காமேனி இறுதிச் சடங்கு: இந்தியா சார்பில் மத்திய இணை அமைச்சர், பீகார் ஆளுநர் பங்கேற்பு
காமேனியின் இறுதிச்சடங்கு நிகழ்ச்சியில் 1.5 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : June 29, 2026 at 5:33 PM IST
டெஹ்ரான்: மறைந்த ஈரானின் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி காமேனியின் இறுதிச் சடங்கில் இந்தியா சார்பாக வெளியுறவுத் துறை இணையமைச்சர் பவித்ரா மார்கெரிட்டா மற்றும் பீகார் ஆளுநர் சையத் அதா ஹஸ்னைன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்கவுள்ளனர்.
கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 28-ம் தேதி ஈரான் மீது அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் படைகள் நடத்திய கூட்டுத் தாக்குதலில் அந்நாட்டு உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி காமேனி கொல்லப்பட்டார். இந்நிலையில், அவரின் இறுதிச்சடங்கு மற்றும் உடல் அடக்கம் ஜூலை 4 முதல் 9 வரை நடைபெறும் என ஈரான் அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில், காமேனியின் இறுதிச்சடங்கு மற்றும் நல்லடக்க நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளுக்கு அந்நாட்டு அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
இந்த இறுதிச்சடங்கு நிகழ்ச்சியில் பீகார் ஆளுநர் லெப்டினண்ட் ஜெனரல் (ஓய்வு) சையத் அதா ஹஸ்னைன் மற்றும் வெளியுறவுத் துறை இணையமைச்சர் பவித்ரா மார்கெரிட்டா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொள்ள உள்ளனர். காமேனியின் இறுதிச்சடங்கு நிகழ்ச்சியில் உலகம் முழுவதும் இருந்து 1.5 கோடிக்கும் அதிகாமான மக்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Bihar Governor Lt Gen Syed Ata Hasnain and Minister of State for External Affairs, Pabitra Margherita, to attend funeral ceremony of Supreme Leader Ayatollah Seyyed Ali Khamenei on behalf of the Indian government: Iranian Sources pic.twitter.com/CnjeFZp3Ju— ANI (@ANI) June 29, 2026
யார் இந்த காமேனி?
ஈரான் நாட்டில் கடந்த 1979-ஆம் ஆண்டு இஸ்லாமிய புரட்சி ஏற்பட்ட நிலையில், மன்னர் ஆட்சி ஒழிக்கப்பட்டு இஸ்லாமிய குடியரசாக ஈரான் உருவெடுத்தது. அதன் முதல் உச்ச தலைவராக ருஹோல்லா காமேனி பதவியேற்றார். அவர் மறைந்த நிலையில், 1989-ஆம் ஆண்டு ஈரானின் உச்ச தலைவராக அயத்துல்லா அலி காமேனி பதவியேற்றார். அன்று முதல் கடந்த 4 தசாப்தங்களாக ஈரானின் உச்ச தலைவராக, அமெரிக்க-இஸ்ரேலுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக அவர் திகழ்ந்து வந்தார்.
ராணுவ பலத்தை கூட்டிய காமேனி
ஈரானின் உச்சத் தலைவர் பதவி என்பது அந்நாட்டு அதிபர் பதவியை விட மேலானது. வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த பதவியில் தொடர்ந்து இருக்கலாம். ஆனால், இந்த பதவியில் அவ்வளவு எளிதில் யாராலும் அமர முடியாது. ஈரானின் மண்ணையும், மக்களையும் நேசிக்கும் தன்னிகரில்லா தலைவர்களே அந்த பதவியில் இதுவரை இருந்துள்ளனர்.
அதை உறுதி செய்யும் விதத்திலேயே அமெரிக்க உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாகவே கடந்த பல ஆண்டுகளாக காமேனி இருந்து வந்துள்ளார். குறிப்பாக, ஈரானின் மிக வலிமையான ராணுவ அமைப்பான புரட்சிகர பாதுகாப்பு படையை தனது அதிகாரத்தின் கீழ் கொண்டு வந்தார்.
அமெரிக்காவின் கண் அசைவுக்காக மத்திய கிழக்கு நாடுகள் பல ஏங்கி கிடந்த நிலையில், அமெரிக்காவை ஒரு பொருட்டாகவே காமேனி எப்போதும் நினைத்ததில்லை. ஆனால் இன்று அதுவே அவரது உயிரிழப்புக்கு காரணமாக அமைந்து என்றால் அது மிகையல்ல.