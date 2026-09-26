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'பயங்கரவாத நாடா என்னை கேள்வி கேட்கிறது?'– பாகிஸ்தான் செய்தியாளருக்கு பதிலடி கொடுத்த ஜெய்சங்கர்!

இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கரின் அதிரடிப் பதிலடி குறித்த வீடியோக்கள் தற்போது இணையதளங்களில் மிக வேகமாக வைரலாகி வருகின்றன.

இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் - கோப்புப்படம்
இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் - கோப்புப்படம் (ANI)
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By PTI

Published : September 26, 2026 at 10:20 AM IST

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நியூயார்க்: பாகிஸ்தான் செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு "ஒரு பயங்கரவாத நாடா என்னைப் பார்த்து இந்தக் கேள்வியைக் கேட்கிறது? போதும் நிறுத்துங்கள்" என்று முகத்தில் அடித்தாற்போல் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறியது உலக அரங்கில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் நடைபெற்று வரும் 81-வது ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச் சபைக் கூட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நடைபெற்ற நிகழ்வில், இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் பாகிஸ்தான் செய்தியாளரின் உள்நோக்கம் கொண்ட கேள்விக்கு மிகக் கடுமையான பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச் சபைக் கூட்டத்தின் இடையே, கடல்சார் வழித்தடப் பாதுகாப்பு மற்றும் கப்பல் ஊழியர்களின் பாதுகாப்புத் தொடர்பான கூட்டமைப்பு குறித்த செய்தியாளர் சந்திப்பு நடைபெற்றது. இதில் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் மற்றும் லைபீரியா நாட்டின் வெளியுறவு அமைச்சர் சாரா பெசோலோ நியாந்தி ஆகியோர் ஊடகங்களுக்கு தங்களின் கூட்டு அறிக்கையை வாசித்தனர்.

உரை மட்டுமே வாசிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த செய்தியாளர் சந்திப்பின் இறுதியில், அங்கிருந்த பாகிஸ்தான் செய்தியாளர் ஒருவர் திடீரென எழுந்து அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை நோக்கி, "பாகிஸ்தானில் பயங்கரவாதத்தில் ஈடுபடுவோருக்கு அளிக்கும் ஆதரவை இந்தியா எப்போது நிறுத்தப் போகிறது?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

பாகிஸ்தானின் இந்த வழக்கமான அவதூறு பிரச்சார கேள்விக்கு சற்றும் தயங்காமல் உடனடியாக பதிலடி கொடுத்த அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர், "ஒரு பயங்கரவாத நாடா என்னைப் பார்த்து இந்தக் கேள்வியை கேட்கிறது? போதும் நிறுத்துங்கள்" என்று கூறி விட்டு உடனடியாக மேடையில் இருந்து மற்ற பிரதிநிதிகளுடன் வெளியேறினார்.

அப்போது அங்கிருந்த ஐநாவுக்கான இந்தியாவின் நிரந்தரப் பிரதிநிதி ஹரிஷ் பர்வதனேனி அந்த செய்தியாளரிடம், "உங்களுக்குரிய பதில் மிகத் தெளிவாக கிடைத்துவிட்டது" என்று கூறிவிட்டு சென்றார்.

இந்தச் சம்பவத்திற்கு ஒரு நாளுக்கு முன்பு தான், ஐநா கட்டிடத்திற்குள் நுழைந்த பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷாபாஸ் ஷெரீப்பிடம் இந்தியாவைச் சேர்ந்த செய்தியாளர் ஒருவர், "பயங்கரவாதிகளுக்கு அடைக்கலம் தருவதை நீங்கள் எப்போது நிறுத்த போகிறீர்கள்?" என்று கேள்வி கேட்டு அவரை நிலைகுலைய செய்திருந்தார். அதற்குப் பதிலடி கொடுக்க முயன்ற பாகிஸ்தான் ஊடகத்திற்கு, ஜெய்சங்கர் இந்த ஒற்றை வரியில் பதில் அளித்தார்.

இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கரின் அதிரடிப் பதிலடி குறித்த வீடியோக்கள் தற்போது இணையதளங்களில் மிக வேகமாக வைரலாகி வருகின்றன.

TAGGED:

EAM JAISHANKAR
PAKISTAN JOURNALIST
TERRORISM
JAISHANKAR RESPONSE TO PAK JOURNO
S JAISHANKAR AT UN

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