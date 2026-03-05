ETV Bharat / international

பாதுகாப்புத் துறைக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டை உயர்த்தியது சீனா

சீனாவின் நடவடிக்கையால் இந்தியாவும் பாதுகாப்புத் துறைக்கான நிதியை அதிகரிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

Published : March 5, 2026 at 1:20 PM IST

பெய்ஜிங்: சீனாவில் பாதுகாப்புத் துறையைப் பலப்படுத்தும் வகையில், அத்துறைக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டை சுமார் 275 பில்லியன் அமெரிக்க டாலராக சீனா உயர்த்தியுள்ளது.

சீனா பட்ஜெட்டில் பாதுகாப்புத் துறைக்கான நிதி 275 பில்லியன் அமெரிக்க டாலராக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் லீ கியாங் தெரிவித்துள்ளார். இது கடந்த ஆண்டை விட 25 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அதிகம் ஆகும். இது தொடர்பாக அவர் தேசிய மக்கள் காங்கிரஸ் அவையில் அறிக்கையை சமர்பித்துள்ளளார்.

அந்த அறிக்கையில், "சீனாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி, தனிநபர் பாதுகாப்பிற்கான நிதி போன்றவற்றுடன் ஒப்பீடுகையில் பாதுகாப்புத் துறைக்கான நிதி குறைவாகவே உள்ளது" என்பதையும் அவர் மேற்கோள்காட்டியுள்ளார்.

பாதுகாப்புத் துறைக்கு நிதி ஒதுக்கீட்டை அதிகரிக்கும் சீனா:

கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு சீனாவின் தேசிய பாதுகாப்புத் துறைக்கான பட்ஜெட்டில் 7.2% நிதியை உயர்த்தி சுமார் 249 பில்லியன் அமெரிக்க டாலராக உயர்த்தியிருந்தது. இது கடந்த 2024- ஆம் ஆண்டை ஒப்பிடும் போது 17 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அதிகம் ஆகும். 2024- ஆம் ஆண்டில் 232 பில்லியன் அமெரிக்க டாலரை தேசிய பாதுகாப்பிற்கு சீனா ஒதுக்கியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

நவீனமயமாகும் சீன தளவாடங்கள்:

சீனா தனது பாதுகாப்புத் துறைக்கு அதிகளவில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்த நிலையில், இந்த நிதியின் மூலம் இராணுவம், தளவாடங்கள், விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள் போன்றவை நவீனமயமாக உள்ளது. அமெரிக்க இராணுவத்தை முந்தும் வகையில் அதிநவீன தொழில்நுட்ப வசதிகளையும் பாதுகாப்புத் துறையில் சீனா சேர்க்கவுள்ளது. தற்போது ஈரானில் போர் நடைபெற்று வரும் சூழ்நிலையில் தேசத்தின் பாதுகாப்பை நோக்கமாக வைத்து சீனா இத்தகைய முடிவை எடுத்திருப்பதாக அந்நாட்டு அரசு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்திய அரசு பாதுகாப்புத் துறைக்கு ஒதுக்கீடு செய்யும் நிதியை விட சீன அரசு ஒதுக்கீடு செய்யும் நிதி சுமார் மூன்று மடங்கு அதிகம் ஆகும். சீனாவின் நடவடிக்கையால் இந்தியாவும் பாதுகாப்புத் துறைக்கான நிதியை அதிகரிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவும் பாதுகாப்பு துறைக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டு நிதியை அதிகரித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

