ஈரானில் கொல்லப்பட்ட பள்ளிக் குழந்தைகள்: ‘உளவுத்துறையின் தவறு’ என ஒப்புக் கொண்ட அமெரிக்கா
பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகள் மீது தாக்குதல் நடத்துவது போர் விதிகளின்படி தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : March 12, 2026 at 1:03 PM IST
வாஷிங்டன்: ஈரானில் மினாப் பள்ளி மீது தாக்குதல் நடத்தி 165-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டது ‘தங்கள் உளவுத்துறையின் தோல்வி’ என அமெரிக்கா ஒப்புக் கொண்டுள்ளது.
பிப்ரவரி 28, ஈரான் மீது அமெரிக்க-இஸ்ரேல் படைகள் போர் தொடுத்த நிலையில், அந்நாட்டில் செயல்பட்டு வந்த ஒரு குழந்தைகள் பள்ளியை அமெரிக்க ஏவுகணைகள் தாக்கி அழித்தன. இதில் மினாப் பள்ளியில் பயின்று வந்த சுமார் 165-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் கொடூரமான மரணத்தைத் தழுவினர்.
அமெரிக்காவின் இந்த இரக்கமற்ற செயலுக்கு சீனா, ரஷ்யா, இங்கிலாந்து போன்ற உலக நாடுகள் சில கடும் கண்டனங்களை பதிவு செய்தன. இந்நிலையில், உலக அரங்கை அதிர வைத்த இந்த வெறியாட்டம், உளவுத்துறை தோல்வியால் நிகழ்ந்தது என அமெரிக்கா ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.
முதலில், தாங்கள் வேண்டுமென்றே இதை செய்யவில்லை எனவும், தவறுதலாக பள்ளியின் மீது குண்டுகள் விழுந்தன எனவும் அமெரிக்க அரசு சப்பைக் கட்டு கட்டி வந்த நிலையில், இந்தத் தாக்குதலுக்கு ‘பழைய உளவுத் தகவல்கள்’ தான் காரணம் என்று தற்போது தெரிவித்துள்ளது.
இந்த தாக்குதல் தொடர்பாக அமெரிக்கா ராணுவ தலைமையகமான ‘பென்டகன்’ நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில், “அமெரிக்க பாதுகாப்பு புலனாய்வு முகமை வழங்கிய வரைபட குறியீடுகளை வைத்து ராணுவம் இந்த தாக்குதலை நடத்தியுள்ளது. 2017 வரை அந்த பள்ளிக் கட்டடம் ஈரான் ராணுவ தளத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது.
ஆனால், அதன் பிறகு அது பிரிக்கப்பட்டு பள்ளியாக மாற்றப்பட்டது. இந்த மாற்றத்தை அமெரிக்க உளவுத்துறை கவனிக்கத் தவறிவிட்டது” என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த தாக்குதல் நடந்த சனிக்கிழமை (பிப்ரவரி 28) ஈரான் பள்ளிகளின் வேலை நாளாகும். இந்த சூழலில், அமெரிக்காவின் இந்த மெத்தனப்போக்கு தாக்குதல் விவகாரம் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் மத்தியில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விண்ணில் இருந்து பார்க்கும் போதே அது ஒரு பள்ளியின் கட்டடம் என வண்ண சுவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் எனவும், இணைய வரைபடங்களில் அது ஒரு பள்ளி என தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது என்றும் அவர்கள் வாதிட்டு வருகின்றனர். இவ்வளவு எளிதான தரவுகள் இருந்தும், மோசமாக தாக்குதல் நடத்தி குழந்தைகளை கொலை செய்து விட்டு, அலட்சியமாக ‘பழைய உளவுத்தகவல்களால் தாக்குதல் தவறாக நடத்தப்பட்டது’ என்று கூறுவதாக என்று கேள்விகள் முன்வைக்கப்படுகிறது.
போர் குற்றம்?
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் முதலில் இதற்கு ஈரான் தான் காரணம் என்று பழி சுமத்தினார். ஆனால், தற்போது அமெரிக்காவே காரணம் என்பதற்கான ஆதாரங்கள் (டோமாஹாக் ஏவுகணை பாகங்கள்) கிடைத்துள்ளன.
சர்வதேசப் போர் விதிமுறைகளின்படி, பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகள் மீது தாக்குதல் நடத்துவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. ராணுவத் தளத்திற்கு அருகில் பள்ளி இருந்தாலும், அதைத் தாக்குவது சட்டப்படி குற்றமாகும்.
இந்த நிலையில், அமெரிக்க ராணுவ ஈரான் பள்ளி மீது தாக்குதல் நடத்தி 165-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளை கொன்று குவித்தது மிகப்பெரியத் தவறு என அமெரிக்கர்களே போராட்டத்தில் குதித்துள்ளனர்.
குழந்தைகள் மரணத்திற்கு பிறகு வெளியான அவர்களின் இறுதிச்சடங்கு காணொளிகள், இணைய உலகை உலுக்கியது நினைவுக்கூரத்தக்கது.