ETV Bharat / international

அமெரிக்காவின் ராஜதந்திரம்! எண்ணெய் கொள்கையில் மாற்றம் செய்து முதலீடுகளை ஈர்க்க டெல்சி திட்டம்!

‘ராஜதந்திரத்திற்கு நாம் பயப்பட வேண்டாம்’ என்று கூறிய வெனிசுலா இடைக்கால அதிபர், வெறுப்பு இல்லாத அரசியலை முன்னெடுக்க திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறியுள்ளார்.

வெனிசுலாவின் இடைக்கால அதிபர் டெல்சி ரோட்ரிக்ஸ் நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றினார்.
வெனிசுலாவின் இடைக்கால அதிபர் டெல்சி ரோட்ரிக்ஸ் நாடாளுமன்றத்தில் உரை (AP Photo/Ariana Cubillos)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 16, 2026 at 11:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கராகஸ்: அரசுக்குச் சொந்தமான எண்ணெய் துறையில், வெளிநாட்டு முதலீடுகளை அனுமதிக்க வேண்டும் என வெனிசுலாவின் இடைக்கால அதிபர் டெல்சி ரோட்ரிக்ஸ் பேசியுள்ளார்.

வெனிசுலாவின் எண்ணெய் ஏற்றுமதி வருவாயைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதாக அமெரிக்கா அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து, அதன் கொள்கையில் மாற்றத்தை கொண்டு வர விரும்புவதாக டெல்சி தெரிவித்துள்ளார். வெனிசுலா ஒரு புதிய கொள்கையை உருவாக்கி வருவதாகவும், நாட்டின் எரிசக்திப் பொருட்களை, உலக சந்தைகளில் சுதந்திரமாக விற்க விரும்புவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

எரிசக்தித் துறையில் மாற்றம்

வெனிசுலா முன்னாள் அதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோவை அமெரிக்கா கைது செய்து பதவியிலிருந்து நீக்கிய இரண்டு வாரங்களுக்குள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் வெளிநாட்டுத் தூதர்களுக்கு மத்தியில் டெல்சி இந்த உரையை நிகழ்த்தியுள்ளார். இது வெனிசுலாவின் அரசியல் களத்தில் ஒரு வியத்தகு விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாடாளுமன்றத்தில் தனது இருக்கைக்கு அருகே வெனிசுலா முன்னாள் அதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோ மற்றும் அவரது மனைவியின் புகைப்படத்தை இடைக்கால அதிபர் டெல்சி ரோட்ரிக்ஸ் நிறுவியுள்ளார்.
நாடாளுமன்றத்தில் தனது இருக்கைக்கு அருகே வெனிசுலா முன்னாள் அதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோ மற்றும் அவரது மனைவியின் புகைப்படத்தை இடைக்கால அதிபர் டெல்சி ரோட்ரிக்ஸ் நிறுவியுள்ளார். (AP Photo/Ariana Cubillos)

டெல்சியின் உரையில், வெனிசுலாவின் பெரிய எண்ணெய் இருப்புக்களை சர்வதேச நிறுவனங்கள் இலகுவாக அணுக, எரிசக்தித் துறையில் பல சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வர இருப்பதாகவும், அதனை நாடாளுமன்றம் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார். மேலும், வெனிசுலா மாற்றத்திற்குத் தயாராக உள்ளது என்பதை வெளிநாட்டில் உள்ள முதலீட்டாளர்களுக்குத் தெரிவிக்குமாறு, அவர் தூதர்களைக் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

முன்னதாக, வெனிசுலாவின் எண்ணெய் ஏற்றுமதி வருவாய் அரசியல் உயரடுக்கினருக்கு அல்லாமல், அந்நாட்டு மக்களுக்கு சென்றடைவதை உறுதி செய்யும் வகையில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று டிரம்ப் நிர்வாகம் கூறியிருந்தது. தற்போது, அதற்கு இணக்கமாக புதிய நிலைபாட்டை டெல்சி எடுத்துள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

வெனிசுலா நாட்டின் அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய்யுமாறு அவரது உறவினர்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.
வெனிசுலா நாட்டின் அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய்யுமாறு அவரது உறவினர்கள் போராட்டம் (AP Photo/Matias Delacroix)

அமெரிக்காவின் ராஜதந்திரம்

டெல்சி முன் வைத்துள்ள புதிய கொள்கையின்படி, எண்ணெய் விற்பனையில் இருந்து கிடைக்கும் வருவாய் நாட்டின் இரண்டு நிதிகளுக்கு திருப்பி விடப்படும் என்றும், ஒன்று சுகாதாரத்திற்காகவும், மற்றொன்று பொது உள்கட்டமைப்பை கட்டியெழுப்புவதற்காகவும் பயன்படுத்தப்படும் என்று அவர் தனது உரையில் குறிப்பிட்டு பேசியுள்ளார்.

டெல்சியின் நடத்திய 44 நிமிட உரை, கடந்த கால வெனிசுலா தலைவர்களின் அமெரிக்க எதிர்ப்பு உரைகளிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருந்தது. ‘ராஜதந்திரத்திற்கு நாம் பயப்பட வேண்டாம்’ என்று கூறிய அவர், வெறுப்பு இல்லாத அரசியலை முன்னெடுப்போம் என்று வலியுறுத்தினார்.

மதுரோவின் ஆட்சியில் அரசியல் கைதிகளாக சிறைப்படுத்தப்பட்டிருப்வர்களை, மனித உரிமை அமைப்புகள் குறிப்பிட்டிருக்கும் எண்ணிக்கையில் தனது அரசாங்கம் தொடர்ந்து விடுவிக்கும் என்றும் அவர் உறுதி அளித்துள்ளார்.

அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வென்ற வெனிசுலாவின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மரியா கொரினா மச்சாடோ அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பை சந்திக்க வாஷிங்டன் சென்றார்.
அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வென்ற வெனிசுலாவின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மரியா கொரினா மச்சாடோ அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பை சந்திக்க வாஷிங்டன் சென்றார். (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

மரியா-டிரம்ப் சந்திப்பு

நேற்று, வெனிசுலா இடைகால அதிபர் டெல்சி இந்த உரையை நிகழ்த்தும் நேரத்தில், கடந்தாண்டு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வென்ற அந்நாட்டின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மரியா கொரினா மச்சாடோ, வாஷிங்டனில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டிருந்தது உலக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

பொதுவாக அரசியல்ரீதியிலான பேச்சுவார்த்தைகளில் மரியானாவை தவிர்த்து வந்த அமெரிக்க அரசு, இப்போது அவருக்கு முக்கிய இடம் அளித்துள்ளது. தான் அமெரிக்காவின் ஆதரவைத் தேடியதாகவும், நம்பிக்கையுடன் இருப்பதாகவும் மரியானா தெரிவித்துள்ளார். இதே நேரம் தன் நோபல் பரிசை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் உடன் பகிர்ந்துகொள்வதாக மரியா சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: காஸா அமைதி வாரியத்தை அறிவித்தார் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் - விதிமுறை பின்பற்றுமாறு எச்சரிக்கை

ஆனால், மக்கள் வெனிசுலா அமெரிக்காவின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதாகவும், பாதுகாப்புப் படையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளதால் தாங்கள் பயத்தில் இருப்பதாகவும் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

US PRESIDENT TRUMP
WHY AMERICA EYES ON VENEZUELA
VENEZUELA AFTER MADURO CAPTURE
வெனிசுலா எண்ணெய் துறை
VENEZUELA OIL POLICY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.