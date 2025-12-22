விசா சேவைகள் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை நிறுத்தம் - வங்கதேச தூதரகம் அறிவிப்பு
முன்னதாக பாதுகாப்பு காரணம் காட்டி சிட்டகாங்கில் உள்ள இந்திய விசா விண்ணப்ப மையத்தில் (IVAC) விசா நடவடிக்கைகளை இந்தியா நிறுத்தி வைத்தது.
By ANI
Published : December 22, 2025 at 11:23 PM IST
டாக்கா: தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைகளால் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை அனைத்து தூதரக மற்றும் விசா சேவைகளையும் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைப்பதாக வங்கதேச தூதரகம் அறிவித்துள்ளது.
வங்க தேசத்தில் மாணவர் தலைவர் ஷரீப் உஸ்மான் ஹாடி படுகொலையால் அங்கு மிகப்பெரிய கலவரம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், பாதுகாப்பு காரணம் காட்டி சிட்டகாங்கில் உள்ள இந்திய விசா விண்ணப்ப மையத்தில் (IVAC) விசா நடவடிக்கைகளை இந்தியா நிறுத்தி வைத்தது. அதனை தொடர்ந்து, வங்கதேசத்தில் இந்து இளைஞர் கொல்லப்பட்டதாக டெல்லியில் உள்ள வங்கதேச தூதரகம் முன்பு இந்து அமைப்பினர் போராட்டம் நடத்தி இருந்தனர்.
இதுகுறித்து வங்கதேச ஊடகங்களில் பலவிதமான செய்திகள் வெளியாகின. இதற்கு இந்தியா தரப்பில் மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், விசா சேவைகளை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைப்பதாக டெல்லியில் உள்ள வங்கதேச தூதரகம் அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்த அறிவிப்பில், '' தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைகளால், டெல்லியில் உள்ள வங்கதேச தூதரகத்தில் விசா சேவைகள் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.