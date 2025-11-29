ETV Bharat / international

டிட்வா புயல்: இலங்கையில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 123 ஆக உயர்வு; உதவிக்கரம் நீட்டிய இந்தியா

இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள புயல் பாதிப்புகளுக்கு நிவாரணம் வழங்கும் நோக்கில் இந்திய அரசு நேற்று ‘ஆபரேஷன் சாகர் பந்து’ திட்டத்தை தொடங்கியது.

இலங்கையின் கொழும்பில், நவம்பர் 28, 2025 அன்று பெய்த கனமழையால் பகுதியளவு சேதமடைந்த குடியிருப்பு கட்டடத்தின் முன் ஒரு மரம் வேரோடு சாய்ந்து விழுந்தது.
இலங்கையை புரட்டிப்போட்ட டிட்வா புயல் (AP)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 29, 2025 at 1:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கொழும்பு: இலங்கையில் டிட்வா புயலின் தாக்குதலால் ஏற்பட்ட கனமழை மற்றும் நிலச்சரிவுகளுக்கு இதுவரை 123 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக அந்நாட்டின் பேரிடர் மேலாண்மை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

நேற்று முன்தினம் (நவம்பர் 27) தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய இலங்கை கடலோரப் பகுதிகளில் உருவான ‘டிட்வா புயல்’, வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நேற்று (நவம்பர் 28) காலை 11:30 மணியளவில் இலங்கை கடலோரப் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலைகொண்டிருந்தது.

அது இலங்கை திரிகோண மலையில் இருந்து சுமார் 30 கி.மீ தொலைவிலும், மட்டக்கிளப்பிலிருந்து வடமேற்கே 110 கி.மீ தொலைவிலும், காரைக்கலில் இருந்து தெற்கு-தென்கிழக்கே 310 கி.மீ தொலைவிலும், புதுச்சேரியில் இருந்து தெற்கு-தென்கிழக்கே 420 கி.மீ தொலைவிலும், சென்னையில் இருந்து தெற்கே 520 கி.மீ தொலைவிலும் இருந்ததாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது.

‘ஆபரேஷன் சாகர் பந்து’ திட்டத்தின் வாயிலாக இலங்கைக்கு நிவாரண பொருட்களை சி130 ராணுவ விமானம் கொண்டு சென்றது.
‘ஆபரேஷன் சாகர் பந்து’ திட்டத்தின் வாயிலாக இலங்கைக்கு நிவாரண பொருட்களை சி130 ராணுவ விமானம் கொண்டு சென்றது. (ANI)

இலங்கை கடலோரப் பகுதிகள் மற்றும் அதை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்க கடலில் நிலவிய டிட்வா புயல் கடந்த ஆறு மணி நேரத்தில் மணிக்கு 8 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நவம்பர் 29 ஆம் தேதி 5:30 மணியளவில் தென்மேற்கு வங்க கடல் மற்றும் அதை ஒட்டிய வடக்கு இலங்கை மீது மையம் கொண்டுள்ளது. யாழ்ப்பாணத்திற்கு கிழக்கு-தென்கிழக்கில் சுமார் 80 கிமீ, திருகோணமலைக்கு வடக்கு-வடமேற்கில் 110 கிமீ தொலைவில் மையம் கொண்டுள்ளது.

இலங்கையை புரட்டிப்போட்ட புயல்

டிட்வா புயலின் தாக்கத்தால் இலங்கையின் பல மாவட்டங்கள் பெரும் பாதிப்புகளை சந்தித்துள்ளன. கனமழையின் காரணமாக வெள்ளப்பெருக்கும், நிலச்சரிவும் ஏற்பட்டுள்ளன. இதுவரை புயலின் பாதிப்பினால், 123 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும், 130 பேர் மாயமாகி இருப்பதாகவும் இலங்கை பேரிடர் மேலாண்மை மையம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.

மேலும், 43,995 மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அம்மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்நிலையில், இலங்கையில் கோரத் தாண்டவம் ஆடிய டிட்வா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு தேவையான உதவிகள் செய்யப்படும் என பிரதமர் மோடி உறுதி அளித்திருந்தார்.

இந்தியா உதவி

அதன்படி, நிவாரண முகாம்களுக்குத் தேவையான அத்யாவசிய உணவு மற்றும் சுகாதாரப் பொருட்களை ஏற்றிச் சென்ற சி130 விமானம் இன்று அதிகாலை 1.30 மணியளவில் கொழும்பின் பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தை அடைந்தது. இந்த நிவாரணப் பொருட்களை இந்திய தூதர அதிகாரிகள் இலங்கை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்க உள்ளனர்.

இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள புயல் பாதிப்புகளுக்கு நிவாரணம் வழங்கும் நோக்கில் இந்திய அரசு நேற்று ‘ஆபரேஷன் சாகர் பந்து’ திட்டத்தை தொடங்கியது. மேலும், இந்திய கடற்படையின் விமானம் தாங்கிக் கப்பலான ஐ.என்.எஸ் விக்ராந்த், ஐ.என்.எஸ் உதய்கிரி மூலம் இலங்கைக்கு தேவையான நிவாரணப் பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன.

இதையும் படிங்க: 'டிட்வா' புயல் - நிலவரம் என்ன?

தற்போது, டிட்வா புயலானது தொடர்ந்து வடக்கு-வடமேற்கு நோக்கி நகர்ந்து நவம்பர் 30 ஆம் தேதி அதிகாலை வட தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் அருகிலுள்ள தெற்கு ஆந்திரப் பிரதேச கடற்கரைகளுக்கு அப்பால் உள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடலை வந்தடையும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

C130 AIRCRAFT
OPERATION SAGAR BANDHU
CYCLONE DITWAH
டிட்வா புயல்
SRI LANKA FLOODS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.