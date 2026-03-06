ஈரானில் அமெரிக்காவால் கொல்லப்பட்ட 180 குழந்தைகள்: வேதனையோடு அறிக்கை வெளியிட்ட யுனிசெப்
ஈரானில் குறைந்தது 20 பள்ளிகள் மற்றும் 10 மருத்துவமனைகள் சேதமடைந்துள்ளதாக யுனிசெப் தெரிவித்துள்ளது.
அம்மான் (ஜோர்டன்): ஈரானில் அமெரிக்க்-இஸ்ரேல் கூட்டுப்படைகள் பள்ளி மீது தாக்குதல் நடத்தி, சுமார் 180 குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டதற்கு யுனிசெப் வேதனை தெரிவித்துள்ளது.
பிப்ரவரி 28 அன்று ஈரான் மீது எந்த முன்னறிவிப்பும் இன்றி அமெரிக்கா-இஸ்ரேல் இணைந்து தாக்குதல் நடத்தின. இதில், ஈரானின் உச்ச தலைவர் காமேனி கொல்லப்பட்டார். அவரை குறி வைத்து தாக்குதல் நடத்தியதாகக் கூறிய அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் ராக்கெட் குண்டுகள், பெண்கள் தொடக்கப் பள்ளியையும் குறி வைத்து அழித்தது.
வெளியே நடப்பது தெரியாமல், பள்ளியில் பாடம் படித்து வந்த 7 முதல் 12 வயதுடைய சிறுமிகளும், பெண் குழந்தைகளும் என சுமார் 168 பேர் கொடூர தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டனர். இதற்கு, ரஷ்யா, சீனா போன்ற உலக நாடுகள் கண்டனங்கள் தெரிவித்திருந்த நிலையில், இந்தியா ‘மெளனம்’ சாதித்து வருகிறது. இந்த நெருக்கடியான சூழலில், குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டதற்கு 5 நாள்களுக்குப் பிறகு யுனிசெப் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளது.
யுனிசெப் அறிக்கை
யுனிசெப் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “ஈரானில் நடந்து வரும் ராணுவ நடவடிக்கைகளால் குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கவலை அளிக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 180 குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டுள்ளதாகவும், பலர் காயமடைந்துள்ளதாகவும் அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.
பிப்ரவரி 28 அன்று தெற்கு ஈரானின் மினாப்பில் உள்ள ஷஜாரே தாயேபா பெண்கள் தொடக்கப்பள்ளியில் வகுப்புகள் நடந்து கொண்டிருந்த போது, பள்ளியின் மீது ஏவப்பட்ட ராக்கெட் குண்டுகளால் கொல்லப்பட்டவர்களில் 168 சிறுமிகளும் அடங்குவர்.
கொல்லப்பட்டவர்களில் பெரும்பாலோர் 7 முதல் 12 வயதுக்குட்பட்ட பள்ளி மாணவிகள் என்று கூறப்படுகிறது. கூடுதலாக, ஈரான் முழுவதும் ஐந்து வெவ்வேறு இடங்களில் உள்ள பிற பள்ளிகளில் 12 குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டனர்.
குழந்தைகளின் எதிர்காலம்
இந்த குழந்தைகளின் உயிரிழப்புகள் போரின் கொடூரத்தையும், குழந்தைகளுக்கு எதிராக நிகழ்த்தப்படும் வன்முறையையும் நினைவூட்டுகின்றன. இது ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் தலைமுறை கடந்து பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது.
சர்வதேச மனிதாபிமான சட்டத்தின் கீழ் குழந்தைகளும், பள்ளிகளும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். மேலும், அவை பாதுகாப்பான புகலிடங்களாக குழந்தைகளுக்கு எப்போதும் இருக்க வேண்டும்.
ஈரானில் குறைந்தது 20 பள்ளிகள் மற்றும் 10 மருத்துவமனைகள் சேதமடைந்துள்ளன. குழந்தைகளுக்கான அடிப்படை சுகாதாரத் தேவைகளைப் பெறுவதில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.
சர்வதேச சட்டத்தின் கீழ், தங்கள் கடமைகளை நிலை நிறுத்தி பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யுமாறு, அனைத்து தரப்பினரையும் யுனிசெப் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. யுனிசெப் தொடர்ந்து நிலைமையை உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறது. மேலும், பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கு உதவுவதற்கு யுனிசெப் தயாராக உள்ளது” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இஸ்ரேல்-ஈரான் போரின் நிலை
ஈரான் மீது இஸ்ரேல்-அமெரிக்கப் படைகள் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருவதன் விளைவாக இதுவரை 1,230-க்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என அல் ஜசீரா செய்தி வெளியிட்டிருக்கிறது.
அதே போல ஈரான் நடத்திய பதில் தாக்குதலில், சுமார் 12 இஸ்ரேலிய பொதுமக்களும், 6 அமெரிக்க ராணுவ வீரர்களும், குவைத், ஓமன் போன்ற அரபு நாடுகளில் இருந்து சுமார் 10 பேரும் கொல்லப்பட்டுள்ளதாக ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்திருக்கிறது.