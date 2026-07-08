மீண்டும் போர் பதற்றம்: ஈரான் உடனான அமைதி ஒப்பந்தம் ரத்து என டிரம்ப் அறிவிப்பு
நேட்டோ உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்பதாக துருக்கி சென்றுள்ள டிரம்ப், அங்கிருந்து இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
Published : July 8, 2026 at 2:46 PM IST
அங்காரா (துருக்கி): வர்த்தக கப்பல்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியதற்கு பதிலடியாக 80 இடங்களில் அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தியதை தொடர்ந்து, இரு நாடுகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட அமைதி ஒப்பந்தம் முடிவுக்கு வந்திருப்பதாக டிரம்ப் அறிவித்திருக்கிறார்.
அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே கடந்த பிப்ரவரி 28 ஆம் தேதியிலிருந்து நடைபெற்று வந்த போர், 110 நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு வழியாக முடிவுக்கு வந்தது. இதனால் மத்திய கிழக்கில் நிலவி வந்த போர் பதற்றம் அடங்கிய நிலையில், இரு நாடுகளும் ஜூன் 17ஆம் தேதியன்று போர் நிறுத்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டன.
மேலும், இந்த ஒப்பந்தம் மீது அதிகபட்சமாக 60 நாட்களுக்குள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இறுதி ஒப்பந்தத்தை எட்ட வேண்டும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக, பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட்ட நிலையில், ஈரான் மீதான சில பொருளாதார தடைகளை அமெரிக்கா தளர்த்தியது. அதேபோல், ஈரானும் ஹார்முஸ் நீரிணையை வர்த்தகத்திற்காக திறந்தது.
இந்நிலையில், ஜூலை 7 அன்று இரு நாடுகளும் மீண்டும் தாக்குதலை தொடங்கின. ஹார்முஸ் நீரிணையை கடக்க முயன்ற மார்ஷல் தீவு, சவுதி அரேபியா மற்றும் லைபீரியா ஆகிய நாடுகளின் கப்பல்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியது.
அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக உடனடியாக ஈரானின் 80 இடங்களை குறி வைத்து அமெரிக்காவும் தாக்குதல் நடத்தியது. இந்த ஏவுகணைகளை ஈரானின் வான்வெளி பாதுகாப்பு அமைப்புகள் வெற்றிகரமாக தடுத்து அழித்தாலும், ஒருசில இடங்களில் தீவிபத்து ஏற்பட்டதாகவும், ஆனால் உயிர்ச்சேதம் ஏதும் ஏற்படவில்லை எனவும் ஈரான் அரசு தெரிவித்திருந்தது.
மேலும், ஹார்முஸ் நீரிணையின் நிலையானது போருக்கு முந்தைய நிலையைப் போன்று இருக்காது என ஏற்கனவே திட்டவட்டமாக கூறியிருப்பதாகவும், தாங்கள் தீர்மானிக்கிற வழித்தடங்களில் மட்டும் தான் கப்பல்கள் செல்லவேண்டும், இல்லாவிட்டால் அதற்கான விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்று ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்தி இருப்பதாகவும் ஈரான் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த தாக்குதலைத் தொடர்ந்து ஈரானின் முன்னாள் உச்ச தலைவர் காமேனியின் இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்பதற்காக ஈராக் சென்றிருந்த ஈரான் அதிபர் சூத் பெசெஷ்கியான் மீண்டும் நாடு திரும்பியுள்ளார்.
ஆனால், ஈரானின் இந்த நடவடிக்கைக்கு கடும் அதிருப்தி தெரிவித்திருந்த அமெரிக்கா, ஈரான் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் படி நடக்காமல் தெளிவான விதிமீறலை மேற்கொண்டிருக்கிறது என்று தெரிவித்திருந்தது.
இந்நிலையில், இரு நாடுகளுக்கு இடையே கையெழுத்தான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்திருக்கிறார். நேட்டோ உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்பதாக துருக்கி சென்றுள்ள அவர், அங்கிருந்து இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
இந்த அறிவிப்பால் மேற்காசிய நாடுகளில் மீண்டும் போர் பதற்றம் தொற்றியுள்ளது. மேலும் இந்த அறிவிப்பு வெளியான சில மணி நேரத்துக்குள்ளாகவே கச்சா எண்ணெய் விலை மீண்டும் ஏறத் தொடங்கியிருக்கிறது.