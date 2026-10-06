'அமெரிக்கா போனா அடுத்து என்ன நடக்கும்?' - ஈராக்கிற்கு காத்திருக்கும் சவால்கள்
அமெரிக்க படை வெளியேறிய பிறகு, ஈராக் அரசு அந்நாட்டு குடிமக்களை பாதுகாத்து, சிறப்பாக செயல்பட முடியுமா? என்பதே மிகப் பெரிய சவாலாக இருக்கும்.
Published : October 6, 2026 at 9:00 AM IST
செப்டம்பர் 30... ஈராக்கிலிருந்து நிலை நிறுத்தப்பட்டிருந்த அமெரிக்க ராணுவம் முழுவதுமாக வெளியேறிய நாள். ஈராக் வரலாற்றில் இது பொன் எழுத்துகளால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய நாள். கடந்த 2003 ஆம் ஆண்டு முதல் வெளிநாட்டு ராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து வந்த ஈராக் மக்கள் தற்போது தான் முதன்முறையாக கிட்டதட்ட 23 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க தொடங்கியுள்ளனர். ஆனால், உண்மையிலேயே அவர்களால் சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க முடியுமா? என்பது அடுத்து அங்கு நடக்கப் போவதை பொறுத்தே அமையும்.
அதாவது அமெரிக்க ராணுவம் முற்றிலுமாக வெளியேறிய பின், ஈராக் அரசால் தனது சொந்த நாட்டை பாதுகாக்க முடியுமா? அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக செயல்பட்டு வரும் ஆயுதக் குழுக்களை சமாளிக்க முடியுமா? என்பது தான் தற்போதுள்ள மில்லியன் டாலர் கேள்விகள்.
கடந்த 2024-ம் ஆண்டு அமெரிக்காவும், ஈராக்கும் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து, தற்போது அமெரிக்க ராணுவம் முற்றிலுமாக விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அந்த ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய சாரம்சம் என்னவென்றால், செப்டம்பர் 2025-க்குள் ஈராக்கில் கூட்டணிப் படைகளை விலக்கிக் கொள்வது மற்றும் செப்டம்பர் 2026-ல் அமெரிக்க ராணுவத்தை வெளியேற்றுவது என்பதே ஆகும்.
கூட்டணிப் படைகளை வெளியேற்றுவதற்கும், அமெரிக்க படையை வெளியேற்றுவதற்றும் இடையே மிகப் பெரிய வேறுபாடுகள் உள்ளன. அதாவது கூட்டணிப் படைகளை வெளியேற்றுவதால், அமெரிக்கா - ஈராக் இடையிலான உறவில் எந்தவித பாதிப்புகளும் ஏற்படாது. ஆனால், ஈராக்கில் இருந்து அமெரிக்க படைகளை வெளியேறுவது அப்படி அல்ல.
ஈராக் விவகாரத்தில் அமெரிக்கா இதுவரை மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் கணக்கில் அடங்காது. 2003 ஆம் ஆண்டு தாக்குதல் நடத்தி, சதாம் உசேனை ஆட்சிக் கட்டிலில் இருந்து அகற்றியது. பின்னர் அங்கு நிலவிய அரசியல் நிலைத்தன்மையை சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டு, ஆயுதக் குழுக்களை தூண்டி கிளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது. ஒரு கட்டத்தில் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியதால் 2011-ல் அமெரிக்கப் படைகள் பின்வாங்கின. ஆனால், ஐஎஸ் அமைப்பு நாட்டின் பெரும் பகுதிகளைக் கைப்பற்றிதால், அப்போதிருந்த ஈராக் அரசு, அமெரிக்காவின் உதவியை நாடியது. இதன் பேரில் 2014-ல் மீண்டும் அமெரிக்க படைகள் ஈராக்கிற்குள் அடியெடுத்து வைத்தன. இவை இரண்டும் வெவ்வேறு நோக்கங்களைக் கொண்ட வெவ்வேறு படைக் குவிப்புகள் ஆகும்.
