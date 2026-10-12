பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு- அமெரிக்க பேராசிரியர்கள் இருவருக்கு அறிவிப்பு
நோபல் பரிசு பெறுவோருக்கு தங்கப் பதக்கம், சான்றிதழுடன் ரூ.10.41 கோடி பரிசுத் தொகை வழங்கப்படும். நோபல் பரிசு வழங்கும் விழா, ஆல்பிரட் நோபல் நினைவு நாளான டிசம்பர் 10-ஆம் தேதி வழங்கப்படும்.
Published : October 12, 2026 at 3:34 PM IST
ஸ்டாக்ஹோம்: 2026-ஆம் ஆண்டின் பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு, அமெரிக்காவை சேர்ந்த ராபர்ட் இ.ஹால் மற்றும் மைக்கேல் வுட்ஃபோர்டு ஆகிய இரு பேராசிரியர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பேரியல் பொருளாதார நிலைப்படுத்தலின் நுண்பொருளாதார அடித்தளங்களுக்காக அவர்களுக்கு இந்த பரிசு வழங்கப்படுகிறது. இது குறித்து, நோபல் பரிசு குழு வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான ஆல்ஃபிரட் நோபலின் நினைவாக வழங்கப்படும் ஸ்வெரிக்ஸ் ரிக்ஸ்பேங்க் நோபல் பரிசை, ராபர்ட் இ. ஹால் மற்றும் மைக்கேல் வுட்ஃபோர்டு ஆகியோருக்கு வழங்க ராயல் ஸ்வீடிஷ் அறிவியல் அகாடமி முடிவு செய்துள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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உலகின் மிக உயரிய விருதாக கருதப்படுகிற நோபல் பரிசு, மருத்துவம், இயற்பியல், வேதியியல், இலக்கியம், அமைதி மற்றும் பொருளாதாரம் ஆகிய 6 துறைகளில் சிறப்பாக பங்காற்றியவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
ஆல்பர்ட் நோபலின் நினைவாக 1901 ஆம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்படும் உயரிய விருதான நோபல் பரிசானது முன் கூட்டியே அக்டோபர் மாதத்தில் அறிவிக்கப்படும். அதன்படி, அக்டோபர் 5-ஆம் தேதி முதல், ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு துறையிலும் நோபல் பரிசு பெறுவோரின் பெயர்கள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
அக்டோபர் 5-ஆம் தேதி, மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு கார்ல் டெய்சோர்த், பீட்டர் ஹெகிமான், ஜார்ஜ் நகேல் ஆகியோர் மருத்துவத் துறையில் நோபல் பரிசு பெறுகின்றனர்.
அக்டோபர் 6 ம் தேதி, இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசானது பெல்ஜியத்தை சேர்ந்த பேராசிரியர் பிரான்சிஸ் லூயிஸ் ஹால்சென்னுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது.
அதைத் தொடர்ந்து, அக்டோபர் 7-ஆம் தேதி வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த பரிசை பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த ஹென்றி காகன், ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்த கென்சோ சோய் ஆகியோர் பெறுகின்றனர்.
2026-ஆம் ஆண்டின் இலக்கியத் துறைக்கான நோபல் பரிசு கனடா எழுத்தாளர் ஆன் கார்சனுக்கு கடந்த 8-ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. ஆன் கார்சனின் துணிச்சலான மற்றும் புதுமையான படைப்புகளுக்காக இந்த விருது அவருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதைத் தொடர்ந்து, 2026ஆம் ஆண்டின் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு, தென்னாப்பிரிக்காவை சேர்ந்த புகழ் பெற்ற தமிழ் வம்சாவளி மனித உரிமைப் போராளியும், சர்வதேச நீதியரசருமான நவநீதம் 'நவி' பிள்ளைக்கு கடந்த 9-ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், 2026-ஆம் ஆண்டின் பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு, அமெரிக்காவை சேர்ந்த ராபர்ட் இ.ஹால் மற்றும் மைக்கேல் வுட்ஃபோர்டு ஆகிய இரு பேராசிரியர்களுக்கு இன்று (அக்.12) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பேராசிரியர் ராபர்ட் இ.ஹால், ஸ்டான்ட்ஃபோர்டு பல்கலைக்கழகத்திலும், பேராசிரியர் மைக்கேல் வுட்ஃபோர்டு, கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்திலும் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
இந்த இரு பொருளாதார வல்லுநர்களும், பயனுள்ள பொருளாதார நிலைப்படுத்தல் கொள்கைகளை வடிவமைக்கும் திறனை மேம்படுத்தும் வகையிலான புதிய பேரியல் பொருளாதார மாதிரிகளை உருவாக்கினர். பொருளாதாரத்தின் ஏற்ற இறக்கங்களின் தாக்கத்தைக் குறைப்பதற்காக, நிதியியல் மற்றும் பணவியல் நடவடிக்கைகளை கொள்கை வகுப்பாளர்கள் எப்போது சரியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு இந்த மாதிரிகள் உதவக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.