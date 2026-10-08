இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு: கனடா எழுத்தாளர் ஆன் கார்சனுக்கு அறிவிப்பு
நோபல் பரிசு பெறுவோருக்கு தங்கப் பதக்கம், சான்றிதழுடன் ரூ.10.41 கோடி பரிசுத் தொகை வழங்கப்படும். நோபல் பரிசு வழங்கும் விழா, ஆல்பிரட் நோபல் நினைவு நாளான டிசம்பர் 10-ஆம் தேதி வழங்கப்படும்.
Published : October 8, 2026 at 5:18 PM IST
ஸ்டாக்ஹோம்: 2026 ஆம் ஆண்டின் இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு, கனட எழுத்தாளர் ஆன் கார்சனுக்கு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உலகின் மிக உயரிய விருதாக கருதப்படுகிற நோபல் பரிசு, மருத்துவம், இயற்பியல், வேதியியல், இலக்கியம், அமைதி மற்றும் பொருளாதாரம் ஆகிய 6 துறைகளில் சிறப்பாக பங்காற்றியவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
ஆல்பர்ட் நோபலின் நினைவாக 1901 ஆம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்படும் உயரிய விருதான நோபல் பரிசானது முன் கூட்டியே அக்டோபர் மாதத்தில் அறிவிக்கப்படும். அதன்படி, அக்டோபர் 5 ஆம் தேதி முதல், ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு துறையிலும் நோபல் பரிசு பெறுவோரின் பெயர்கள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
அக்டோபர் 5 ஆம் தேதி, மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு கார்ல் டெய்சோர்த், பீட்டர் ஹெகிமான் மற்றும் ஜார்ஜ் நகேல் ஆகியோர் மருத்துவத்துறையில் நோபல் பரிசு பெறுகின்றனர்.
BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson, “for her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature.” https://t.co/YRvlRghlGG— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026
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அக்டோபர் 6 ம் தேதி, இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசானது பெல்ஜியத்தை சேர்ந்த பேராசிரியர் பிரான்சிஸ் லூயிஸ் ஹால்சென்னுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது.
அதைத் தொடர்ந்து, வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு நேற்று (அக்.7) அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த பரிசை பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த ஹென்றி காகன், ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்த கென்சோ சோய் ஆகியோர் பெறுகின்றனர்.
இந்நிலையில், இலக்கியத் துறைக்கான நோபல் பரிசு இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டின் இலக்கியத் துறைக்கான நோபல் பரிசை கனடா எழுத்தாளர் ஆன் கார்சன் பெறுகிறார். இவரது துணிச்சலான மற்றும் புதுமையான படைப்புகளுக்காக இந்த விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கனடாவின் டொராண்டோவில் பிறந்த இவர், 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக செவ்வியல் துறை பேராசிரியராகவும், மொழிபெயர்ப்பாளராகவும் பணியாற்றி சர்வதேச இலக்கியத்திற்குப் பங்காற்றி வருகிறார்.
பண்டைய கிரேக்க இலக்கியம், தொன்மக் கதைகள் மற்றும் செம்மொழி பாரம்பரியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு, அவற்றுடன் ஒரு விளையாட்டுத்தனமான உரையாடல் பாணியை இவர் தனது இலக்கியங்களில் கையாண்டுள்ளார்.
பாரம்பரியக் கதைகளை இன்றைய காலத்திற்கு ஏற்ப மாற்றி, சமகால நவீன இலக்கியத்தில் முற்றிலும் புதிய வடிவங்களையும் எல்லைகளையும் இவர் உருவாக்கி சாதனை படைத்துள்ளார்.
76 வயதாகும் ஆன் கார்சன், கவிதை, புனைகதை, கட்டுரைகள் மற்றும் ஆய்வுகள் ஆகியவற்றிற்கு இடையே உள்ள எல்லைகளைத் தகர்த்து தனித்துவமான கலப்பு பாணியில் எழுதியுள்ளார்.
இவரது புகழ்பெற்ற கவிதை நாவலான ‘ஆட்டோபயாகிராபி ஆஃப் ரெட்’ (Autobiography of Red - 1998) மற்றும் ‘தி பியூட்டி ஆஃப் தி ஹஸ்பண்ட்’ (The Beauty of the Husband) போன்ற படைப்புகள் சர்வதேச அளவில் பெரிதும் பாராட்டப்பட்டவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடுத்து துறைகளுக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்படும் தேதி, நேரம் விவரம்
அமைதி - அக்டோபர் 9 - மதியம் 2.30 மணி
பொருளாதாரம் - அக்டோபர் 12 - மதியம் 3.15 மணி
நோபல் பரிசு பெறுவோருக்கு தங்கப் பதக்கம், சான்றிதழுடன் ரூ.10.41 கோடி பரிசுத் தொகை வழங்கப்படும். நோபல் பரிசு வழங்கும் விழா, ஆல்பிரட் நோபல் நினைவு நாளான டிசம்பர் 10-ஆம் தேதி நடைபெறும்.