ஈரானின் முக்கிய எதிரியாக இருந்த ஒரு ஆட்சியை அமெரிக்கா அகற்றிக் கொடுத்தது. இது ஈரான் தனது செல்வாக்கை ஈராக் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் விரிவுபடுத்துவதற்கான சூழலை உருவாக்க அடித்தளம் அமைத்துக் கொடுத்தது.
அப்போது அமெரிக்க ஆட்சியாளர்கள் பொதுமக்கள் எதிர்பார்த்த அரசியல் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்யாமலேயே, ராணுவம் மூலம் ஆட்சி மாற்றத்தை கொண்டு வந்தனர். பொதுமக்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவதற்கும், போட்டியாளர்கள் இந்த இடத்தில் கிளர்ச்சியாளர்களை சமாளிக்கவும் திறமை வாய்ந்த ஒரு அரசை கட்டியெழுப்புவதை விட, ஏற்கெனவே பதவியில் இருக்கும் ஒரு அரசாங்கத்தை அகற்றுவது மிக எளிதான செயலாகும்.
அசோசியேட்டட் பிரஸ் செய்தி நிறுவனத்தின் படி, அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறுவதற்கான காலக்கெடுவை கிளர்ச்சியாளர்களின் நெருக்கடி காரணமாக ஈராக் அரசு முன் வைத்தது. வெளிநாட்டு படைகள் வெளியேறிய நிலையில், ஈரானுடன் தொடர்புடைய சில கிளர்ச்சியாளர்கள் அமைப்புகள் மேலும் வலிமை பெறுகின்றன. எனவே, ஈராக் மக்களின் இறையாண்மை கொண்டாட்டம் தொடர்ந்து நீடிக்குமா? என்பதே ஆய்வுக்குட்பட்டது.
ஆயுதக்குழுக்கள் ஒரு அரசின் கட்டளைகளை நிராகரிக்கவோ அல்லது அரசாங்கத்தை அச்சுறுத்தவோ முடியும் போது, அந்த அரசால் முழுமையான ஆட்சியை ஒரு போதும் வழங்க முடியாது. ராணுவம் மற்றும் பாதுகாப்பு துறைகளில் ஈராக் அரசின் கை ஓங்கினால் மட்டுமே, அந்த அரசால் அங்கு அமைதியான நிலையான ஆட்சியை வழங்க முடியும்.
குர்திஷ் ஆதிக்கம் மிகுந்த பகுதிகளில் வேறொரு நிலைமை நிலவுகிறது. அமெரிக்க வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகளை அகற்றுவதற்கு குர்திஷ் அதிகாரிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். அவர்களின் கவலை, இந்த வெளியேற்றம் பல்வேறு கேள்விகளை முன் வைக்கிறது. ஈராக்கியர்கள், வன்முறைக்கு அவர்கள் ஆளாகும் விதம் மற்றும் கூட்டாட்சிப் பாதுகாப்பின் மீதான அவர்களின் நம்பிக்கை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து, வெளிநாட்டு ராணுவத்தின் செயல்பாடுகளை வெவ்வேறு விதமாக பார்க்கின்றனர். குர்திஷ் ஆதிக்கம் மிகுந்த பகுதியில் பாதுகாப்பு என்பது அதிகாரிகளிடம் மட்டும் இருப்பதல்ல, மாறாக அது ஒரு தேசியப் பொறுப்பு என்பதை ஈராக் அரசு இப்போது நிரூபிக்க வேண்டும்.
