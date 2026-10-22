ஜம்மு காஷ்மீர் இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதி - பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தில் தீர்மானம்
பிரிட்டன் மற்றும் இந்தியக் குடியரசு ஆகிய இரு நாடுகளுக்கும் இடையே வலுவான மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான இருதரப்பு உறவுகளின் அவசியத்தையும் இத்தீர்மானம் வலியுறுத்துகிறது.
By PTI
Published : October 22, 2026 at 9:12 PM IST
லண்டன்: ஜம்மு-காஷ்மீர் இந்தியாவின் இறையாண்மைக்கு உட்பட்ட பகுதி என்பதை மீண்டும் உலகிற்கு பறைசாற்றும் வகையில், பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தின் கீழ் சபையான 'ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ்'-ல் தீர்மானம் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
பிரிட்டனின் ஆளும் கன்சர்வேடிவ் கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான பாப் பிளாக்மேன் இந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வந்துள்ளார்.
காஷ்மீர் இணைப்பு நாளின் பின்னணி
ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி ஜம்மு-காஷ்மீர் இணைப்பு நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது. கடந்த 1947 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 26 அன்று, அப்போதைய மகாராஜா ஹரி சிங் ஜம்மு காஷ்மீரை இந்திய யூனியனுடன் இணைப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டார். இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தினத்தை குறிக்கும் வகையில் இந்தத் தீர்மானம் தற்போது பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தின் கீழ் அவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பயங்கரவாதத்திற்கு எதிர்ப்பு
பிரிட்டனின் பல்வேறு கட்சிகளை சேர்ந்த மூன்று எம்பிக்கள் இந்தத் தீர்மானத்தில் கையெழுத்திட்டு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்தத் தீர்மானத்தில், ஜம்மு காஷ்மீர் மீது இந்தியக் குடியரசிற்கு இருக்கும் முழுமையான இறையாண்மை மற்றும் பிராந்திய ஒருமைப்பாடு மீண்டும் வலுவாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்புப் பகுதிகளில் நடக்கும் பயங்கரவாத செயல்களால் உயிரிழந்த மற்றும் காயமடைந்த அப்பாவிப் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் இந்த தீர்மானத்தில் ஆழ்ந்த அனுதாபம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், காஷ்மீரில் தொடர்ந்து இலக்கு வைக்கப்பட்டு படுகொலை செய்யப்படும் பண்டிட்டுகளின் நிலை குறித்து கவலை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல்களுக்கு எதிராக அவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதும் சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளது.
பிரிட்டன் - இந்தியா இருதரப்பு உறவு
இது மட்டுமல்லாமல், பிரிட்டனில் வாழும் ஜம்மு-காஷ்மீர் வம்சாவளி மக்கள் அந்த நாட்டின் கலாச்சார, சமூக மற்றும் பண்பாட்டுக்கு வழங்கும் பங்களிப்பை இந்தத் தீர்மானம் மனதாரப் பாராட்டுகிறது.
மேலும், பிரிட்டன் மற்றும் இந்தியக் குடியரசு ஆகிய இரு நாடுகளுக்கும் இடையே வலுவான மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான இருதரப்பு உறவுகளின் அவசியத்தையும் இத்தீர்மானம் வலியுறுத்துகிறது.
கன்சர்வேடிவ் கட்சியின் பாப் பிளாக்மேன் கொண்டு வந்த இந்த தீர்மானத்திற்கு டெமாக்ரடிக் யூனியனிஸ்ட் கட்சியின் ஜிம் ஷானன், தொழிலாளர் கட்சியின் கில் ஃபர்னிஸ் மற்றும் லிபரல் டெமாக்ரடிக் எம்பி லூக் டெய்லர் ஆகியோர் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.
சர்வதேச அளவில் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டிற்கு பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தில் கிடைத்துள்ள இந்த ஆதரவு மிக முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.