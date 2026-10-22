சவுதி தம்மாம் விமான நிலையத்தில் ஹவுதி தாக்குதல் - இந்தியர் உட்பட 2 பேர் உயிரிழப்பு
ஈரான் விவகாரத்தில் விரைவில் ஏதோ ஒன்று நடக்கப்போகிறது என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்திருக்கிறார்.
Published : October 22, 2026 at 2:25 PM IST
தம்மாம்: சவுதி அரேபியாவின் தம்மாம் விமான நிலையத்தில் நடந்த தாக்குதலில் இந்தியாவை சேர்ந்த ஒருவர் உட்பட இருவர் உயிரிழந்தனர். இதனை சவுதி அரேபியாவின் விமான போக்குவரத்து ஆணையம் உறுதிபடுத்தி இருக்கிறது.
சவுதி அரேபியாவில் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் தொடர் தாக்குதல்களை நடத்தி வரும் நிலையில், புதன்கிழமை (அக்டோபர் 21) மாலை தம்மாமில் உள்ள கிங் ஃபஹத் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தாக்குதல் நடத்தினர். இந்த தாக்குதலில் இதுவரை இருவர் உயிரிழந்த நிலையில் 8 பேர் படுகாயமடைந்தனர். உயிரிழந்தவர்களில் ஒருவர் சவுதி நாட்டைச் சேர்ந்தவர் என்றும், மற்றொருவர் இந்தியாவை சேர்ந்தவர் என்றும் சவுதி அரேபியாவின் விமான போக்குவரத்து ஆணையம் உறுதிபடுத்தி இருக்கிறது.
இந்த சம்பவம் குறித்து சவுதி விமான போக்குவரத்து ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “அக்டோபர் 21 ஆம் தேதி புதன்கிழமை மாலை, தம்மாமில் உள்ள கிங் ஃபஹத் விமான நிலையம் தாக்குதலுக்கு உள்ளானது. இந்த தாக்குதலில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். இந்த விபத்தில் லேசானது முதல் தீவிரமாக காயமடைந்த 8 பேரும் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டு சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அனைவருக்கும் உரிய மருத்துவ சேவைகள் முறையாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
GACA: Attack Targets King Fahd International Airport in Dammam; One Killed, Eight Injured. https://t.co/GhosE8FtnN #SPAGOV https://t.co/tbaPJdVviW— SPAENG (@Spa_Eng) October 21, 2026
மேலும், இந்த தாக்குதலில் பொருட்சேதம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதற்கான மதிப்பீடு நடைபெற்று வருகிறது” என்று தெரிவித்திருந்தது.
இந்நிலையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தவர்களில் ஒருவர் உயிரிழந்துவிட்டதாகவும், இதனால் இந்த தாக்குதலில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இரண்டாக அதிகரித்திருப்பதாகவும், சவுதி விமான போக்குவரத்து ஆணையம் தெரிவித்திருக்கிறது. காயமடைந்த மற்ற அனைவருக்கும் தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்திருக்கிறது.
சவுதி அரேபியாவில் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் அடுத்தடுத்து தாக்குதல்களை நடத்தி வரும் நிலையில், அந்த நாட்டிலுள்ள அமெரிக்க அரசாங்க ஊழியர்களில் அவசரப் பணி அல்லாத ஊழியர்களையும் அவர்களது குடும்பங்களையும் அங்கிருந்து வெளியேறுமாறு அமெரிக்க வெளியுறவுத் துறை உத்தரவிட்டிருக்கிறது.
இது குறித்த எக்ஸ் பதிவில், “ஈரானின் ஆதரவு பெற்ற ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் சவுதி அரேபியாவுக்கு எதிராக தொடர்ந்து சதிச் செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பொது விமான நிலையங்கள் மற்றும் முக்கிய கட்டடங்கள் மீது அவர்கள் தாக்குதல் நடத்துவதால் பொதுமக்கள் உயிரிழப்பதுடன், அந்நாட்டிற்கான பயண போக்குவரத்தும் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றன. எங்களது பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களுடைய குடும்பத்தினர்களின் பாதுகாப்பே எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியம். அவர்களை பாதுகாக்கவும், அவர்களுக்கு தேவையான ஆதரவை வழங்கவும் நாங்கள் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுப்போம்” என்று தெரிவித்திருக்கிறது.
இதனிடையே, ஈரான் மீது மீண்டும் தாக்குதல்களை தொடங்க அமெரிக்காவுக்கு இஸ்ரேல் அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது. ஆனால் இடைத்தேர்தல்கள் முடியும் வரை ஈரான் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தாது என வெள்ளை மாளிகை செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார். எனினும், ஈரான் விவகாரத்தில் விரைவில் ஏதோ ஒன்று நடக்கப்போகிறது என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்திருக்கிறார்.