ஐஎஸ் அமைப்பு மேலும் ஒரு சவாலை முன்வைக்கிறது. சில பகுதிகளில் அதன் தோல்வி, பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பில் உள்ள பலவீனங்களைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் திறன் கொண்ட மறைமுக வலையமைப்புகளை விட்டுச் சென்றுள்ளது. அமெரிக்க ராணுவம், ஈராக் அரசுக்கு உளவு மற்றும் வான்வழி கண்காணிப்பை வழங்கி வந்தன. அந்த வசதியை தக்க வைப்பது ஈராக் அரசுக்கு தற்போது ஒரு மிகப் பெரிய சவால் தான். மேலும், புதிய கிளர்ச்சியாளர்களின் எழுச்சி தவிர்க்க முடியாதது அல்ல. அதனையும் கவனத்தில் கொண்டு ஈராக் அரசு வரும் காலத்தில் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும்.
அமெரிக்க ராணுவம் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டதில் சில பொருளாதார சவால்களும் உள்ளன. ஈராக்கின் எண்ணெய் வருவாய், நியூயார்க்கின் ரிசர்வ் வங்கி மூலமாகவே தொடர்ந்து கையாளப்படுகிறது என்று ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனம் கூறுகிறது. ஈராக் அரசின் வருவாயில் சுமார் 90 சதவீதத்தை எண்ணெய் வர்த்தகமே வழங்கி வருவதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது, அமெரிக்க படைகள் ஈராக்கில் இருந்து வெளியேறிய பிறகும் வாஷிங்டனுக்கு குறிப்பிடத்தக்க வருவாயை தொடர்ந்து அளிக்கிறது. இது டாலருக்கான முக்கியத்துவத்தை காட்டுகிறது. இதன் விளைவாக, ஈராக் அரசு ஒரு மிகப் பெரிய சவாலை எதிர் கொள்ள வேண்டியதிருக்கும்.
ஈரானும் அதன் கூட்டாளிகளும் அமெரிக்க ராணுவம் வெளியேறியதை மிகப் பெரிய வெற்றியாக சித்தரிக்கின்றன. அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் ஆகிய நாடுகள் சம்பந்தப்பட்ட போர்களுக்கு மத்தியில் இந்த வெளியேற்றம் அரங்கேறியுள்ளது. ஈராக்கிய தலைவர்களுக்கு இன்னும் பல சோதனைகள் உள்ளன. மேலும் ஈரானின் செல்வாக்கு ஈராக்கிற்கு மிகப் பெரிய அச்சுறுத்தலாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. இதனையெல்லாம் ஈராக் சமாளித்து மீளுமா? என்பது அடுத்து வரும் காலங்களில் தெரிந்துவிடும்.
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ஈராக்கில் இருந்து அமெரிக்க படைகள் வெளியேறிய சம்பவம் இந்தியாவுக்கும் மிக முக்கியமானது தான். காரணம் ஈராக், இந்திய தொழிலாளர்கள் மற்றும் யாத்ரீகர்களுக்கான ஒரு முக்கிய இடமாக இருக்கிறது. மேலும், இரு நாடுகளுக்கும் இடையே கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகம் சிறப்பான முறையில் நடந்து வருகிறது. இதற்காக, ஈராக் ஆட்சியாளர்களை ஆதரித்து, தொடர்ந்து நட்புறவில் இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இந்தியாவுக்கு உள்ளது. உள்ளூர் ஆயுதக் குழுக்களின் ஆதிக்கம் மிகுந்த களத்தை விட, தனது சொந்த முடிவுகளை எடுப்பதற்கான அதிக சுதந்திரம் கொண்ட நாடாக ஈராக் இருப்பதே, இந்தியாவுக்கு சாதகம்.
(கட்டுரையாளர், புதுடெல்லியில் உள்ள ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியாவின் மேற்கு ஆசிய ஆய்வுகள் மையத்தில் பேராசிரியராக உள்ளார்)
(பொறுப்புத்துறப்பு: இதில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவை கட்டுரையாளரின் கருத்துக்கள். இவை ஈடிவி பாரத் நிறுவனத்தின் கருத்தை பிரதிபலிக்கவில்லை)