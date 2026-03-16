ஈரான் பிடியில் ஹார்மூஸ் ஜலசந்தி: மீட்க அழைத்த டிரம்ப்; ‘நோ’ சொன்ன ஜெர்மனி

அமெரிக்கா மற்றும் அதன் நட்பு நாடுகளைத் தவிர, மற்ற நாடுகளின் கப்பல்கள் ஹார்மூஸ் ஜலசந்தி வழியாக செல்ல அனுமதிப்போம் என்று ஈரான் கூறியுள்ளது.

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் (AP Photo)
Published : March 16, 2026 at 11:22 AM IST

வாஷிங்டன்: ஈரான் பிடியில் இருந்து ஹார்மூஸ் ஜலசந்தியை மீட்க அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அழைப்பு விடுத்திருந்த நிலையில், அந்த கோரிக்கையை ஜெர்மனி நிராகரித்துவிட்டது.

ஈரான் போர் 3-ஆவது வாரத்தை எட்டியிருக்கும் நிலையில், தெற்கு மற்றும் கிழக்காசிய நாடுகள் கடும் பொருளாதார இழப்பை சந்தித்து வருகின்றன. எனவே, இந்த போர் எப்போது முடிவடையும் என மக்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

அமெரிக்காவின் தாக்குதலை கண்டித்து, ஹார்மூஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துள்ளது. இதனால் அமெரிக்காவுக்கு உதவும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் எண்ணெய் ஏற்றுமதி, கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய கிழக்கில் உள்ள அமெரிக்க தளவாடங்களை நோக்கி வரும் ஈரான் ஏவுகணைகள் (AP Photo)

இந்த சூழலில், ஈரானுடன் தொடர்ந்து பேசி வருவதாகவும், போரை நிறுத்தும் உடன்படிக்கைக்கு அந்நாடு ஒத்துழைப்பு வழங்கவில்லை எனவும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கூறியுள்ளார். மேலும், ஈரான் முக்கிய தலைவர்களை இழந்துவிட்டதாக கூறிய டிரம்ப், அவர்கள் யாருடன் விளையாடுகிறார்கள் என்று அவர்களுக்கு இன்னும் தெரியவில்லை என்று அச்சுறுத்தியுள்ளார்.

இதற்கிடையில், ஈரான் போர் காரணமாக உலகளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளதால், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை, ஈரானின் பிடியில் இருந்து மீட்க சுமார் 7 நாடுகள் தங்கள் போர்க்கப்பல்களை அனுப்ப வேண்டும் எனவும் டொனால்ட் டிரம்ப் அழைப்பு விடுத்திருந்தார். ஆனால், இதுவரை எந்த நாடுகளும் டிரம்பின் கோரிக்கைக்கு செவி சாய்க்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

ஹார்மூஸ் ஜலசந்தி வழியாகச் செல்லும் எண்ணெயைச் சார்ந்துதான் சீனா, ஜப்பான், இந்தியா போன்ற நாடுகள் உள்ளன. அமெரிக்காவிற்கு அங்கிருந்து மிகக் குறைந்த அளவே எண்ணெய் கிடைக்கிறது. எனவே, அந்தப் பாதையைப் பயன்படுத்தும் நாடுகளே, அதன் பாதுகாப்புக்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்பது டிரம்பின் வாதமாக உள்ளது. சீனா தனது 90 விழுக்காடு கச்சா எண்ணெய்யை அந்தப் பாதை வழியாகவே இறக்குமதி செய்கிறது என்பதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

பிரிட்டன் பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மரை பொருத்தவரை, போர் நடக்கும் பகுதிக்கு தங்கள் விமானம் தாங்கி கப்பல்களை அனுப்ப சுணக்கம் காட்டியுள்ளார். இதற்கு டிரம்ப், “உதவி செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் இதை நாங்கள் நினைவில் வைத்திருப்போம்” என்று எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

சீனா மற்றும் தென்கொரிய நாடுகள் நிலைமையை ஆய்வு செய்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளது. இந்நிலையில், பாதுகாப்புப் பணிக்காக படைகளை அனுப்பத் தயார் என்று கூறியுள்ள பிரான்ஸ், ஆனால் போர்ச் சூழல் தணிந்த பிறகே அது சாத்தியம் என்று தெரிவித்துள்ளது.

அதே சமயத்தில், ஜெர்மனி மட்டும் இந்தப் போரில் தாங்கள் நேரடியாகப் பங்கேற்கப் போவதில்லை என்று திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளது. அந்த வகையில், டிரம்பின் இந்த முயற்சி பலனிக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

இதனிடையே, ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அரக்ச்சி கூறுகையில், “அமெரிக்கா மற்றும் அதன் நட்பு நாடுகளை தவிர, மற்ற நாடுகளின் கப்பல்களை ஹார்மூஸ் ஜலசந்தி வழியாக செல்ல அனுமதிப்போம்” என்று கூறியுள்ளார். மேலும், பிப்ரவரி 28 அன்று அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் இணைந்து நடத்திய தாக்குதலே இந்தப் போருக்குக் காரணம் என்பதால், அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த விருப்பமில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

