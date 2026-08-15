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சுனாமி எச்சரிக்கை! இந்தோனேசியாவில் 7.7 ரிக்டர் அளவிலான சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்

முதல் நிலநடுக்கத்தைத் தொடர்ந்து அதே பகுதியில் அடுத்தடுத்து வலுவான நில அதிர்வுகளும் பதிவாகியுள்ளன.

இந்தோனேசியால் நிலநடுக்கம்
இந்தோனேசியால் நிலநடுக்கம் (AFP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 11:30 AM IST

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Updated : August 15, 2026 at 3:01 PM IST

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ஜகார்த்தா: இந்தோனேசியாவின் புளோரஸ் தீவின் கடறகரைக்கு அப்பால் இன்று (ஆகஸ்ட் 15) அதிகாலை 7.7 ரிக்டர் அளவிலான சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து அப்பகுதிகளில் சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தோனேசியாவின் புளோரஸ் தீவின் கடற்கரைக்கு அடுத்து இன்று இந்திய நேரப்படி அதிகாலையில் 3.28 மணிக்கு 7.7 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது என்று அந்த நாட்டின் வானிலை, காலநிலை மற்றும் புவி இயற்பியல் முகமை (BMKG) தெரிவித்துள்ளது.

இந்த சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கத்தின் மையப்புள்ளி, கிழக்கு நுசா தெங்காரா மாகாணத்தின் எம்பே நகருக்கு வடகிழக்கே 36 கி.மீ. தொலைவிலும், 15 கி.மீ. ஆழத்திலும் அமைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நில அதிர்வைத் தொடர்ந்து சுனாமி எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டின் செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த நிலநடுக்கத்தால் இந்தோனேசியாவின் பல பகுதிகளில் வலுவான நில அதிர்வுகள் உணரப்பட்டதால், மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள் மற்றும் சேதங்கள் குறித்து தற்போது வரை எந்த தகவலும் இதுவரை வெளியாகவில்லை. இந்த நிலநடுக்கத்தால் இந்தோனேசியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள வீடுகள், கட்டடங்கள் ஆகியவை வெகுவாக சேதமடைந்துள்ளதாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இதைத் தொடர்ந்து, அந்த பகுதிகளில் பேரிடர் மீட்பு படையினர் தீவிர தேடுதல் மற்றும் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த முதல் 7.7 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கத்தைத் தொடர்ந்து, அதே பகுதியில் ரிக்டர் அளவில், இந்திய நேரப்படி அதிகாலை 3.43 மணிக்கு 6.3, 3.58 மணிக்கு 6.0 ஆகிய அளவுகளில் தொடர் நிலநடுக்கங்கள் பதிவாகியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து இந்தோனேசியாவின் வானிலை, காலநிலை மற்றும் புவி இயற்பியல் முகமை இயக்குநர் விஜயந்தோ கூறியபோது, “இந்தோனேசியாவின் கிழக்கு நுசா தெங்காரா, தெற்கு சுலாவேசி மற்றும் மேற்கு நுசா தெங்காரா மாகாணங்களில் இந்த நிலநடுக்கம் சுனாமியாக உருவாகும் வாய்ப்புள்ளது. சுனாமி எச்சரிக்கை காரணமாக இப்பகுதியில் உள்ள மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறீர்கள்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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சுனாமி எச்சரிக்கையைத் தொடர்ந்து பொதுமக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றப்படுவதற்கான ஏற்பாடுகளில் பேரிடர் மீட்பு படையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்தோனேசியாவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் தொடர்பான சேதங்களையும், அதற்காக நடந்து வரும் மீட்புப் பணிகளையும், சுனாமி அபாயத்தையும் குறித்து இந்தோனேசிய அதிகாரிகள் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர்.

Last Updated : August 15, 2026 at 3:01 PM IST

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INDONESIA EARTHQUAKE
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இந்தோனேசியாவில் நிலநடுக்கம்
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