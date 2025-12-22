ETV Bharat / international

மீண்டும் பற்றி எரியும் வங்கதேசம்: மற்றொரு மாணவர் தலைவர் மீது துப்பாக்கிச் சூடு

வங்கதேச இளைஞர் புரட்சிக்கு வித்திட்ட ஹாடி படுகொலை நடந்த ஒரே வாரத்திற்குள், மற்றொரு மாணவர் தலைவரான மொடாலெப் சிக்தர் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடந்துள்ளது.

ஷரீப் உஸ்மான் ஹாடி இறுதிச்சடங்கில் கூடிய மக்கள் திரள்
ஷரீப் உஸ்மான் ஹாடி இறுதிச்சடங்கில் கூடிய மக்கள் திரள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 22, 2025 at 4:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

டாக்கா: வங்க தேசத்தில் மாணவர் தலைவர் ஷரீப் உஸ்மான் ஹாடி படுகொலையால் அங்கு மிகப்பெரிய கலவரம் ஏற்பட்ட நிலையில், தற்போது மற்றொரு மாணவர் தலைவர் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டுள்ளார். இதனால் அந்நாட்டில் மீண்டும் மிகப்பெரிய போராட்டம் வெடித்துள்ளது.

வங்கதேத்தில் தேசிய குடிமக்கள் கட்சியின் தலைவராக இருப்பவர் முகமது மொடாலெப் சிக்தர் (42). அந்நாட்டு பிரதமராக இருந்த ஷேக் ஹசீனாவுக்கு எதிராக கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற மக்கள் புரட்சிக்கு தலைமை வகித்தவர்களில் முகமது மொடாலெப் சிக்தரும் ஒருவர்.

ஷேக் ஹசீனா ஆட்சி கவிழ்ந்த பிறகு, இந்தியாவுக்கு எதிரான பிரச்சாரத்தில் அவர் ஈடுபட்டு வந்தார். அதாவது, இந்தியாவின் மறைமுக ஆதிக்கத்தில் இருந்து வங்கதேசத்தை மீட்க வேண்டும் என்ற முழக்கத்தை அவர் முன்வைத்து வந்ததாக தெரிகிறது.

தலையில் சுடப்பட்ட மொடாலெப்

இந்நிலையில், குல்னா நகரத்துக்கு கட்சி பணிகளுக்காக மொடாலெப் இன்று வந்திருந்தார். தனது கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய அவர், அங்கிருந்து புறப்படுவதற்கு தயாராகிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, திடீரென அவரை நோக்கி சரமாரியாக துப்பாக்கி குண்டுகள் பாய்ந்தன.

என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாமல் மொடாலேப் சிக்தரும், அவர் அருகில் இருந்தவர்களும் அங்குமிங்கும் ஓடினர். அப்போது ஒரு குண்டு, மொடாலெப்பின் இடதுபுற தலையில் பாய்ந்தது. இதில் ரத்த வெள்ளத்தில் கீழே சரிந்த அவரை, அவரது சகாக்கள் மீட்டு குல்னா அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.

இதையும் படிங்க: சமூக நல்லிணக்கத்தை காப்பதில் சமரசத்துக்கு இடமில்லை - கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் தவெக தலைவர் விஜய் உறுதி

மீண்டும் வெடித்த போராட்டம்

தலையில் இருந்து அதிகபடியான ரத்தப் போக்கு ஏற்பட்டதால் மிக ஆபத்தான நிலையில் அவர் இருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். மொடாலெப் சுடப்பட்ட செய்தியை அறிந்ததும், தலைநகர் டாக்கா உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இளைஞர்கள் வீதியில் இறங்கி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பல இடங்களில் வன்முறை ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பற்றி எரியும் வங்கதேசம்

முன்னதாக, வங்கதேசத்தில் கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற மக்கள் புரட்சிக்கு தலைமை வகித்த ஷரீப் உஸ்மான் ஹாடி (32), மர்மநபர்களால் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டார். பின்னர், சிங்கப்பூர் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட அவர், அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி கடந்த 19ஆம் தேதி உயிரிழந்தார்.

இந்த சம்பவத்தை அடுத்து வங்கதேசத்தில் கடந்த ஒரு வாரமாக மிகப்பெரிய கலவரமும், வன்முறையும் ஏற்பட்டது. ராணுவம், துணை ராணுவ வீரர்கள் வந்தும் கூட போராட்டக்காரர்களை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை.

குறிப்பாக, ஹாடி படுகொலையின் பின்னணியில் இந்திய உளவு அமைப்புகள் இருப்பதாக போராட்டக்காரர்கள் குற்றம்சாட்டினர். இதனால் இந்தியாவுக்கு எதிரான மனநிலையில் போராட்டக்காரர்கள் இருக்கின்றனர். இந்த சூழலில், மற்றொரு மாணவர் தலைவரும் தற்போது சுடப்பட்டுள்ளதால் மீண்டும் போராட்டம் வெடித்துள்ளது.

TAGGED:

வங்கதேசம்
மாணவர் தலைவர்
GUN SHOT
MOTALEB
BANGALADESH PROTEST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.