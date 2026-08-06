சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய ஷேக் ஹசீனாவின் டெல்லி செய்தியாளர் சந்திப்பு| வங்கதேசம் கண்டனம்
டாக்காவில் உள்ள இந்திய துணை தூதரை நேரில் வரவழைத்த வங்கதேச அதிகாரிகள், ஷேக் ஹசீனா இந்திய ஊடகத் தளங்களை பயன்படுத்த இனிமேல் அனுமதிக்கக் கூடாது என்று கேட்டுக் கொண்டனர்.
Published : August 6, 2026 at 3:51 PM IST
டாக்கா: வங்கதேசத்தின் முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா டெல்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் தொலைபேசி வழியாக பங்கேற்றதற்கு அந்த நாடு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
வங்க தேசத்தில் கடந்த 2024 ஆகஸ்ட் மாதம் நடந்த மக்கள் புரட்சி மற்றும் வன்முறையை தொடர்ந்து, அப்போதைய பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு இந்தியாவில் தஞ்சம் அடைந்தார். அவர் நாட்டை விட்டு வெளியேறி இரண்டு ஆண்டுகள் நிறைவடையும் நிலையில், நேற்று (ஆகஸ்ட் 5, 2026) புதுடெல்லியில் 'தெற்காசிய வெளிநாட்டு செய்தியாளர்கள் கூட்டமைப்பு' ஏற்பாடு செய்திருந்த நிகழ்வில் ஷேக் ஹசீனா தொலைபேசி வாயிலாக நேரலையில் பங்கேற்றுப் பேசினார்.
இதற்கு வங்கதேச அரசு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. ஷேக் ஹசீனாவின் இந்த ஊடகச் சந்திப்பு குறித்து வங்கதேச வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "வங்கதேசத்தில் நூற்றுக்கணக்கான அப்பாவி மக்கள் மற்றும் மாணவர்கள் கொல்லப்பட்ட வழக்கில் தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டு, மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள ஷேக் ஹசீனாவை, டெல்லியில் இருந்தபடி நேரலையில் பேச அனுமதித்திருப்பது வங்கதேச அரசுக்கும் அதன் மக்களுக்கும் விடுக்கப்பட்ட பெரும் சவால்" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்திய மண்ணைப் பயன்படுத்தி ஷேக் ஹசீனாவும் அவரது கூட்டாளிகளும் வங்கதேச அரசுக்கு எதிராக நச்சுக்கருத்துக்களை பரப்பியுள்ளனர் என்றும் அந்த நாடு குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
ஷேக் ஹசீனாவின் இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றால் இரு தரப்பு உறவில் விரிசல் ஏற்படும் என்று இந்திய அரசுக்கு முன்கூட்டியே எச்சரித்திருந்தும், நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது என வங்கதேசம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் தொலைபேசி வழியாக பங்கேற்று பேசிய ஷேக் ஹசீனா, தான் விரைவில் வங்கதேசம் திரும்பி நாட்டை நல்வழிப்படுத்த போவதாக கூறியிருந்தார். மேலும், தற்போதைய இடைக்கால அரசு சட்டவிரோதமானது என்றும் விமர்சித்தார்.
இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள வங்கதேச அரசு, 2013 ஆம் ஆண்டு இரு நாடுகளுக்கும் இடையே கையெழுத்தான 'குற்றவாளிகள் பரிமாற்ற ஒப்பந்தத்தின்' கீழ் ஷேக் ஹசீனாவை ஒப்படைக்க கோரி பலமுறை கேட்டுக் கொண்டும் இந்தியா இன்னும் முறையான பதில் அளிக்கவில்லை என்பதையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
இந்த விவகாரம் குறித்து புதுடெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால், "இந்தச் செய்தியாளர் சந்திப்பு முற்றிலும் ஒரு தனியார் ஊடக அமைப்பால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இதில் இந்திய அரசுக்கு எவ்வித தொடர்போ அல்லது பங்களிப்போ இல்லை. அங்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட கருத்துக்கள் எதையும் இந்திய அரசு ஆதரிக்கவில்லை" என்று விளக்கம் அளித்தார்.
எனினும், டாக்காவில் உள்ள இந்திய துணை தூதரை நேரில் வரவழைத்த வங்கதேச அதிகாரிகள், ஷேக் ஹசீனா, இந்திய ஊடகத் தளங்களை பயன்படுத்த இனிமேல் அனுமதிக்க கூடாது என்று கேட்டுக் கொண்டனர்.