன்ஹேகன் போர்

1801-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 2-ந் தேதி பிரிட்டன் மற்றும் டென்மார்க் நாடுகளுக்கு இடையே பெரும் போர் வெடித்தது. இது வரலாற்றில் கோபன்ஹேகன் போர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. கோபன்ஹேகன் துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த டென்மார்க் கடற்படை மீது, தளபதி நெல்சன் தலைமையிலான பிரிட்டிஷ் கடற்படை கொடூர தாக்குதல் நடத்தியது.

மேலும், டென்மார்க் மீது பிரிட்டன் படை குண்டுகளை வீசி தாக்குதல் நடத்தியதில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உயிரிழந்தனர். வரலாற்றில் மிகவும் கோரமான போர்களில் ஒன்றாக இது சித்தரிக்கப்படுகிறது. ரஷ்யா, பிரஷ்யா மற்றும் ஸ்வீடன் உள்ளிட்ட வடஐரோப்பிய வல்லரசு நாடுகளின் கூட்டணியிலிருந்து டென்மார்க்கை வெளியேற்றுவதே இந்த போரின் மிக முக்கிய நோக்கமாக இருந்தது என்று வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இந்த போரின் போது, பிரிட்டன் கடற்படையை சமாளிப்பதில் டென்மார்க்கின் டான்ப்ரோஜ் போர்க் கப்பல் முக்கிய பங்கு வகித்தது. இதன் தளபதியாக கொமடோர் ஓல்ஃபெர்ட் ஃபிஷர் இருந்தார். இந்த கப்பல் 48 மீட்டர் அதாவது 157 அடி நீளம் கொண்டது. இந்த கப்பல் தான் பிரிட்டன் தளபதி நெல்சனின் முக்கிய இலக்காக இருந்தது. பீரங்கி குண்டுகள் மூலம் இந்த கப்பல் முழுமையாக தகர்க்கப்பட்டது. பின்னர் அந்த கப்பல் பிரிட்டிஷ் வீரர்களால் தீ வைத்து எரிக்கப்பட்டது.

கப்பலில் இருந்து மீட்கப் பட்ட பொருளுடன் வைக்கிங் கப்பல் அருங்காட்சியகத்தின் கடல்சார் தொல்லியல் தலைவர் மோர்டன் ஜோஹன்சன்
கப்பலில் இருந்து மீட்கப்பட்ட பொருளுடன் வைக்கிங் கப்பல் அருங்காட்சியகத்தின் கடல்சார் தொல்லியல் தலைவர் மோர்டன் ஜோஹன்சன் (AP)

கண்மூடித்தனமான தாக்குதல் என்று அழைக்கப்படும் போர்

கண்மூடித்தனமான தாக்குதல் என்பதற்கு இந்த போரை தான் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இன்று வரை மேற்கோள் காட்டுகின்றனர். போரை நிறுத்துமாறு உயர் அதிகாரி அளித்த உத்தரவை புறக்கணிக்க முடிவு செய்த பிறகு, வலது கண்ணில் பார்வையை இழந்திருந்த நெல்சன், "எனக்கு இருப்பது ஒரே ஒரு கண் தான், சில சமயங்களில் அதில் பார்க்காமல் இருக்கவும் எனக்கு உரிமை உண்டு" என்று கூறி தாக்குதலை தீவிரப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

இறுதியில் நெல்சன் ஒரு தற்காலிக சமாதானத்தை முன்மொழிந்தார். பின்னர் டென்மார்க்கின் பட்டத்து இளவரசர் ஃபிரடெரிக் உடன் ஒரு போர் நிறுத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அந்த சமயத்தில் யாரும் எதிர்பாராதநிலையில், டான்ப்ரோஜ் கப்பல் மெதுவாக வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து வெடித்து சிதறியது. அந்தச் சப்தம் கோபன்ஹேகன் முழுவதும் காதை பிளக்கும் பேரிரைச்சலை ஏற்படுத்தியதாக வரலாற்றுப் பதிவுகள் கூறுகின்றன.

கண்டெடுக்கப்பட்ட மாலுமி ஒருவரின் தாடை
கண்டெடுக்கப்பட்ட மாலுமி ஒருவரின் தாடை (AP)

கண்டெடுக்கப்பட்ட பாகங்கள்

இந்த நிலையில், கடல்சார் தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் இரண்டு பீரங்கி குண்டுகள், சீருடைகள், காலணிகள், பாட்டில்கள் மற்றும் ஒரு மாலுமியின் கீழ்த்தாடையின் ஒரு பகுதியையும் கண்டுபிடித்துள்ளனர். அந்த தாடை, அன்று வீரமரணம் அடைந்த, கணக்கில் வராத 19 மாலுமிகளில் ஒருவருடையதாக இருக்கலாம் என்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இந்த அகழாய்வு மையம், கோபன்ஹேகன் துறைமுகத்தின் நடுவே ஒரு புதிய குடியிருப்புப் பகுதியை உள்ளடக்கியதாக உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த பணிகள் 2070-ம் ஆண்டுக்குள் நிறைவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கடல்சார் தொல்லியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கடந்த ஆண்டு இறுதியில், டான்ப்ரோஜ் கப்பல் தகர்க்கப்பட்ட இடத்தை மையமாக வைத்து ஆய்வுப் பணிகளை தொடங்கினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தற்போது கண்டெடுக்கப்பட்ட கப்பலின் மரப் பாகங்களின் அளவுகள் பழைய வரைபடங்களுடன் பொருந்துவதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். மரத்தின் வயதைக் கண்டறிய உதவும் அளவியல், கப்பல் கட்டப்பட்ட ஆண்டுடன் ஒத்துப் போகிறது. மேலும், அந்த பகுதி பீரங்கி குண்டுகளால் நிரம்பி ஆபத்தான நிலையில் இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

"சில நேரங்களில் நீங்கள் பார்க்கும் பொருள் உங்கள் கண்களுக்கு எந்த உணர்வையும் தராது. வரலாறு தெரிந்தால் நீங்கள் அந்த பொருளை கண்களால் பார்ப்பதற்கு பதில் விரல்களால் தடவிப் பார்த்து, அந்த காலத்தின் வலியை உணர வேண்டும்" என்று கடல்சார் தொல்லியல் ஆய்வாளர் மேரி ஜான்சன் கூறினார்.

இன்றைக்கு குழந்தைகளின் பாடப் புத்தகங்களில் ஓவியங்களாக இடம் பெற்றுள்ள 1801 ஆம் ஆண்டு போர், டென்மார்க் மக்களின் தேசிய உணர்வாக போற்றப்படுகிறது. ஸ்காண்டிநேவிய நாடுகள் அதாவது நார்வே, சுவீடன் மற்றும் டென்மார்க்கை உருவாக்கிய அந்த நிகழ்வை மறக்கவே முடியாது என்றும், 225 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாட்டுக்காக தங்களது இன்னுயிரை தந்தவர்களின் வெளியே தெரியாத வீரம் செறிந்த கதைகளை வெளிக்கொண்டு வர தங்கள் கண்டுபிடிப்புகள் உதவக்கூடும் என்று தொல்பொருள் ஆய்வாளர்கள் நம்புகின்றனர்.

