நேபாள மீட்புப் பணிகளில் கிடைத்த நம்பிக்கை - 11 நாட்களுக்கு பின் இருவர் உயிருடன் மீட்கப்பட்ட அதிசயம்
நேபாளத்தில் மீட்கப்பட்ட அடையாளம் தெரியாத உடல்கள் அல்லது உடல் பாகங்களுடன் காணாமல் போனவர்களின் உறவினர்களுக்கு டிஎன்ஏ பொருத்தம் உள்ளதா என அறிய, டிஎன்ஏ மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
Published : September 6, 2026 at 12:11 PM IST
காத்மாண்டு: நேபாள வெள்ளப் பெருக்கில் சிக்கியிருந்த இரண்டு பேர் 11 நாட்களுக்கு பிறகு மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.
நேபாளத்தில் ஓடும் போட்டே கோஷி ஆற்றின் கரையோர கிராமத்தில் இருந்த மக்கள் ஆகஸ்ட் 26 அன்று அதிர்ச்சி அளிக்கவுள்ள பேரழிவுக்கு தாங்கள் ஆளாவோம் என்பது குறித்து அறிந்திருக்கமாட்டார்கள். சுமார் 80 அடி உயரத்தில் அசுர வேகத்தில் வந்த பெருவெள்ளம் அந்த பகுதியின் கட்டமைப்பை மொத்தமாக நிலைகுலையச் செய்தது.
உலகையே உலுக்கிய நேபாள வெள்ளப்பெருக்கில் சுற்றுலா சென்றவர்கள் உட்பட ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். மேலும் இதுவரை 12 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோரை மீட்டுக்கப்பட்டுள்ளனர். இயற்கையின் இந்த கோரதாண்டவத்தில் இருந்து 4000 பேர் காணாமல் போயுள்ளனர். அவர்களை தேடும் பணிகளும், மீட்பு பணிகளும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
இதில் மீட்கப்பட்ட அடையாளம் தெரியாத உடல்கள் அல்லது உடல் பாகங்களுடன் காணாமல் போனவர்களின் உறவினர்களுக்கு டிஎன்ஏ பொருத்தம் உள்ளதா என அறிய, டிஎன்ஏ மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டும் வருகின்றன.
#अपरत्रिशुली१ सुरङबाट विदेशी नागरिकको जीवितै उद्धार#NepaliArmy#BhotekoshiFlood pic.twitter.com/An7wxJJEOh— Nepali Army (@NepaliArmyHQ) September 5, 2026
11 நாட்களுக்கு பின் நிகழ்ந்த அதிசயம்
அந்தளவிற்கு காணாமல் போனவர்களின் உடல்களை அடையாளம் காண்பதே அவர்களின் உறவினர்களுக்கு சவாலான விஷயமாக மாறி உள்ளது. இந்த நிலையில், இந்த பெருவெள்ளத்தில் சிக்கிய சீன மற்றும் நேபாள நாட்டை சேர்ந்த இருவர் 11 நாட்களுக்கு பின் மீட்கப்பட்டுள்ள அதிசயம் நிகழ்ந்துள்ளது. நேபாள ராணுவத்தின் கூட்டு மீட்பு குழு மற்றும் வெளிநாட்டு மீட்புக் குழுவினர் இணைந்து திருஷூலி ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் திட்டத்தில் பணிபுரிந்து வந்த, சீன நாட்டை சேர்ந்த லுகைதொவ் என்பவரை 225 அடி நீள சுரங்கத்தில் இருந்து மீட்டனர்.
ரசுவா மாவட்டம், திருஷுலி ஆற்றில் நடைபெற்று வந்த திட்ட பணியின்போது இவர் வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கினார். 11 நாள்களுக்கு பிறகு தற்போது மீட்கப்பட்ட லுகைதொவ் குறித்து நேபாள ராணுவ அதிகாரி ராஜாராம் நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளரிடம் பேசுகையில், “லுகைதொவ் தற்போது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு அவருக்கு தேவையான சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன” என்றார்.
இந்நிலையில், அவர் சுரங்கத்தில் இருந்து மீட்கப்பட்டபோது அப்பகுதியில் சுற்றி இருந்தவர்கள் கூச்சலிட்டு தங்களின் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். ஆனால் லுகைதொவ் நடக்க முடியாத நிலையில் இருந்ததால் ஹெலிகாப்டர் மூலம் காத்மாண்டுவில் உள்ள ராணுவ மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
मिति २०८३ भदौ २० गते नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको संयुक्त टोलीले जिल्ला नुवाकोट विदुर १० वेत्रावतीबाट १ जना महिलालाई सकुशल उद्धार गरेको छ । pic.twitter.com/7St1H9bknq— Nepal Police (@NepalPoliceHQ) September 5, 2026
முன்னதாக இதேபோல், நுவகோக் மாவட்டத்தில் உள்ள பிதூர் 10 பகுதியில் இருந்து 64 வயது மதிக்கத்தக்க நேபாளத்தைச் சேர்ந்த மூதாட்டி சந்திரிகா ஷ்ரேஸ்த் உயிருடன் மீட்கப்பட்டார். இடிபாடுகள் மற்றும் சேற்றில் சிக்கியிருந்த ஒரு வீட்டில் இருந்து அவர் மீட்கப்பட்டார். அவரை மீட்புக் குழுவினர், வீட்டில் இருந்து ஜன்னல் வழியாக மீட்டனர். போலீசார் சுமன் பிகே தலைமையிலான மீட்புக் குழு அவரை மீட்ட நிலையில், நுவகொட் பகுதியில் உள்ள மைதிலி ராணுவ முகாமிற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார். பின்னர் ஹெலிகாப்டர் மூலம் காத்மாண்டு பகுதிக்கு சிகிச்சைக்காக அழைத்து செல்லப்பட்டார்.
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கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு ரசுவா மாவட்டத்தில் உள்ள நீர்மின் திட்ட சுரங்கப் பாதையில் இருந்து சஞ்சய் சா மற்றும் கபீர் மஹர்ஜன் ஆகியோர் மீட்கப்பட்டதை தொடர்ந்து தற்போது மேலும் இருவர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.