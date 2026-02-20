ETV Bharat / international

உலக நாடுகள் மீதான ட்ரம்ப் அரசின் கூடுதல் வரி விதிப்புக்கு தடை- அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி

உலக நாடுகள் மீது கூடுதல் இறக்குமதி வரியை விதித்த அமெரிக்காவின் முதல் அதிபர் டிரம்ப் தான் என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் குற்றம்சாட்டப்பட்டது.

அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (AP)
February 20, 2026

வாஷிங்டன்: சீனா உள்ளிட்ட உலக நாடுகள் மீது ட்ரம்ப் தலைமையிலான அரசு விதித்திருந்த கூடுதல் வரிகளுக்கு தடைவிதித்து அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் இன்று அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது. அத்துடன் அதிபரின் இந்த செயலை சட்டவிரோதம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ள நீதிமன்றம், அவசரநிலை சட்டத்தை பயன்படுத்தி அதிபர் டிரம்ப் தன்னிச்சையாக வரிகளை விதிக்க முடியாது எனவும் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.

அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி ஜான் ராபர்ஸ் தலைமையிலான அமர்வின் இந்த உத்தரவு, அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் பொருளாதார கொள்கைக்கு பெரும் பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது.

அமெரிக்க அதிபராக டொனால்ட் டிரம்ப் இரண்டாவது முறையாக பொறுப்பேற்றபின், கடந்த ஆண்டு ஏப்ரலில் நாட்டில் அவசரநிலையை அவர் அறிவித்தார். நாட்டில் நிலவும் பொருளாதார பற்றாகுறைக்கு தீர்வு காணும் நோக்கில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அறிவித்தார். இதன் எதிரொலியாக சீனா, கனடா, மெக்சிகோ உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து அமெரிககாவுக்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் பல்வேறு பொருள்களுக்கு கூடுதல் வரிகள் விதிக்கப்படுவதாக டிரம்ப் அதிரடியாக அறிவித்தார்.

டிரம்பின் இந்த முடிவை எதிர்த்து அமெரிக்காவின் பல்வேறு மாகாணங்கள் மற்றும் சிறுதொழில் முனைவோர் சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தனித்தனியாக வழக்குகள் தொடரப்பட்டன.

இந்த வழக்கு விசாரணையின்போது, "நாட்டின் அவசரநிலை காலங்களில் இறக்குமதி வர்த்தகத்தை முறைப்படுத்தவும், வரி விகிதங்களை மாற்றி அமைக்கவும் 1977 சிறப்புச் சட்டம் அதிபருக்கு அதிகாரம் அளித்துள்ளது" என்று டிரம்ப் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.

ஆனால், "அவசரகால சிறப்புச் சட்டத்தின் கீழ், உலக நாடுகள் மீது எவ்வளவு வரி விதிக்கலாம் என்று குறிப்பிடப்படவில்லை" என மனுதாரர்கள் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது. அத்துடன், "அமெரிக்காவின் பிற அதிபர்கள் உலக நாடுகள் மீது பல்வேறு தருணங்களில் பொருளாதார தடை விதித்துள்ளனர். ஆனால், இந்தச் சட்டத்தை பயன்படுத்தி பல்வேறு நாடுகள் மீது கூடுதல் இறக்குமதி வரியை விதித்த முதல் அதிபர் டிரம்ப் தான்" என்றும் அவர்கள் வாதிட்டனர்.

இருதரப்பு வாதங்களை கேட்ட உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி ஜான் ராபர்ஸ் தலைமையிலான அமர்வு, சீனா உள்ளிட்ட உலக நாடுகள் மீது ட்ரம்ப் தலைமையிலான அரசு விதித்திருந்த கூடுதல் வரிகளுக்கு தடைவிதித்து இன்று அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது. அத்துடன் அதிபரின் இந்த செயலை சட்டவிரோதம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ள நீதிமன்றம், அவசரநிலை சட்டத்தை பயன்படுத்தி அதிபர் டிரம்ப் தன்னிச்சையாக வரிகளை விதிக்க முடியாது எனவும் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.

