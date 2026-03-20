சீனா தூதராக நியமிக்கப்பட்ட தமிழர் - மகிழ்ச்சி தெரிவித்த சீனா
Published : March 20, 2026 at 9:32 PM IST
புதுடெல்லி: சீனாவிற்கான இந்திய தூதராக விக்ரம் துரைசாமி நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவரை அன்புடன் வரவேற்பதாக இந்தியாவிற்கான சீன தூதரகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் யு ஜிங் (Yu Jing) தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியாவிற்கான சீனத் தூதராக விக்ரம் துரைசாமியை நியமித்து இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் நேற்று (மார்ச் 19) அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தது.
யார் இந்த விக்ரம் துரைசாமி?
தமிழரான விக்ரம் துரைசாமி, டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் செயல்படும் புனித ஸ்டீபன் கல்லூரியில் வரலாற்றுத் துறையைத் தேர்வுச் செய்து இளங்கலை மற்றும் முதுகலைப் பட்டப்படிப்பை வெற்றிகரமாக நிறைவுச் செய்தார். அதைத் தொடர்ந்து பிரபல செய்தி நிறுவனத்தில் பத்திரிகையாளராக தனது பயணத்தைத் தொடங்கிய அவர், இந்திய குடிமைப் பணித் தேர்வுக்கு தயாராகி வந்தார். விடா முயற்சியால் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரியானார்.
அதைத் தொடர்ந்து, 1992- ஆம் ஆண்டு இந்திய வெளியுறவுத்துறையில் இணைந்தார். இரண்டு ஆண்டுகள் பயிற்சிக்கு பிறகு 1994- ஆம் ஆண்டு சீனாவில் உள்ள ஹாங்காங் இந்திய தூதரகத்தில் மூன்றாவது நிலைச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார். அங்கு பணிப்புரிந்துக் கொண்டே சீன மொழியில் பட்டயப் படிப்பை முடித்தார். 1996- ஆம் ஆண்டு பெய்ஜிங்கில் இந்திய தூதரகத்திற்கு மாற்றப்பட்டார். சுமார் நான்கு ஆண்டுகள் பணியாற்றிய அவர், 2000- ஆம் ஆண்டு டெல்லிக்கு மீண்டும் திரும்பி, மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தில் பணியாற்றினார்.
Vikram K. Doraiswami (IFS:1992), presently High Commissioner of India to the United Kingdom, has been appointed as the next Ambassador of India to the People's Republic of China: MEA pic.twitter.com/O1Ek0dxM7F— IANS (@ians_india) March 19, 2026
2002- ஆம் ஆண்டு பிரதமர் அலுவலகத்திற்கு மாற்றப்பட்ட விக்ரம் துரைசாமி, முன்னாள் பிரதமர்களான அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் மற்றும் மன்மோகன் சிங் ஆகியோருக்கு தனிச்செயலாளராகப் பணியாற்றி நம்பிக்கையைப் பெற்றார். பின்னர் 2006- ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் நியூயார்க்கில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் இந்தியாவுக்கான நிரந்தரப் பிரதிநிதியாகப் பணியாற்றினார்.
2009- ஆம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்காவிற்கான இந்திய துணைத் தூதராகவும், 2011- ஆம் ஆண்டு மீண்டும் டெல்லிக்கு திரும்பி சார்க் பிரிவின் தலைவராகப் பணியாற்றினார். 2012- ஆம் ஆண்டு டெல்லியில் நடந்த உலகத் தலைவர்கள் பங்கேற்ற பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டின் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். 2014- ஆம் ஆண்டு உஸ்பெகிஸ்தானுக்கான இந்திய தூதராகவும், 2015- ஆம் ஆண்டு தென்கொரியாவிற்கான இந்திய தூதராகவும், 2020- ஆம் ஆண்டு வங்கதேசத்திற்கான இந்திய தூதராகவும் திறம்பட பணியாற்றியுள்ளார்.
தற்போது பிரிட்டனுக்கான இந்திய தூதரக விக்ரம் துரைசாமி உள்ள நிலையில், சீனாவிற்கான இந்திய தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சீனாவில் மட்டும் இந்திய தூதரகத்தில் சுமார் ஏழு ஆண்டுகள் பணியாற்றியுள்ளார்; இவரது தந்தை துரைசாமி, இந்திய விமானப்படையின் அதிகாரியாகவும், வங்கதேசத்திற்கான இந்திய உயர் ஆணையராகவும் பணியாற்றியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
China welcomes India’s newly appointed ambassador to China Vikram K. Doraiswami（ Wei Jiameng, his Chinese name ）, and stands ready to provide every convenience for him to take up his post in China.— Yu Jing (@ChinaSpox_India) March 20, 2026
சீனாவிற்கான இந்திய தூதரை வரவேற்பதாக இந்தியாவிற்கான சீன தூதரகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் யு ஜிங் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் தனது அதிகாரப்பூர்வ் எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில், "புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட சீனாவுக்கான இந்திய தூதர் விக்ரம் துரைசாமியை சீனா வரவேற்கிறது; அவர் தனது பொறுப்பை ஏற்றுக் கொள்வதற்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் செய்துக் கொடுப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக உள்ளோம். விக்ரம் துரைசாமி பொறுப்பேற்ற பிறகு சீனா- இந்தியா உறவுகளின் மேம்பாடு மற்றும் வளர்ச்சிக்குச் சாதகமான பங்களிப்பை வழங்குவார் என்று சீனா நம்பிக்கை கொண்டுள்ளது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். அத்துடன், சீன மொழியில் விக்ரம் துரைசாமியின் பெயர் 'Wei Jiameng' இதுதான் என்பதையும் கூறியுள்ளார்.