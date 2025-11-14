டிரம்ப்பிடம் மன்னிப்பு கேட்ட பிபிசி! இழப்பீட்டு தொகை வழங்க மறுப்பு!

Bihar Election Results 2025

“டிரம்ப்: ஒரு இரண்டாவது வாய்ப்பு?” என்ற ஆவணப்படத்தில் இடம்பெற்ற காட்சிகள், டிரம்ப் மக்களை வன்முறைக்கு அழைத்தார் என்பது போன்ற கருத்து பரவி இருப்பதை ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ஜனவரி 6, 2021 அன்று வாஷிங்டனில் உள்ள வெள்ளை மாளிகைக்கு முன்னால் நடந்த பேரணியில் ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் (ETV Bharat)
லண்டன்: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப்பின் உரையை தவறான முறையில் திருத்தி வெளியிட்டதற்காக பிபிசி அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டது. ஆனால் அவர் கோரிய இழப்பீட்டு தொகையை வழங்க மறுத்துள்ளது.

2024 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க தேர்தலுக்கு சில நாட்களுக்கு, “டிரம்ப்: ஒரு இரண்டாவது வாய்ப்பு?” என்ற தலைப்பில் பிபிசி ஆவணப்படம் ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தது. அதில், கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 6 ஆம் தேதி டிரம்ப் ஆற்றிய ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேலான உரையில் ஆங்காங்கே எடிட் செய்து தொடர்ச்சியாக பேசுவது போன்று காட்டியிருந்தது. மேலும் அமெரிக்க தலைநகரில் வன்முறையை தூண்டும்விதமாக டிரம்ப் பேசியதாகவும் சித்தரித்திருந்தது.

இந்த ஆவணப்படத்தால் டிரம்ப்பின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்பட்டிருப்பதாக டிரம்ப்பின் ஆதரவாளர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததோடு, அந்த ஆவணப்படத்தில் இடம்பெற்றிருக்கும் காட்சிகள் உண்மையானவை அல்ல என்றும் தெரிவித்தனர். இதனையடுத்து டிரம்ப் தரப்பில் பிபிசிக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. அதில், பிபிசி தரப்பு நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்க வேண்டுமென்றும், தனக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தியதற்காக 1 பில்லியன் டாலர் இழப்பீடு வழங்க வேண்டுமெனவும் கூறியிருந்தது.

இந்த விவகாரம் குறித்து விசாரிக்க, பிபிசி தரப்பில் குழு நிர்ணயிக்கப்பட்டு அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டது. அந்த அறிக்கையில், டிரம்ப் வன்முறையை தூண்டியது போன்ற பிம்பத்தை ஆவணப்படம் உருவாக்கியதாக கூறப்பட்டிருந்தது. இதனால் பிபிசிக்கு நிறுவனத்துக்கு எதிர்ப்பு வலுக்க, டிரம்ப்பிடம் மன்னிப்பு கோரியுள்ளது பிபிசி.

அதற்கும் முன்னதாக, பிபிசியின் தலைமை இயக்குநர் டிம் டேவி மற்றும் செய்திப் பிரிவு தலைவர் டெபோரா டர்னஸ் இருவரும் தங்களது பதவியை ராஜிநாமா செய்வதாக அறிவித்துள்ளனர். இந்த ஆவணப்படமானது பிபிசிக்கு பெரும் இழப்பை ஏற்படுத்தும்விதமாக அமைந்துவிட்டதாகவும், இதனால் தனக்கு பெரும் சிரமம் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் டிம் டேவி கூறியதோடு, பதவியை ராஜிநாமா செய்வது முழுக்க முழுக்க தனது சொந்த முடிவு என்றும் கூறியிருந்தார்.

இதனையடுத்து, பிபிசியின் தலைவர் சமீர் ஷா, மன்னிப்புக் கோரி வெள்ளை மாளிகைக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார். அந்த கடிதத்தில், தங்களது ஆவணப்படத்தில் ஒரு உரையில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட வெவ்வேறு பகுதிகள், தொடர்ச்சியாக இருப்பது போன்ற தோற்றத்தை தற்செயலாக உருவாக்கி இருப்பதாகவும், இதனால் டிரம்ப் மக்களை வன்முறைக்கு அழைத்தார் என்பது போன்ற கருத்து பரவி இருப்பதை ஏற்றுக் கொள்வதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இருப்பினும், இழப்பீட்டுத் தொகை குறித்து எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை.இதனால் இந்த வழக்கை டிரம்ப் தரப்பு இங்கிலாந்து அல்லது அமெரிக்காவிலுள்ள நீதிமன்றத்திற்கு எடுத்துச் சென்றாலும், டிரம்ப் தரப்பிற்கு சில பிரச்சினைகள் எழ வாய்ப்பிருப்பதாக சட்ட வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். ஏனென்றால், டிரம்ப் மீண்டும் ஜனாதிபதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதால் அந்த ஆவணப்படத்தால் அவருக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை.

அதே போல், இங்கிலாந்து நீதிமன்றங்களில் அவதூறு இழப்பீடு அதிகபட்சமாக 1 லட்சம் பவுண்டுகளை தாண்டாது. மேலும், இந்த சம்பவம் நடந்து ஓராண்டுக்கு மேலாகி விட்டது. இந்த ஆவணப்படம் அமெரிக்காவில் வெளியாகாததால் அமெரிக்கர்கள் குறைவாகவே பார்த்திருக்கின்றனர். இதனால் இந்த வழக்கு டிரம்ப் தரப்புக்கே தலைவலியாக அமையவும் வாய்ப்பிருப்பதாக கூறுகின்றனர்.

