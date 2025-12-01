ETV Bharat / international

நில முறைகேடு புகாரில் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை

பல்வேறு வழக்குகளில் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு இதுவரை ஒரு மரண தண்டனை, 26 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஷேக் ஹசீனா மற்றும் துலிப் சித்திக்
ஷேக் ஹசீனா மற்றும் துலிப் சித்திக் (AP)
டாக்கா: அரசு நிலங்களை ஒதுக்கீடு செய்வதில் முறைகேடு செய்ததாக வங்கதேச முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு அந்நாட்டு நீதிமன்றம் 5 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்துள்ளது.

கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு வங்க தேசத்தில் மக்கள் போராட்டம் ஏற்பட்டு வங்கதேசம் முழுவதும் கலவரக்காடானது. நாடு முழுவதும் இளைஞர்கள் போராட்டத்தில் குதித்தனர். போராட்டத்தை ஒடுக்க அப்போது பிரதமராக இருந்த ஷேக் ஹசீனா ராணுவத்துக்கு உத்தரவிட்டார்.

பல இடங்களில் போராட்டக்காரர்கள் மீது ராணுவத்தினர் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினர். இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நூற்றுக்கணக்கானோர் பலியானார்கள். குறிப்பாக நாடு முழுவதும் அரங்கேறிய இந்த வன்முறையில் 1200-க்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டனர். கலவரக்காரர்களை சுட்டுக் கொல்ல ஷேக் ஹசீனா உத்தரவிட்டதாக சமூக ஊடகங்களில் ஆடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

மேலும், வங்கதேசத்தில் போராட்டம் தீவிரமடைந்த நிலையில், பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா அங்கிருந்து தப்பி இந்தியாவில் அடைக்கலம் புகுந்தார். கடந்த ஓராண்டாக அவர் இந்தியாவில் தங்கியுள்ளார். இந்தியாவில் அவர் எங்கே உள்ளார் என்பது தொடர்பான எந்த தகவலும் இதுவரை வெளியாகவில்லை.

இந்நிலையில், அரசு நிலத்தை ஒதுக்கீடு செய்வதில் முறைகேடு செய்ததாக அவர் மீது தொடரப்பட்ட வழக்கு ஒன்றில் அவருக்கு ஐந்து ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து அந்நாட்டு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும், ஹசீனாவின் உறவினரும், பிரிட்டிஷ் தொழிலாளர் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான துலிப் சித்திக்கு இதே வழக்கில் இரண்டு ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கில் சித்திக்கின் தாயார் ஷேக் ரெஹானாவுக்கு ஏழு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஷேக் ஹசினா மற்றும் இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய அனைவரும் அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி இந்த ஊழலில் ஈடுபட்டுள்ளதாக நீதிபதி ரபியுல் ஆலம் தனது தீப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த தீர்ப்பு குறித்து கருத்து தெரிவித்த துலிப் சித்திக், "இந்த குற்றச்சாட்டுக்கள் அனைத்து போலியானவை. வேண்டுமென்றே கட்டமைக்கப்பட்டு அரசியல் பழிவாங்கல் நடைபெற்றுள்ளது" என்றார். முன்னதாக, ஷேக் ஹசினா உடனான தொடர்புகளால் அரசியல்ரீதியான ஏற்பட்ட அழுத்ததை தவிர்க்க, கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் தனது அமைச்சர் பதவியை அவர் ராஜிநாமா செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

தொடரும் சிறை தண்டனை

வங்கதேச முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு கடந்த மாதம் அந்நாட்டில் நடைபெற்ற கலவரம் தொடர்பான வழத்தில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து, நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு வேறு ஒரு வழக்கில் 21 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், நில முறைகேடு வழக்கில் தற்போது 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அவருக்கு இதுவரை ஒரு மரண தண்டனை, 26 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் இருக்கும் ஷேக் ஹசீனாவை தங்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என அந்நாட்டு அரசு ஏற்கனவே கோரிக்கை விடுத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

