ETV Bharat / international

ஐரோப்பாவை உலுக்கிய வெப்பஅலை | ஜூன் மாதத்தில் 12,000-க்கும் மேற்பட்ட அதிக உயிரிழப்புகள்

ஜூன் மாதத்தில் ஏற்பட்ட இந்த 12,000-க்கும் அதிகமான மரணங்கள், இனிவரும் காலங்களில் கோடைக்காலம் எவ்வளவு ஆபத்தானதாக மாறப்போகிறது என்பதற்கான ஒரு அபாய சிக்னல் என விஞ்ஞானிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.

வெப்ப அலையில் இருந்து தப்பிக்க உடலில் கேன்கள் மூலம் தண்ணீர் ஊற்றும் பாரீஸ் இளைஞர்கள்
வெப்ப அலையில் இருந்து தப்பிக்க உடலில் கேன்கள் மூலம் தண்ணீர் ஊற்றும் பாரீஸ் இளைஞர்கள் (AFP)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 12:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

பாரீஸ்: ஐரோப்பியாவில் கடந்த ஜூன் மாதம் வீசிய வரலாறு காணாத அதீத வெப்ப அலை காரணமாக, 12,000-க்கும் மேற்பட்ட அதிக உயிரிழப்புகள் நிகழ்ந்ததாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் பொதுவாக நிகழக்கூடிய இயல்பான மரணங்களின் எண்ணிக்கையை விட, எதிர்பாராத அசாதாரண சூழல்களால் (வெப்ப அலை, பெருந்தொற்று போன்றவை) கூடுதலாக நிகழ்வது 'உபரி மரணங்கள்' என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

கடந்த ஜூன் மாதம் ஐரோப்பாவில் பதிவான இந்த 12,000-க்கும் அதிகமான கூடுதல் மரணங்களுக்கு பருவநிலை மாற்றத்தால் உருவான கடுமையான வெப்ப அலையே முதன்மை காரணம் என புள்ளிவிவரங்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.

ஐரோப்பாவின் தெற்கு மற்றும் மத்தியப் பகுதிகளில் உள்ள நாடுகள் இந்த வெப்ப அலையால் மிக கொடூரமாக பாதிக்கப்பட்டன.

இத்தாலி மற்றும் ஸ்பெயினில் கோடை காலத்தின் தொடக்கத்திலேயே வெப்பநிலை பல இடங்களில் 40 டிகிரி செல்சியஸை கடந்து பதிவானது. இதனால் முதியவர்கள் மற்றும் இதயம் சார்ந்த நோய் உள்ளவர்கள் கடுமையான உடல்நல குறைபாடுகளுக்கு ஆளாகி உயிரிழந்தனர்.

கிரீஸில் நிலவிய அதீத வெப்பம் காரணமாக பல சுற்றுலாப் பயணிகள் காடுகளிலும் மலைப் பாதைகளிலும் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த சோகமும் அரங்கேறியது.

பிரான்ஸ் மற்றும் ஜெர்மனியில் வழக்கமாக மிதமான காலநிலை நிலவும் இந்த நாடுகளிலும் ஜூன் மாத வெப்பத்தின் தாக்கம் இயல்பை விட மிக அதிகமாக இருந்தது.

இந்த வெப்ப அலையால் உயிரிழந்தவர்களில் பெரும்பாலானோர் 65 வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் ஆவர். மனித உடல் முதுமையடையும் போது வெப்பத்தை தாங்கி, உடலின் வெப்பநிலையைச் சீராக வைக்கும் திறன் குறைகிறது. அத்துடன், போதிய உள்கட்டமைப்பு மற்றும் குளிர்சாதன வசதிகள் இல்லாத வீடுகளில் வசித்த ஏழை எளிய முதியவர்களே இந்த வெப்ப அலையின் நேரடிப் பலியாகியுள்ளனர்.

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் 'கோப்பர்நிகஸ் பருவநிலை மாற்றக் கண்காணிப்பு அமைப்பு' மற்றும் உலக சுகாதார அமைப்பு ஆகியவை விடுத்துள்ள கூட்டு எச்சரிக்கையில், உலக வெப்பமயமாதல் காரணமாக ஐரோப்பியக் கண்டம் மற்ற கண்டங்களை விட இரண்டு மடங்கு அதிவேகமாக வெப்பமடைந்து வருகிறது.

ஜூன் மாதத்தில் ஏற்பட்ட இந்த 12,000-க்கும் அதிகமான மரணங்கள், இனிவரும் காலங்களில் கோடைக்காலம் எவ்வளவு ஆபத்தானதாக மாறப்போகிறது என்பதற்கான ஒரு அபாய சிக்னல் ஆகும்.

நாடுகள் தங்களின் உள்கட்டமைப்பை மாற்றி அமைக்காவிட்டால் மற்றும் கார்பன் உமிழ்வைக் கட்டுப்படுத்தாவிட்டால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் வெப்ப அலையால் ஏற்படும் மரணங்களின் எண்ணிக்கை பல மடங்கு உயரும் என விஞ்ஞானிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.

TAGGED:

EUROPE HEATWAVE
HEATWAVE
EUROPE HEATWAVE DEATHS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.