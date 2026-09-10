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பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்கும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்: பிரதமர் மோடியை சந்திக்கவுள்ளதாக தகவல்

லடாக்கில் கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட மோதலுக்கு பிறகு, இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான உறவில் விரிசல் ஏற்பட்டது. அருணாச்சல பிரதேச எல்லை விவகாரத்திலும் இரு நாடுகளுக்கு கடுமையான மோதல் போக்கு நிலவி வருகிறது.

எகிப்தில் விமானத்தில் இருந்து இறங்கும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் (கோப்புப்படம்)
எகிப்தில் விமானத்தில் இருந்து இறங்கும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் (கோப்புப்படம்) (AP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2026 at 11:25 PM IST

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பெய்ஜிங்: டெல்லியில் நடைபெறவுள்ள பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் பங்கேற்கவுள்ளதாக அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது.

18-வது பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு டெல்லியில் வரும் 12, 13 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த மாநாட்டுக்கு இந்தியா தலைமை வகிக்கவுள்ளது.

இந்த மாநாட்டில் பிரிக்ஸ் கூட்டமைப்பில் உள்ள இந்தியா, பிரெசில், சீனா, எகிப்து, எத்தியோப்பியா, இந்தோனேஷியா, ஈரான், ரஷ்யா, சவுதி அரேபியா, தென் ஆப்பிரிக்கா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய 11 நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்கவுள்ளனர்.

மேலும், இக்கூட்டமைப்பில் நட்பு நாடுகளாக இருக்கும் பெலாரஸ், பொலிவியா, கியூபா, கஜகஸ்தான், மலேசியா, நைஜீரியா, தாய்லாந்து, உஸ்பெகிஸ்தான், வியட்நாம், உகாண்டா ஆகிய 10 நாடுகளின் தலைவர்களும் கலந்துகொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த மாநாட்டில் ரஷ்ய அதிபர் விளாதிமிர் புதின் பங்கேற்பார் என அந்நாடு அண்மையில் அறிவித்த நிலையில், தற்போது சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கும் பங்கேற்பது உறுதியாகியுள்ளது.

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7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வரும் ஜி ஜின்பிங்

இதுகுறித்து சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் விடுத்துள்ள அறிக்கையில், "பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அழைப்பை ஏற்று சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங், டெல்லியில் நடைபெறவுள்ள பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் பங்கேற்கிறார்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 7 ஆண்டுகளில் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் மேற்கொள்ளும் முதல் இந்திய பயணம் இதுவாகும். இதற்கு முன்பு கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு இந்தியா வருகை தந்த ஜி ஜின்பிங், சென்னை அருகே மாமல்மலபுரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து பேசியது குறிப்பிடத்தக்கது.

பிரதமர் மோடியுடன் பேச்சுவார்த்தை

இந்நிலையில், தற்போதைய பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்கும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங், பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தனிப்பட்ட முறையில் சந்தித்து பேசுவார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்தியா - சீனா இடையே எல்லை மோதல் உள்ளிட்ட பல பிரச்சனைகள் நிலவி வரும் நிலையில், இரு தலைவர்கள் இடையேயான இந்த சந்திப்பு மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

குறிப்பாக, லடாக்கில் உள்ள கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட மோதலுக்கு பிறகு, இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான உறவில் பெரும் விரிசல் ஏற்பட்டது.

அதன் தொடர்ச்சியாக, அருணாச்சல பிரதேச எல்லை விவகாரத்தில் இரு நாடுகளுக்கும் கடுமையான மோதல் போக்கு நிலவி வந்தது.

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சந்திப்பு

இந்நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி - சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் இடையே நடைபெறவுள்ள பேச்சுவார்த்தையானது, இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான மனக்கசப்பை நீக்கி, நல்லுறவை மேம்படுத்த உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சீன அதிபரின் இந்த இந்திய பயணத்துக்கு முன்பாகவே, தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் - சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வாங் யீ இடையே பெய்ஜிங்கில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது.

அப்போது இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான எல்லை விவகாரம், அமைதியை மேம்படுத்துவது, இரு நாட்டு உறவை வலுப்படுத்துவது தொடர்பாக அவர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது நினைவுக்கூரத்தக்கது.

TAGGED:

பிரிக்ஸ் மாநாடு
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