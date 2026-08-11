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கொலம்பியாவை திணறடித்த பயங்கர நிலநடுக்கம்: உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 132-ஆக அதிகரிப்பு

கொலம்பியா அரசு இந்த நிலநடுக்கத்தை தேசிய பேரிடராக அறிவித்து, தேடுதல் மற்றும் மீட்பு பணிகளை துரிதமாக மேற்கொள்ள உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

கொலம்பியா நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்புகள்
கொலம்பியா நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்புகள் (AP Photo)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2026 at 1:48 PM IST

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பொகோட்டா (கொலம்பியா): கொலம்பியாவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 132-ஆக அதிகரித்துள்ளது.

கொலம்பியாவில் திங்கட்கிழமை (ஆகஸ்ட் 10) 7.4 ரிக்டர் அளவிற்கான சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து தகவல் வெளியிட்டிருக்கும் கொலம்பியா அதிபர் அபெலார்டோ டி லா எஸ்பிரெல்லா, “இந்த நிலநடுக்கத்தால் சுமார் 1,575-க்கும் அதிகமான வீடுகளும், ஆறு விமான நிலையங்களும் சேதமடைந்துள்ளன. இதனால் விமான சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. தொடர்ந்து தேடுதல் மற்றும் மீட்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

கொலம்பியா நிலநடுக்கத்தில் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் மீட்பு பணி
கொலம்பியா நிலநடுக்கத்தில் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் மீட்பு பணி (AP Photo)

உயிரிழப்புகள் அதிகரிக்க வாய்ப்பு

இதைத் தொடர்ந்து, இந்த நிலநடுக்கத்தை தேசிய பேரிடராக கொலம்பியா அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மீட்பு மற்றும் தேடுதல் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. இதுகுறித்து, கொலம்பியா புவியியல் அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள செய்தியின்படி, “நிலநடுக்கம் உள்ளூர் நேரப்படி ஆகஸ்ட் 10 அன்று காலை 7.34 மணிக்கு மேற்கு கொலம்பியாவில் ஏற்பட்டது. இதன் மையப்புள்ளி சோகோ மாகாணத்தில் உள்ள சான் ஜோஸ் டெல் பால்மர் அருகே 96 கிலோ மீட்டர் ஆழத்தில் அமைந்துள்ளது” என்றுத் தெரிவித்துள்ளது.

கொலம்பியா நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்புகள்
கொலம்பியா நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்புகள் (AP Photo)

மேலும், கொலம்பியாவை தாக்கிய இந்த நிலநடுக்கத்தால் பொதுமக்கள் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனிடையே, நிலநடுக்கத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 132 ஆக அதிகரித்துள்ளது. தொடர்ந்து, 570-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர். பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பிருப்பதாக கொலம்பியா அரசு தெரிவித்திருக்கிறது.

உலகத் தலைவர்கள் இரங்கல்

இந்நிலையில் கொலம்பியாவை தாக்கிய நிலநடுக்கத்திற்கு பல்வேறு நாட்டு தலைவர்களும் ஆறுதல் தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், கொலம்பியாவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அரசிற்கும், பொதுமக்களுக்கும் அமெரிக்காவின் அதிபர் டிரம்ப் ஆதரவளிக்க தயாராக இருப்பதாக அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ கூறியுள்ளார். மேலும், கொலம்பியாவின் பாதுகாப்பு மற்றும் நிலநடுக்க நிவாரணத்திற்காக டிரம்ப் நிர்வாகம் 15.5 மில்லியன் டாலர் நிதியை ஒதுக்கியுள்ளது என்றும் அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

இதனிடையே, பிரான்ஸ் அதிபர் இம்மானுவேல் மேக்ரோன் இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் வலைதளப் பதிவில், “கொலம்பியாவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தால் பலர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் எனது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறேன். இந்த சமயத்தில் பிரான்ஸ் அரசு எப்போதும் கொலம்பியாவிற்கு உறுதுணையாக இருக்கும்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

தொடர்ந்து, உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி, “கொலம்பியாவின் மேற்கு பகுதியை தாக்கிய நிலநடுக்கம், அதன் அண்டை நாடான ஈக்வடார் பகுதியையும் பாதித்துள்ளது. இந்த நிலநடுக்கத்தால் இடிபாடுகளில் சிக்கி பல குடும்பத்தினர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். நிலநடுக்கத்தால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். கொலம்பியா அரசுடனும் உக்ரைன் எப்போதும் உடன் நிற்கும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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இதை தொடர்ந்து, இத்தாலி பிரதமர் ஜார்ஜியா மெலோனி தனது எக்ஸ் வலைதளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “இந்த கடினமான நேரத்தில் கொலம்பியா மக்களுடன் இத்தாலி துணை நிற்கும். கொலம்பியாவிற்கு தேவையான உதவிகளை செய்ய இத்தாலி தயாராக உள்ளது” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

மேலும், ஈக்வடார் அதிபர் டேனியல் நோபோவா அசின், “ஈக்வடார் அரசு கொலம்பியாவுடன் துணை நிற்கிறது. இந்த நிலநடுக்கத்தில் இருந்து கொலம்பியா மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக தன்னிச்சையாக செயல்படும் திறன் கொண்ட 47 மீட்புப் பணியாளர்கள், சிறப்புப் பயிற்சிப் பெற்ற நாய்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் அடங்கிய USAR குழுவை நாங்கள் வழங்கியுள்ளோம்” என்று தனது எக்ஸ் வலைதளப் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

COLOMBIA EARTHQUAKE
கொலம்பியா நிலநடுக்கம்
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