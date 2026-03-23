தரையிறங்கும் போது தீயணைப்பு வாகனத்தின் மீது மோதிய விமானம்: 100 பேர் படுகாயம்

தீயணைப்பு படை வாகனத்தின் மீது விமானம் மோதியதில் சுமார் 100 பேர் காயமடைந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

விபத்துக்குள்ளான விமானம் (AP)
Published : March 23, 2026 at 2:58 PM IST

புதுடெல்லி : அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் உள்ள ஒரு விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கிய விமானம் ஒன்று, தீயணைப்பு வாகனத்தின் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விபத்தில் சுமார் 100 பேர் படுகாயம் அடைந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஜாஸ் ஏவியேஷன் மூலம் இயக்கப்படும் ஏர் கனடா எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனத்தின் CRJ-900 விமானம், கனடாவின் மாண்ட்ரியல் இருந்து புறப்பட்டு அமெரிக்காவின் நியூயார்க் லாகார்டியா விமான நிலையத்திற்கு நேற்று (மார்ச் 22) சென்றது. சரியாக இரவு 11.42 மணியளவில் லாகார்டியா விமான நிலையத்தில் தரையிறக்கும்போது, ஓடுபாதையில் நின்றுகொண்டிருந்த தீயணைப்பு வாகனம் மீது விமானம் பயங்கர வேகத்தில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் விமானம் தீப்பிடித்து எரிந்ததாக கூறப்படுகிறது.

ஏர் கனடா எக்ஸ்பிரஸ் அளித்த தகவலின்படி, அந்த விமானத்தில் 72 பயணிகளுடன், 4 ஊழியர்கள் இருந்துள்ளனர். மேலும், தீயணைப்பு வாகனத்திலும் ஊழியர்கள் இருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எதிர்பாராத விதமாக, விமானம் மோதியதில் சுமார் 100-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் காயமடைந்துள்ளதாகவும், சிலர் மிகவும் மோசமான நிலையில் இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. சம்பவ இடத்திற்கு உடனே விரைந்த நியூயார்க் தீயணைப்பு துறை ஊழியர்கள், மீட்புப் பணியை மேற்கொண்டனர். இதுகுறித்து அறிக்கை வெளியிட்ட ஏர் கனடா எக்ஸ்பிரஸ், விமானம் விபத்துக்குள்ளானதை உறுதி செய்ததுடன், அடுத்தக்கட்ட விவரங்கள் விரைவில் வெளியாகும் என குறிப்பிட்டுள்ளது.

விமான நிலையம் மூடல்

இந்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது. விபத்தை அடுத்து, லாகார்டியா விமான நிலையம் தற்காலிமாக மூடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஏற்கனவே விமான நிலையத்தை நோக்கி வந்த விமானங்கள் வேறு நிலையத்திற்கு மாற்றவிடப்பட்டன. மேலும், பல்வேறு விமானங்கள் ரத்தும் செய்யப்பட்டுள்ளன. விமானம் எப்படி விபத்துக்குள்ளானது என்பது குறித்த தகவல் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நியூயார்க்கின் குயின்ஸ் பகுதியின் முக்கிய போக்குவரத்தாக விளங்கும் லாகார்டியா விமான நிலையத்தில் நடைபெற்ற இந்த விபத்து, சர்வதேச அளவில் விமான போக்குவரத்து பாதுகாப்பு குறித்த அச்சத்தை அதிகரித்துள்ளது.

