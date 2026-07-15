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இலங்கை செம்மணியின் மனித புதைகுழிகள்- உறைய வைக்கும் அதிர்ச்சித் தகவல்கள்

ஒரு இடத்தில் ஒரு முதியவர் ஒரு குழந்தையை அணைத்துக் கொண்டிருக்கும் எலும்புக்கூடு கண்டெடுக்கப்பட்டது. குழந்தைகளின் பள்ளிப் பைகள், பிஞ்சுக் கால்களின் செருப்புகள், பால் பாட்டில் ஆகியவை நெஞ்சை உலுக்குவதாக இருந்தது.

இலங்கை செம்மணியின் மனித புதைகுழிகள்- உறைய வைக்கும் அதிர்ச்சித் தகவல்கள்
இலங்கை செம்மணியின் மனித புதைகுழிகள்- உறைய வைக்கும் அதிர்ச்சித் தகவல்கள் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 6:50 PM IST

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இலங்கையில் உள்ள செம்மணி பகுதியில் நூற்றுக்கணக்கான தமிழர்கள் கொன்று குவிக்கப்பட்ட சம்பவம், வெளிச்சத்திற்கு வந்து 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும், உறவுகளை இழந்தவர்கள் இன்னமும் தங்கள் உறவினர்களை தேடிக் கொண்டிருக்கும் பெரும் அவலத்தை என்னவென்று சொல்வது?

விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பிற்கும், ராணுவத்திற்கும் இடையேயான உள்நாட்டுப் போர் முடிவுக்கு வந்து 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் இன்னும் விடைதெரியாத பல மர்மங்கள் ஒளிந்துள்ளன. போரின்போது பலர் மாயமானார்கள். அவர்கள் எங்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார்கள்? என்ன ஆனார்கள்? என்பது பற்றிய கேள்விகளுக்கு இன்னும் கூட பதில் இல்லை. அவர்கள் உயிருடன் இருக்கிறார்களா? இல்லையா? என்ற விவரமும் தெரியவில்லை.

இந்த சூழலில், லண்டனில் இருந்து இயங்கி வரும் "இண்டர்நேஷனல் ட்ரூத் அன்ட் ஜஸ்டிஸ் பிளான்" (ITJP) என்ற தன்னார்வ அமைப்பு, இலங்கையில் நடந்த இனப்படுகொலை, மனித உரிமை மீறல் ஆகியவை குறித்து விரிவாக ஆய்வு செய்து, அவ்வப்போது அறிக்கைகளை வெளியிட்டு வருகிறது.

அந்த அமைப்பு, "செம்மணி மனிதப்புதைகுழி: நாங்கள் இன்னும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம்" (Chemmani Mass Grave: 'We Are Still Searching') என்ற பெயரில் இந்த மாதம் (ஜூலை 2026) அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. செம்மணி பகுதியில் அமைந்துள்ள மனித புதைகுழிகள், அவற்றை அரசு திட்டமிட்டு மூடி மறைப்பது, தண்டனைகளில் இருந்து குற்றவாளிகள் தப்பிப்பது என 30 ஆண்டுகால மனித உரிமை மீறல் வரலாற்றை அந்த அறிக்கை விரிவாக பட்டவர்த்தனமாக விளக்குகிறது. அதை விரிவாக பார்ப்போம்.

முதல் சம்பவம்: இலங்கையில், 1995 முதல் 2002 வரை, விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பிற்கும், இலங்கை ராணுவத்திற்கும் இடையே மூன்றாம் கட்ட போர் நடைபெற்றது. அப்போது தமிழர்கள் வாழ்ந்த யாழ்ப்பாணத்தை இலங்கை அரசு கைப்பற்றியது. யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள இளைஞர்கள், இளம்பெண்கள் கடத்தப்பட்டு கொல்லப்பட்டனர்.

அப்படித்தான், கிருஷாந்தி குமாரசாமி என்ற 18 வயது தமிழ் மாணவியும் கொல்லப்பட்டார். 1996-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 7ஆம் தேதி, கிருஷாந்தி கல்லூரி செல்லும்போது, செம்மணி ராணுவ சாவடியில் இருந்து, இலங்கை ராணுவ வீரர்களால் கடத்தப்பட்டு, கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு, கொல்லப்பட்டார். அவரைத் தேடிச் சென்ற அவருடைய தாயார், சகோதரர் மற்றும் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ஆகியோரும் கொடூரமான முறையில் கொல்லப்பட்டு, புதைக்கப்பட்டனர்.

