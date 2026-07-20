ETV Bharat / international

பிரிட்டனின் புதிய பிரதமராக ஆன்டி பர்ன்ஹாம் பதவியேற்பு

ஆன்டி பர்ன்ஹாமை இன்று பக்கிங்காம் அரண்மனைக்கு நேரில் அழைத்த மன்னர் மூன்றாம் சார்லஸ், அவரை பிரிட்டன் பிரதமராக பதவியேற்குமாறு அழைப்பு விடுத்தார்.

பிரிட்டன் புதிய பிரதமர் ஆன்டி பர்ன்ஹாம்
பிரிட்டன் புதிய பிரதமர் ஆன்டி பர்ன்ஹாம் (AP)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 20, 2026 at 7:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

லண்டன்: பிரிட்டனின் புதிய பிரதமராக தொழிலாளர் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஆன்டி பர்ன்ஹாம் இன்று (ஜூலை 20) பதவியேற்றார். 2016-ம் ஆண்டுக்கு பின், 10 ஆண்டுகளில் பிரிட்டனின் 7-வது பிரதமராக ஆன்டி பர்ன்ஹாம் பதவியேற்றுள்ளார்.

ஐரோப்பிய நாடான பிரிட்டனில், கடந்த மே மாதம் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் ஆளும் தொழிலாளர் கட்சி பெரும் தோல்வியை தழுவியது.

இந்த படுதோல்விக்கு அக்கட்சியின் தலைவரும், அப்போதைய பிரிட்டன் பிரதமராகவும் இருந்த கெய்ன் ஸ்டார்மரே காரணம் என நிர்வாகிகள் குற்றம்சாட்டினர்.

பின்னர் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற இடைத்தேர்தலில், தொழிலாளர் கட்சியின் மூத்த தலைவரான ஆன்டி பர்ன்ஹாம் போட்டியிட்டு மிகப்பெரிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

இதன் தொடர்ச்சியாக, ஆன்டி பர்ன்ஹானின் செல்வாக்கு, தொழிலாளர் கட்சியில் கணிசமாக உயர தொடங்கியது. மேலும், கட்சித் தலைவர் பதவிக்கு ஆன்டி பர்ன்ஹாம் வர வேண்டும் என பெரும்பாலான நிர்வாகிகள் குரல் கொடுக்க தொடங்கினர்.

இதையும் படிங்க: முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பகிரங்க மிரட்டல்: திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் கைது - பதற்றத்தில் தூத்துக்குடி

தனக்கு அதிக அளவில் எதிர்ப்பு இருப்பதை உணர்ந்த ஸ்டார்மர், கட்சி தலைவர் பதவியில் இருந்தும், பிரதமர் பதவியில் இருந்தும் கடந்த மாதம் ராஜினாமா செய்தார்.

பின்னர், தொழிலாளர் கட்சி தலைவராக ஆன்டி பர்ன்ஹாம் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டார். அவருக்கு தொழிலாளர் கட்சியை சேர்ந்த பெரும்பாலான எம்.பி.க்கள் ஆதரவாக வாக்களித்தனர். ஆளுங்கட்சியின் தலைவராக யார் இருக்கிறாரோ, அவரே பிரதமராக பதவியேற்க வேண்டும் என்பது பிரிட்டன் அரசின் விதி.

அதன்படி, ஆன்டி பர்ன்ஹாமை இன்று பக்கிங்காம் அரண்மனைக்கு நேரில் அழைத்த மன்னர் மூன்றாம் சார்லஸ், அவரை பிரிட்டன் பிரதமராக பதவியேற்குமாறு அழைப்பு விடுத்தார். இதையடுத்து, பிரிட்டன் பிரதமராக ஆன்டி ப்ரன்ஹாம் பதவியேற்றார்.

கெய்ன் ஸ்டார்மருக்கு முடிவுரை எழுதிய எப்ஸ்டீன்

தனது ஆட்சிக்காலத்தில் ஸ்டார்மர் முன்னெடுத்த பல அரசியல் முடிவுகளும், கொள்கைளும் அவருக்கு எதிராக கடும் விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தின.

ஆனால், எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, அமெரிக்காவுக்கான பிரிட்டன் தூதராக பீட்டர் மேன்டல்சன் என்பவரை ஸ்டார்மர் நியமித்ததே அவருக்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவாக மாறியது.

ஏனெனில், மறைந்த பாலியல் குற்றவாளி எப்ஸ்டீனுக்கு நெருக்கமான நபர் பீட்டர் மேண்டல்சன் ஆவார். கடும் எதிர்ப்பை அடுத்து, பிரிட்டன் தூதர் பதவியில் இருந்து பீட்டர் மேன்சல்சன் கடந்த ஆண்டு நீக்கப்பட்டார்.

TAGGED:

பிரிட்டன் பிரதமர்
BRITISH PM
KEIN STARMER
ஆன்டி பர்ன்ஹாம்
ANDY BURNHAM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.