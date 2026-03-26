ஆற்றில் கவிழ்ந்த பேருந்து: வங்கதேசத்தில் 23 பேர் உயிரிழப்பு

விபத்துக்குள்ளான பேருந்தில் 40 பயணிகள் இருந்ததாகவும், அதில் பலர் குழந்தைகள் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளார்.

வங்கதேச பேருந்து விபத்து காட்சிகள்
வங்கதேச பேருந்து விபத்து காட்சிகள் (PTI)
Published : March 26, 2026 at 12:00 PM IST

டாக்கா: வங்கதேசத்தில் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, பேருந்து ஆற்றுக்குள் விழுந்து மூழ்கியதில் 23 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். காணாமல் போனவர்களை தேடும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

வங்கதேசத்தின் தென்மேற்கு மாவட்டமான ராஜ்பாரியில் தௌலாடியா படகு முனையம் அமைந்திருக்கிறது. பத்மா ஆற்றின் வழியாக ராஜ்பாரி - மாணிக்கஞ்ச் மாவட்டங்களுக்கு இடையேயான படகு போக்குவரத்துக்கு முக்கியத்தலமாக திகழ்கிறது இந்த தௌலாடியா முனையம்.

நேற்று மாலை சுமார் 5.15 மணியளவில் இந்த முனையத்தில் நின்றிருந்த சுற்றுலா பேருந்து ஒன்று, தனது கட்டுப்பாட்டை இழந்து ஆற்றுக்குள் விழுந்து மூழ்கியது. இந்த விபத்தில் இதுவரை 23 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், காணாமல் போனவர்களை தேடும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

ரம்ஜான் பண்டிகைக்காக வெளியூர்களுக்கு சென்றிருந்த பலர், விடுமுறையை முடித்து விட்டு தலைநகர் டாக்கா நோக்கி அந்த பேருந்தில் பயணித்துள்ளனர். பேருந்தானது தௌலாடியா படகு முனையத்தில் மிதவை பாலத்திலிருந்து படகுத்துறையை நோக்கிச் சென்றிருக்கிறது. அப்போது, ஒரு சிறிய படகு, மிதவை பாலத்தின் மீது மோதியதால் பாலம் அதிர்ந்துள்ளது. இதனால் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து, ஆற்றில் விழுந்து கவிழ்ந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த சம்பவம் குறித்து காவல் ஆய்வாளர் ரஸ்ஸல் மொல்லா ஏஎன்ஐ செய்தி நிறுவனத்திடம் தகவல் அளித்துள்ளார். அதன்படி, இந்த விபத்தில் சிலர் உயிர் தப்பிய நிலையில், பலர் காணாமல் போயுள்ளனர். இதுவரை 23 பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. காணாமல் போனவர்களை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். தீயணைப்புத் துறை, கடற்படை, காவல்துறை மற்றும் பிற குழுக்கள் இணைந்து மீட்புப்பணிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

நேற்று மாலை விபத்து நிகழ்ந்த நிலையில், இரவில் மீட்கும் பணிகள் சற்று நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதாகவும், காலையில் மீண்டும் மீட்புப் பணிகள் தொடங்கி தீவிரமாக தேடி வருவதாகவும் ரஸ்ஸல் மொல்லா தெரிவித்துள்ளார். விபத்துக்குள்ளான பேருந்தில் 40 பயணிகள் இருந்ததாகவும், அதில் பலர் குழந்தைகள் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். சிலர் பேருந்துக்கு வெளியே நின்று கொண்டிருந்ததால் விபத்திலிருந்து தப்பித்ததாகவும் கூறியுள்ளார்.

பேருந்து ஆற்றில் விழுந்ததும் 11 பயணிகள் நீந்தி மேலே வந்த நிலையில் அவர்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்திருக்கின்றனர். இந்த விபத்து குறித்து முனைய மேற்பார்வையாளர் மொனீர் ஹொசைன் பிடிஐ நிறுவனத்திடம் தெரிவிக்கையில், “எங்கள் கண் முன்பே பேருந்து ஆற்றில் விழுந்தது. ஆனால் எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை” என்றார்.