வெளிச்சத்திற்கு வந்த உண்மை

இந்த சம்பவம் குறித்த வழக்கை விசாரித்து வந்த இலங்கை நீதிமன்றம், 1998இல், 5 ராணுவ வீரர்களுக்கும் ஒரு காவல் துறை அதிகாரிக்கும் மரண தண்டனை விதித்தது. வழக்கின் முதன்மை குற்றவாளியான சோமரத்ன ராஜபக்ச என்பவர், செம்மணி பகுதியில் சுமார் 400 தமிழர்களை இலங்கை ராணுவம் கொன்று புதைத்துள்ளதாக வாக்குமூலம் அளித்து, உலகையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கினார். தமிழர்கள் கொன்று குவிக்கப்பட்ட இடங்களையும் அவர் அடையாளம் காட்டினார்.

முதல் அகழாய்வு

செம்மணியில் அந்த ராணுவ வீரர் கூறிய இடங்களில், இலங்கை அரசின் பல்வேறு முட்டுக்கட்டைகளையும் தாண்டி, 1999இல், மாஜிஸ்திரேட் மாணிக்கவாசகன் இளஞ்செழியன் மேற்பார்வையில் அகழாய்வு நடத்தப்பட்டது. அப்போது 15 மனித எலும்புக் கூடுகள் முழுமையாக கண்டெடுக்கப்பட்டன.

அவற்றில் பெரும்பாலானவை கண்கள் கட்டப்பட்டும், கைகள் பின்புறமாக கட்டப்பட்டும் இருந்தன. இது, அவர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதை உறுதிப்படுத்தியது.

மீண்டும் நடந்த அகழாய்வு

கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 13-ஆம் தேதி, செம்மணியில் உள்ள அரியாலை சிந்துபாத்தி இந்து மயானத்தில் புதிய மின்சார மயானம் அமைப்பதற்காக குழி தோண்டியபோது, எதிர்பாராதவிதமாக மனித உடலின் எலும்புக்கூடுகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன.

அதைத் தொடர்ந்து, செம்மணி பகுதியில் பல முறை அகழாய்வு நடத்தப்பட்டு, ஜூன் 23ஆம் தேதி வரை 412 எலும்புக் கூடுகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த 1999இல் கண்டெடுக்கப்பட்ட 15 எலும்புக் கூடுகளையும் சேர்த்து, மொத்தம் 427 எலும்புக் கூடுகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால், செம்மணி பகுதி, பல்வேறு மர்மங்கள் அடங்கிய மனித புதைகுழியாக பார்க்கப்படுகிறது.

கடந்த ஆண்டும், இந்த ஆண்டும் (2025, 2026) நடந்த அகழாய்வில், பல பிஞ்சுக் குழந்தைகளின் எலும்புக் கூடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பது உலகையே அதிர்ச்சியில் உறைய வைத்துள்ளது.

குறிப்பாக, ஒரு இடத்தில் முதியவர் ஒருவர், ஒரு குழந்தையை அணைத்துக் கொண்டிருப்பது போன்ற எலும்புக்கூடு கண்டெடுக்கப்பட்டது. அங்கு புதைந்திருந்த குழந்தைகளின் பள்ளிப் பைகள், பிஞ்சுக் கால்களின் செருப்புகள், பால் பாட்டில்கள் ஆகியவை நெஞ்சை உலுக்குவதாக இருந்தது.

விளையாடிக் கொண்டிருந்த குழந்தைகள், பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள் ஆகியோரை கூட இரக்கமற்ற கொடூரர்கள் கொன்று புதைத்துள்ளனர்.

ராணுவம் மூடி மறைக்க முயற்சி

உடல்களை எளிதில் அடையாளம் காண முடியாதபடி ஆடைகளை கலைந்து புதைத்ததாக ஏற்கெனவே வாக்குமூலம் அளித்த ராணுவ வீரர் கூறியிருந்தார்.

அவருடைய வாக்குமூலத்திற்கு வலு சேர்க்கும் வகையில், அகழாய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்ட உடல்களில் 90 சதவீத உடல்கள் ஆடையின்றி புதைக்கப்பட்டிருந்தன.

மேலும், அந்த ராணுவ வீரர் வாக்குமூலம் அளித்த பிறகு எந்த நேரத்திலும் அவை தோண்டப்படலாம் என்று கருதி, ஆதாரங்களை அழிக்கும் நோக்கத்தில், சில உடல்கள் தோண்டி எடுக்கப்பட்டு சிதைக்கப்பட்டுள்ளன. சில தோண்டி வேறு இடத்தில் புதைக்க முயற்சி மேற்கொண்டிருக்கலாம் என்ற வலுவான சந்தேகமும் எழுந்துள்ளது.

குற்றவாளிகளுக்கு பதவி உயர்வு

1998-இல் குற்றவாளிகள் அளித்த வாக்குமூலங்களில் நேரடியாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட உயர் ராணுவ அதிகாரிகளான மேஜர் அமல் கருணாசேகர, காமினி ஜயசுந்தர, துமிந்த கெப்பெட்டிவெலான ஆகியோர் தொடர்ந்து விசாரணையில் இருந்து பாதுகாக்கப்பட்டனர். அத்துடன், அவர்கள் இராணுவத்தின் உயரதிகாரிகளாக பதவி உயர்வு பெற்றதோடு, ஐ.நா. அமைதிப்படை அதிகாரிகளாக வெளிநாடுகளுக்கும் அனுப்பப்பட்டனர்.

