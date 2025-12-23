ETV Bharat / international

பொதுத்தேர்தலை நடத்தியே தீருவோம் - வங்கதேச இடைக்கால தலைவர் முகமது யூனுஸ் திட்டவட்டம்

வங்கதேச இடைக்கால தலைவர் முகமது யூனஸ்
வங்கதேச இடைக்கால தலைவர் முகமது யூனஸ் (AFP)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 23, 2025 at 11:28 AM IST

டாக்கா: வங்கதேசத்தில் வரும் பிப்ரவரி 12-ம் தேதி திட்டமிட்டபடி பொதுத்தேர்தல் நடந்தே தீரும் என்று அந்நாட்டின் இடைக்கால தலைவர் முகமது யூனுஸ் தெரிவித்துள்ளார். வங்கதேசத்தில் பெரும் போராட்டமும், கலவரமும் நடந்து வரும் நிலையில், முகமது யூனுஸ் இவ்வாறு கூறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

வங்கதேசத்தில் கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற மக்கள் போராட்டத்தின் காரணமாக அப்போதைய பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவின் ஆட்சி கவிழ்ந்தது. இந்த போராட்டத்துக்கு தலைமை வகித்தவர்களில் மிக முக்கியமானவரான ஷரீப் உஸ்மான் ஹாடி, கடந்த வாரம் மர்மநபர்களால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார்.

இது வங்கதேசத்தில் பெரும் கலவரத்துக்கு வித்திட்டது. தலைநகர் டாக்கா உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்களில் உள்ள அரசு அலுவலகங்களும், வாகனங்களும் தீக்கிரையாக்கப்பட்டன. இந்திய தூதரகத்தின் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. ராணுவம் - துணை ராணுவத்தினரால் கூட கலவரத்தை அடக்க முடியாத சூழல் நிலவியது.

இந்த சூழலில், ஷரீப் உஸ்மான் ஹாடிக்கு அடுத்த நிலை தலைவராக கருதப்பட்ட முகமது மொடாலெப் சிக்தர் என்பவரும் நேற்று மர்மநபர்களால் சுடப்பட்டார். இதில் தலையில் துப்பாக்கி குண்டு பாய்ந்து, உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இதனால் வங்கதேசத்தில் மீண்டும் கலவரமும், வன்முறையும் தலைதூக்கி உள்ளது.

இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து வங்கதேச இடைக்கால தலைவர் முகமது யூனுஸிடம் அமெரிக்க தூதர் (தென் மற்றும் மத்திய ஆசிய விவகாரங்கள்) செர்கியோ கோர், இன்று தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு பேசினார்.

இதையும் படிங்க: மீண்டும் பற்றி எரியும் வங்கதேசம்: மற்றொரு மாணவர் தலைவர் மீது துப்பாக்கிச் சூடு

இதுகுறித்து முகமது யூனுஸ் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், "வங்கதேசத்தில் தற்போது நிலவி வரும் பதற்றமான சூழல், பொதுத்தேர்தல், அரசியல் உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து செர்கியோ கோர் கேட்டறிந்தார். அப்போது, வங்கதேச பொதுத்தேர்தல் திட்டமிட்டபடி நடந்தே தீரும் என்றும், வாக்கு செலுத்த மக்கள் ஆர்வமுடன் இருக்கிறார்கள் எனவும் அவரிடம் தெரிவித்தேன்.

தொடர்ந்து, ஷரீப் உஸ்மான் ஹாடி படுகொலை குறித்தும், அவரது இறுதி ஊர்வலத்தில் லட்சக்கணக்கானோர் கலந்துகொண்டது பற்றியும் செர்கியோ கோர் கேட்டறிந்தார். அதற்கு, கடந்த முறை வெளியேற்றப்பட்ட ஆட்சியாளர்கள் வன்முறையை தூண்டி வருவதாகவும், எத்தகைய சவால்களையும் சமாளிக்க வங்கதேச அரசு தயாராக இருப்பதாகவும் நான் அவரிடம் தெரிவித்தேன்" என்று முகமது யூனுஸ் தனது பதிவில் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னதாக, ஷரீப் உஸ்மான் ஹாடியை கொலை செய்தவர்களை 24 மணிநேரத்திற்குள் சட்டத்தின் முன்பு நிறுத்த வேண்டும் என அவரது இன்குலாப் மோன்ச்சோ அமைப்பு, வங்கதேச இடைக்கால அரசுக்கு கெடு விதித்துள்ளது. இந்தியாவுக்கு எதிரான பிரச்சாரத்தில் ஷரீப் உஸ்மான் ஹாடி ஈடுபட்டு வந்ததால், இந்திய உளவாளிகள்தான் அவரை படுகொலை செய்ததாகவும் அவர்கள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர். மேலும், இதுதொடர்பாக விசாரணை நடத்த, அமெரிக்காவின் எஃப்.பி.ஐ மற்றும் ஸ்காட்லாந்து யார்டு போலீஸ் அடங்கிய புலனாய்வு தீர்ப்பாயத்தை அமைக்க வேண்டும் எனவும் இன்குலாப் மோன்ச்சோ அமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது.

