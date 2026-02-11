ETV Bharat / international

கனடா பள்ளியில் துப்பாக்கிச் சூடு: 10 பேர் உயிரிழப்பு; 25க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம்

பிரதிநிதித்துவப்படம்
February 11, 2026

வான்கூவர்: கனடாவில் ஒரு பள்ளியில் நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூட்டில் குற்றவாளியாக கருதப்படுபவர் உட்பட 10 பேர் உயிரிழந்தனர். 25க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்துள்ளனர்.

பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் வான்கூவருக்கு வடக்கே சுமார் 1000 கி.மீ (600 மைல்) தொலைவில் ஆல்பர்ட்டா எல்லையில் அமைந்துள்ளது தம்ளர் ரிட்ஜ் நகரம். இந்த பகுதியில் சுமார் 2,400 மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இந்த பகுதியில் தம்ளர் ரிட்ஜ் மேல்நிலைப்பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு 7ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை 175 மாணவர்கள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இந்த பள்ளியில் நேற்று திடீரென புகுந்த மர்ம நபர் ஒருவர் சரமாரியாக துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியுள்ளார். இந்த தாக்குதலில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியவர் உட்பட 8 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும், 25 பேர் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதுகுறித்த விசாரணையில், துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதாக அடையாளம் காணப்பட்ட நபருக்கு தொடர்புடைய ஒரு வீட்டில் 2 பேர் இறந்து கிடந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இதன்மூலம் இச்சம்பவத்தில் மொத்தம் 10 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

துப்பாக்கிச் சூட்டில் 25 மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளதாகவும், அதில் இருவர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைபெற்று வருவதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்திருக்கிறது.

இச்சம்பவம் குறித்து கனடா நாட்டு அதிகாரிகள் கூறுகையில், “கனடாவில் பள்ளிகளில் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவங்கள் நடப்பது மிகவும் அரிதானவை. புலனாய்வு அதிகாரிகள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய நபரை அடையாளம் கண்டுபிடித்துள்ளனர். ஆனால் அவரது பெயரை இன்னும் வெளியிடவில்லை. மேலும், அந்த நபர் எதற்காக இந்த செயலில் ஈடுபட்டார் என்பது குறித்த விவரங்களும் இதுவரை தெரியவில்லை.

இதையும் படிங்க: 'மிசா' கொடுமைகள் - தொழுநோயாளிகள் சிறை; நிரம்பி வழியும் சிறுநீர் - நினைவுகளை பகிர்ந்த ஸ்டாலின்

இதில் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியவர்களுக்கும் ஏதேனும் தொடர்பு உள்ளதா? என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, அவர் ஏன் இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டார்? அவரை வேறு யாரேனும் தூண்டினார்களா? என்பது போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகின்றனர்.

துப்பாக்கிச் சூடு நடந்தவுடன் பள்ளிக்குச் சென்ற போலீசார், அங்கு படுகாயமடைந்து உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த இருவரை சிறிய ரக விமானம் மூலம் மீட்டு, மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். மற்றொருவர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்படும் வழியிலேயே உயிரிழந்தார்” என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

ஆம்புலன்ஸ் உள்ளிட்ட அவசரகால சிகிச்சைக்கு தேவையான அனைத்தையும் அரசு ஏற்பாடு செய்து கொடுத்ததாக பீஸ் ரிவர் சவுத் சட்டமன்ற உறுப்பினர் லாரி நியூஃபெல்ட் தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், பாதுகாப்பை கருத்தில்கொண்டு இச்சம்பவம் குறித்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்த தகவல்களை வெளியிட விரும்பவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.

பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா பிரதமர் டேவிட் எபி, கற்பனை செய்யமுடியாத துயரத்தை இந்த சம்பவம் கொடுத்திருப்பதாகவும், வரும் நாட்களில் தனது நாட்டு மக்களின் பாதுகாப்புக்கான தீவிர நடவடிக்கைகளை அரசாங்கம் மேற்கொள்ளும் எனவும் உறுதியளித்திருக்கிறார்.

CANADA SHOOTING
BRITISH COLUMBIA
TUMBLER RIDGE SECONDARY SCHOOL
கனடா பள்ளி துப்பாக்கிச்சூடு
SHOT IN CANADA SCHOOL