சாட்சிகளுக்கு மிரட்டல்

செம்மணி மனிதப் புதைகுழி பற்றிய உண்மைகளை வெளிக்கொண்டு வர முயன்ற மனித உரிமை ஆர்வலர்கள், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் ஆகியோருக்கு அரசின் புலனாய்வு குழுவினர் தொடர்ந்து கொலை மிரட்டல் கொடுத்தனர்.

கிருஷாந்தியின் வழக்கை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டு வந்த மனித உரிமைப் போராளி குமார் பொன்னம்பலம், எஸ்.டி.கணநாதன் ஆகியோர் படுகொலை செய்யப்பட்டனர். இந்த வழக்கை தீவிரமாக விசாரித்த நீதிபதி இளஞ்செழியன், கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு ஒரு கொலை முயற்சியில் இருந்து நூலிழையில் உயிர் தப்பினார்.

ஆவணங்கள் அழிப்பு

கடந்த மாதம் செம்மணி பகுதிக்கு சென்ற தற்போதைய சட்ட அமைச்சர் ஹர்ஷன நாணயக்கார, கடந்த 1998-ஆம் ஆண்டுக்கான ஆவணங்கள் அரசிடம் இல்லை என்று கூறி, உடல்களை அடையாளம் காணும் பொறுப்பையும், குற்றவாளிகளை அடையாளம் காணும் பொறுப்பையும் பாதிக்கப்பட்ட தமிழ்க் குடும்பங்கள் மீதே சுமத்த முயன்றார்.

ஏமாற்றும் வழிமுறைகள்

காணாமல் போனவர்கள் பற்றிய அலுவலகம் போன்ற அமைப்புகள், வெறும் இரண்டரை லட்சம் ரூபாயை கொடுத்து விட்டு, காணாமல் போனதற்கான சான்றிதழில் கையெழுத்திடுமாறு உறவினர்களை கட்டாயப்படுத்துகின்றன. இதன் மூலம் உண்மையை வெளிக்கொண்டு வராமலேயே வழக்குகளை நிரந்தரமாக மூடிவிட அரசு முயற்சிக்கிறது" என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த சூழலில், "இண்டர்நேஷனல் ட்ரூத் அன்ட் ஜஸ்டிஸ் பிளான் அமைப்பு" பல்வேறு பரிந்துரைகளையும் அளித்துள்ளது.

அதில், "செம்மணி மனிதப்புதைகுழி என்பது மனிதகுலத்திற்கு எதிரான குற்றங்கள், போர்க்குற்றங்கள் மற்றும் சர்வதேச சட்டங்களை மீறும் ஒரு தொடர்ச்சியான குற்றக்களம். எனவே, இலங்கை அரசும், சர்வதேச சமூகமும் பல்வேறு நடவடிக்களை எடுக்க வேண்டும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சர்வதேச கண்காணிப்பை அனுமதித்தல்

முதலாவதாக, செம்மணி அகழ்வாராய்ச்சிகளை ஐநா கண்காணிக்க அனுமதிக்க வேண்டும். கார்பன்-14 சோதனை, டிஎன்ஏ பகுப்பாய்வு மூலம் உடல்களை அடையாளம் காண சர்வதேச தொழில்நுட்ப உதவிகளைப் பெற வேண்டும்.

அதிகாரிகளை பதவி நீக்கம் செய்தல்

செம்மணி குற்றங்களுடன் தொடர்புடைய மதற்போதைய இராணுவ மற்றும் சிவில் அதிகாரிகள் அனைவரையும் உடனடியாக பதவிகளில் இருந்து நீக்கி விசாரணைக்கு உட்படுத்த வேண்டும்.

சுயாதீன டிஎன்ஏ ஆய்வகத்தை அமைத்தல்

பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் ஒப்புதலுடன், ஒரு தேசிய டிஎன்ஏ தரவுத்தளத்தை உருவாக்கி, உடல்களைச் சரியாக அடையாளம் கண்டு, அவர்களின் பாரம்பரிய மற்றும் கலாச்சார முறைப்படி இறுதிச் சடங்குகள் செய்வதற்காக குடும்பங்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்.

சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்கு (ICC) மாற்றுதல்

இலங்கையின் உள்நாட்டு நீதித்துறை, இந்த வழக்குகளை விசாரிக்கத் தகுதியற்றதாக இருப்பதால், இந்த ஆவணங்களை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் பார்வைக்குக் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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CHEMMANI MASS GRAVE
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செம்மணியின் மனித புதைகுழிகள்
CHEMMANI MASS GRAVE ITJP REPORT

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